Азербайджан — страна загадок, легенд и чудес природы.
И я приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы посетите храм огня Атешгях и узнаете, кто такие зороастрийцы. Полюбуетесь вечно горящими огнями на горе Янардаг и раскроете их секрет. Сделаете волшебные фото на розовом озере Масазыр. И почувствуете себя словно на Марсе во время прогулки по агатовым горам Хызы.
Описание экскурсии
Приглашаю вас в путешествие по Азербайджану — стране, где оживают легенды, природа создаёт чудеса, а история на каждом шагу! Эта экскурсия откроет для вас самые удивительные уголки Апшеронского полуострова и Хызынского района, где вы познакомитесь с древним традициями, природными феноменами и завораживающими пейзажами.
Храм огня Атешгях — святилище зороастрийцев и индусов
Погрузитесь в мир древних религий в храме огнепоклонников Атешгях, где веками мирно уживались зороастризм и индуизм. Я расскажу вам:
- Как зародился зороастризм и почему огонь стал его символом.
- Как индусы оказались в Азербайджане, чем они жили и как зарабатывали.
- Какие традиции и обряды совершались в этом уникальном месте. Вы узнаете, как храм стал местом паломничества и почему его называют «огненным сердцем» Апшерона. Это место, где время замирает, а история оживает!
- Янардаг — гора вечного пламени.
Приготовьтесь к встрече с природным чудом — горой Янардаг, где огонь горит веками, не угасая даже под дождём! Вы увидите:
- Склон, охваченный языками пламени, которые создают завораживающее зрелище.
- Услышите древние легенды, связанные с этим местом, и узнаете научное объяснение феномена вечного огня. Янардаг — это не просто природное явление, а символ неукротимой силы природы, который оставит в вашей памяти яркий след.
- Розовое озеро Масазыр — жемчужина Азербайджана.
Отправляемся к уникальному солёному озеру Масазыр, которое называют «мёртвым морем Азербайджана». Это одно из восьми розовых озёр в мире, и оно поразит вас своим необычным цветом! Что вас ждёт:
- Прогулка по кромке озера, где вы сможете прикоснуться к розовой соли.
- Возможность сделать невероятные фотографии, которые станут настоящей изюминкой вашего альбома.
- Рассказ о том, почему озеро приобрело такой цвет и как оно связано с уникальной экосистемой. Сюда не приезжают толпы туристов, и я знаю секретные тропы, чтобы вы могли насладиться этим местом в тишине и уединении.
- Агатовые горы Хызы — марсианский пейзаж.
Завершим наше путешествие в агатовых горах Хызы, где природа создала настоящий шедевр! Эти холмы, словно нарисованные художником, переливаются яркими красками: жёлтый плавно переходит в зелёный, а багряно-красный сменяется коричневым. Вы узнаете:
- Как сформировался этот уникальный ландшафт.
- Где ещё в мире можно встретить подобные природные картины.
• Почему эти горы называют «агатовыми» и как они связаны с геологической историей региона. Прогулка по этим холмам подарит вам ощущение, будто вы оказались на другой планете! Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
- Обед на берегу Каспийского моря в рыбном ресторане.
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- На гору Янардаг - 5$ (9 манат) за человека
- Храм Атешгях - 5$ (9 манат) за человека
- Счет за обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря (Средний чек на человека 10$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с место проживания
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
3 ноя 2025
Наш гид Латиф — настоящий профессионал и невероятно обаятельный человек! Его харизма, чувство юмора и глубокие знания сделали экскурсию по Азербайджану по-настоящему незабываемой.
