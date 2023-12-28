Хыналыг — самая высокая, самая отдалённая и изолированная деревня в Азербайджане и одна из самых высоких на Кавказе. Она известна местами паломничества огнепоклонников, альпийскими лугами, пещерами, археологическими памятниками. По пути в деревню мы также посетим гору Бешбармаг с волшебным камнем, одно из самых известных поселений горских евреев и лесопарк с уютными кафе.

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Описание

Что вас ожидает

Бешбармаг (пятипалая гора)

Скалистый массив под названием Бешбармаг получил своё название по форме каменной вершины, напоминающей ладонь с пятью пальцами. Гора хранит много тайн, мифов и легенд, и я расскажу их вам. А также покажу, где находится волшебный камень, который, по поверьям, исцеляет от бесплодия.

Губа

Здесь находится одно из самих известных поселений горских евреев — Красная слобода. Губа также славится местными сладостями (пахлава — одна из них), сочными яблоками и орнаментальными коврами ручной работы.

Гячряшский лес

Это густой и тенистый лесопарк, где можно спрятаться от летнего зноя. На территории много ресторанов с блюдами национальной кухни. Если захотите, заглянем в один из них.

Деревня Хыналыг

Расположена в труднодоступном месте на юго-западе Губинского района на склоне горы Кызылкая. Здесь находятся относящиеся к средним векам места паломничества огнепоклонников, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга — мы обязательно прогуляемся по ним. По пути я расскажу вам историю этих мест.

Организационные детали