В 60 километрах от Баку вы исследуете удивительный музей под открытым небом. Побываете в краю суровых холмов и оврагов, где искусство древнего человека соседствует с природными феноменами. Поймёте значимость местных археологических открытий в изучении истории человечества и прошлого Азербайджана. А также узнаете, в чём главная ценность Гобустана для исследователей.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Грязевые вулканы. Вы увидите одно из самых загадочных природных явлений региона. Бурлящие гейзеры создают фантастические ландшафты, напоминающие сцены с другой планеты. Вы узнаете, как они формируются, и почувствуете магию места.

Историко-художественный музей Гобустана. Современные технологии и богатейшая коллекция артефактов погрузят вас в жизнь древних обитателей края. Интерактивные экспонаты и виртуальные реконструкции перенесут во времена, когда здесь зарождались первые цивилизации.

Петроглифы. В завершение вы подниметесь на скалы, где сохранились уникальные изображения, созданные людьми эпохи верхнего палеолита. Наскальная живопись рассказывает истории о жизни, охоте, танцах и ритуалах древних племён. Вы узнаете, что значат эти символы, и ощутите связь с тысячелетиями истории.

Организационные детали