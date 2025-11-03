Мои заказы

Храм огня Атешгях, горящая гора, розовое озеро и агатовые горы

Азербайджан — страна загадок, легенд и чудес природы.

И я приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы посетите храм огня Атешгях и узнаете, кто такие зороастрийцы. Полюбуетесь вечно горящими огнями на горе Янардаг и раскроете их секрет. Сделаете волшебные фото на розовом озере Масазыр. И почувствуете себя словно на Марсе во время прогулки по агатовым горам Хызы.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Приглашаю вас в путешествие по Азербайджану — стране, где оживают легенды, природа создаёт чудеса, а история на каждом шагу! Эта экскурсия откроет для вас самые удивительные уголки Апшеронского полуострова и Хызынского района, где вы познакомитесь с древним традициями, природными феноменами и завораживающими пейзажами.
Храм огня Атешгях — святилище зороастрийцев и индусов

Погрузитесь в мир древних религий в храме огнепоклонников Атешгях, где веками мирно уживались зороастризм и индуизм. Я расскажу вам:

  • Как зародился зороастризм и почему огонь стал его символом.
  • Как индусы оказались в Азербайджане, чем они жили и как зарабатывали.
  • Какие традиции и обряды совершались в этом уникальном месте. Вы узнаете, как храм стал местом паломничества и почему его называют «огненным сердцем» Апшерона. Это место, где время замирает, а история оживает!
  • Янардаг — гора вечного пламени.

Приготовьтесь к встрече с природным чудом — горой Янардаг, где огонь горит веками, не угасая даже под дождём! Вы увидите:

  • Склон, охваченный языками пламени, которые создают завораживающее зрелище.
  • Услышите древние легенды, связанные с этим местом, и узнаете научное объяснение феномена вечного огня. Янардаг — это не просто природное явление, а символ неукротимой силы природы, который оставит в вашей памяти яркий след.
  • Розовое озеро Масазыр — жемчужина Азербайджана.

Отправляемся к уникальному солёному озеру Масазыр, которое называют «мёртвым морем Азербайджана». Это одно из восьми розовых озёр в мире, и оно поразит вас своим необычным цветом! Что вас ждёт:

  • Прогулка по кромке озера, где вы сможете прикоснуться к розовой соли.
  • Возможность сделать невероятные фотографии, которые станут настоящей изюминкой вашего альбома.
  • Рассказ о том, почему озеро приобрело такой цвет и как оно связано с уникальной экосистемой. Сюда не приезжают толпы туристов, и я знаю секретные тропы, чтобы вы могли насладиться этим местом в тишине и уединении.
  • Агатовые горы Хызы — марсианский пейзаж.
Завершим наше путешествие в агатовых горах Хызы, где природа создала настоящий шедевр! Эти холмы, словно нарисованные художником, переливаются яркими красками: жёлтый плавно переходит в зелёный, а багряно-красный сменяется коричневым. Вы узнаете:
  • Как сформировался этот уникальный ландшафт.
  • Где ещё в мире можно встретить подобные природные картины.

• Почему эти горы называют «агатовыми» и как они связаны с геологической историей региона. Прогулка по этим холмам подарит вам ощущение, будто вы оказались на другой планете! Важная информация:

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
  • В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
  • Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
  • Обед на берегу Каспийского моря в рыбном ресторане.
  • Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм огнепоклонников Атешгях
  • Горящая гора
  • Розовое озеро
  • Агатовые горы
Что включено
  • Транспорт
  • Услуга гида
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • На гору Янардаг - 5$ (9 манат) за человека
  • Храм Атешгях - 5$ (9 манат) за человека
  • Счет за обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря (Средний чек на человека 10$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с место проживания
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду
  • Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
  • Обед на берегу Каспийского моря в рыбном ресторане
  • Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
3 ноя 2025
Наш гид Латиф — настоящий профессионал и невероятно обаятельный человек! Его харизма, чувство юмора и глубокие знания сделали экскурсию по Азербайджану по-настоящему незабываемой.

Мы побывали в местах, где кажется, что время
читать дальше

останавливается: среди марсианских пейзажей с их фантастическими красками, у волшебного Розового озера, у Горящей горы, где земля словно дышит пламенем, и в древнем храме Атешгях, полном мистической энергии. Завершением этого удивительного дня стал ужин в уютном ресторане на берегу Каспийского моря — под шум волн и вкус традиционной кухни.

Спасибо Латифу за тёплую атмосферу, интересные рассказы и искреннюю любовь к своей стране. Благодаря ему мы не просто увидели Азербайджан — мы почувствовали его душу.

