Из Баку - в деревню Хыналыг
Индивидуальная экскурсия в Баку

Пройти по следам огнепоклонников, отыскать волшебный камень и погулять по альпийским лугам

Хыналыг — самая высокая, самая отдалённая и изолированная деревня в Азербайджане и одна из самых высоких на Кавказе.

Она известна местами паломничества огнепоклонников, альпийскими лугами, пещерами, археологическими памятниками.

По пути в деревню мы также посетим гору Бешбармаг с волшебным камнем, одно из самых известных поселений горских евреев и лесопарк с уютными кафе.
Из Баку - в деревню Хыналыг
Из Баку - в деревню Хыналыг
Из Баку - в деревню Хыналыг
Из Баку - в деревню Хыналыг
Из Баку - в деревню Хыналыг
Из Баку - в деревню Хыналыг
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€125
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Бешбармаг (пятипалая гора)

Скалистый массив под названием Бешбармаг получил своё название по форме каменной вершины, напоминающей ладонь с пятью пальцами. Гора хранит много тайн, мифов и легенд, и я расскажу их вам. А также покажу, где находится волшебный камень, который, по поверьям, исцеляет от бесплодия.

Губа

Здесь находится одно из самих известных поселений горских евреев — Красная слобода. Губа также славится местными сладостями (пахлава — одна из них), сочными яблоками и орнаментальными коврами ручной работы.

Гячряшский лес

Это густой и тенистый лесопарк, где можно спрятаться от летнего зноя. На территории много ресторанов с блюдами национальной кухни. Если захотите, заглянем в один из них.

Деревня Хыналыг

Расположена в труднодоступном месте на юго-западе Губинского района на склоне горы Кызылкая. Здесь находятся относящиеся к средним векам места паломничества огнепоклонников, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга — мы обязательно прогуляемся по ним. По пути я расскажу вам историю этих мест.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito. Я заберу вас из отеля.
  • Возьмите с собой тёплую одежду
  • Обед оплачивается дополнительно (по желанию). Также вы можете взять перекус с собой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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