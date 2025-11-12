Грязевые вулканы. Вы увидите одно из самых загадочных природных явлений региона. Бурлящие гейзеры создают фантастические ландшафты, напоминающие сцены с другой планеты. Вы узнаете, как они формируются, и почувствуете магию места.
Историко-художественный музей Гобустана. Современные технологии и богатейшая коллекция артефактов погрузят вас в жизнь древних обитателей края. Интерактивные экспонаты и виртуальные реконструкции перенесут во времена, когда здесь зарождались первые цивилизации.
Петроглифы. В завершение вы подниметесь на скалы, где сохранились уникальные изображения, созданные людьми эпохи верхнего палеолита. Наскальная живопись рассказывает истории о жизни, охоте, танцах и ритуалах древних племён. Вы узнаете, что значат эти символы, и ощутите связь с тысячелетиями истории.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле SsangYong Korando Turismo 2015
Я могу провести экскурсию для большего числа гостей на микроавтобусе Mercedes Sprinter (до 20 пассажиров) — доплата за авто составит $70
Дополнительные расходы: билеты в музей — около $6 с человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агамамед — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я родился и вырос в Баку. Любовь к родному городу делает мои экскурсии живыми, искренними и незабываемыми. Со мной вы увидите не только главные достопримечательности, но и тайные уголки страны, читать дальше
которые поражают своей аутентичностью.
Благодаря моим глубоким знаниям истории, религии, культуры, этнографии и географии, а также владению русским и турецким языками, я превращаю прогулку в живое, познавательное и эмоциональное приключение, которое остаётся в памяти на всю жизнь.