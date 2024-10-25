8 часов
Индивидуальная
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
Завтра в 10:00
30 окт в 10:00
от €60 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Кубу и на гору Бешбармаг
Откройте для себя Хыналыг, самое высокогорное село в Азербайджане. Прогулки по древним улицам, обед у местного жителя и посещение музея ждут вас
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 10:00
30 окт в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
до 16 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Из Баку - навстречу приключениям в горах
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 окт в 08:00
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим25 октября 2024Хочу поблагодарить Камалу за отличную экскурсию, которая была 22.10 С первой минуты тебя окружают вниманием и заботой. Такое ощущение, что Мураду
- PPolina12 сентября 2024Мурад - прекрасный экскурсовод, прекрасно говорит на английском и русском языках. Наш водитель тоже супер:) Азербайджан - прекрасен! Всем советую экскурсию!
- ДДенис21 июля 2024Очень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории Азербайджана и его культуре, провел
- ККсения20 июля 2024Тур нормальный, особо впечатлила гора Бешбармаг, где нас угостили чаем и фруктами. Отдельная благодарность нашему гиду Кямалу за его обширные знания;
- ЮЮлия13 июля 2024Ездили в Хыналыг с Рамилем. Если хотите увидеть природную красоту Азербайджана, вам сюда! По дороге открываются потрясающие виды! Местные жители
- ССветлана3 мая 2024Мы ездили в Хынылаг. С нами был гид Эльхан. Очень приятный парень. Нам очень понравилась экскурсия. Красивейшее место, живописная дорога.
- ВВалерия26 июня 2023Это была самая удивительнпч экскурсия в Азербайджане! Нашим гидом был Самир, и мы остались очень довольны. Замечательно поданная информация, множество
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бешбармаг»
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