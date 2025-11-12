Мои заказы

Гобустан: следы древних цивилизаций и чудеса природы

Увидеть грязевые вулканы и прикоснуться к прошлому, рассматривая артефакты и наскальные рисунки
В 60 километрах от Баку вы исследуете удивительный музей под открытым небом.

Побываете в краю суровых холмов и оврагов, где искусство древнего человека соседствует с природными феноменами.

Поймёте значимость местных археологических открытий в изучении истории человечества и прошлого Азербайджана. А также узнаете, в чём главная ценность Гобустана для исследователей.
Описание экскурсии

Грязевые вулканы. Вы увидите одно из самых загадочных природных явлений региона. Бурлящие гейзеры создают фантастические ландшафты, напоминающие сцены с другой планеты. Вы узнаете, как они формируются, и почувствуете магию места.

Историко-художественный музей Гобустана. Современные технологии и богатейшая коллекция артефактов погрузят вас в жизнь древних обитателей края. Интерактивные экспонаты и виртуальные реконструкции перенесут во времена, когда здесь зарождались первые цивилизации.

Петроглифы. В завершение вы подниметесь на скалы, где сохранились уникальные изображения, созданные людьми эпохи верхнего палеолита. Наскальная живопись рассказывает истории о жизни, охоте, танцах и ритуалах древних племён. Вы узнаете, что значат эти символы, и ощутите связь с тысячелетиями истории.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле SsangYong Korando Turismo 2015
  • Я могу провести экскурсию для большего числа гостей на микроавтобусе Mercedes Sprinter (до 20 пассажиров) — доплата за авто составит $70
  • Дополнительные расходы: билеты в музей — около $6 с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агамамед
Агамамед — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я родился и вырос в Баку. Любовь к родному городу делает мои экскурсии живыми, искренними и незабываемыми. Со мной вы увидите не только главные достопримечательности, но и тайные уголки страны,
читать дальше

которые поражают своей аутентичностью. Благодаря моим глубоким знаниям истории, религии, культуры, этнографии и географии, а также владению русским и турецким языками, я превращаю прогулку в живое, познавательное и эмоциональное приключение, которое остаётся в памяти на всю жизнь.

Задать вопрос

