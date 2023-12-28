Пройти по следам огнепоклонников, отыскать волшебный камень и погулять по альпийским лугам
Она известна местами паломничества огнепоклонников, альпийскими лугами, пещерами, археологическими памятниками.
По пути в деревню мы также посетим гору Бешбармаг с волшебным камнем, одно из самых известных поселений горских евреев и лесопарк с уютными кафе.
дек
дек
дек
дек
янв
янв
янв
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€125
Описание
Что вас ожидает
Бешбармаг (пятипалая гора)
Скалистый массив под названием Бешбармаг получил своё название по форме каменной вершины, напоминающей ладонь с пятью пальцами. Гора хранит много тайн, мифов и легенд, и я расскажу их вам. А также покажу, где находится волшебный камень, который, по поверьям, исцеляет от бесплодия.
Губа
Здесь находится одно из самих известных поселений горских евреев — Красная слобода. Губа также славится местными сладостями (пахлава — одна из них), сочными яблоками и орнаментальными коврами ручной работы.
Гячряшский лес
Это густой и тенистый лесопарк, где можно спрятаться от летнего зноя. На территории много ресторанов с блюдами национальной кухни. Если захотите, заглянем в один из них.
Деревня Хыналыг
Расположена в труднодоступном месте на юго-западе Губинского района на склоне горы Кызылкая. Здесь находятся относящиеся к средним векам места паломничества огнепоклонников, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга — мы обязательно прогуляемся по ним. По пути я расскажу вам историю этих мест.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito. Я заберу вас из отеля.
- Возьмите с собой тёплую одежду
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию). Также вы можете взять перекус с собой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.