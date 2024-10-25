Бешбармаг – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Бешбармаг» в Баку на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В поисках природных чудес Азербайджана
На машине
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
Завтра в 10:00
30 окт в 10:00
от 60 за человека
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
На машине
4 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Кубу и на гору Бешбармаг
Откройте для себя Хыналыг, самое высокогорное село в Азербайджане. Прогулки по древним улицам, обед у местного жителя и посещение музея ждут вас
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 10:00
30 окт в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
На автобусе
1 отзыв
11 часов
Групповая
до 16 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Из Баку - навстречу приключениям в горах
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 окт в 08:00
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    25 октября 2024
    В поисках природных чудес Азербайджана
    Хочу поблагодарить Камалу за отличную экскурсию, которая была 22.10 С первой минуты тебя окружают вниманием и заботой. Такое ощущение, что Мураду
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    мы знали уже очень давно, настолько теплая была атмосфера. По дороге нам рассказали и про историю и интересные факты об Азербайджане, отвечали на все наши вопросы. Нам повезло, мы смогли попасть внутрь мечети Гейдара Алиева, это впечатляюще. Скала Бешбармаг мне далась не легко (боюсь высоты))), но вид с высоты открывается завораживающий. Агатовые горы - это что-то удивительное, нам повезло с погодой и фото получились очень красочные. Большое спасибо за отличную экскурсию и море положительных эмоций. Очень рекомендую!

  • P
    Polina
    12 сентября 2024
    Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
    Мурад - прекрасный экскурсовод, прекрасно говорит на английском и русском языках. Наш водитель тоже супер:) Азербайджан - прекрасен! Всем советую экскурсию!
    Мурад - прекрасный экскурсовод, прекрасно говорит на английском и русском языкахМурад - прекрасный экскурсовод, прекрасно говорит на английском и русском языках
  • Д
    Денис
    21 июля 2024
    В поисках природных чудес Азербайджана
    Очень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории Азербайджана и его культуре, провел
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    на самую вершину горы Бишбармак и постоянно заботился о безопасности. Ехали впятером на комфортабельном микроавтобусе Мерседес, в дороге никаких проблем не возникло. Водитель ехал аккуратно, за что ему респект. Большое спасибо за классную и познавательную экскурсию. Мы под большим впечатлением!

    Очень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории АзербайджанаОчень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории АзербайджанаОчень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории АзербайджанаОчень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории АзербайджанаОчень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории АзербайджанаОчень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории АзербайджанаОчень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории АзербайджанаОчень крутая экскурсия! Гид Кямал — мастер своего дела, рассказал много интересных фактов об истории Азербайджана
  • К
    Ксения
    20 июля 2024
    В поисках природных чудес Азербайджана
    Тур нормальный, особо впечатлила гора Бешбармаг, где нас угостили чаем и фруктами. Отдельная благодарность нашему гиду Кямалу за его обширные знания;
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    и за то, что забрался с нами на гору и подбадривал весь путь. Водителю тоже спасибо за безопасный путь. «Нефтяные камни» оказались всего лишь одной нефтяной вышкой в черте города, остальные остановки как в описании. К сожалению, обед, обещанный в описании тура, не предусмотрен. Надеюсь, организаторы учтут эти недочеты в будущем, а Кямалу всех благ и довольных гостей!

  • Ю
    Юлия
    13 июля 2024
    Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
    Ездили в Хыналыг с Рамилем. Если хотите увидеть природную красоту Азербайджана, вам сюда! По дороге открываются потрясающие виды! Местные жители
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    очень гостеприимные, накормили блюдами национальной кухни. Рамиль очень общительный, в дороге рассказал много интересного об Азербайджане и его жителях. Рекомендую данную экскурсию👍

  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
    Мы ездили в Хынылаг. С нами был гид Эльхан. Очень приятный парень. Нам очень понравилась экскурсия. Красивейшее место, живописная дорога.
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    Заходили в посёлке пообедать у местных жителей, очень гостеприимные люди, вкусные национальные блюда. Советую к посещению данной экскурсии. Это была наша самая насыщенная поездка, которая оставила приятное послевкусие 😍

    Мы ездили в Хынылаг. С нами был гид Эльхан. Очень приятный парень. Нам очень понравилась экскурсияМы ездили в Хынылаг. С нами был гид Эльхан. Очень приятный парень. Нам очень понравилась экскурсияМы ездили в Хынылаг. С нами был гид Эльхан. Очень приятный парень. Нам очень понравилась экскурсияМы ездили в Хынылаг. С нами был гид Эльхан. Очень приятный парень. Нам очень понравилась экскурсия
  • В
    Валерия
    26 июня 2023
    Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
    Это была самая удивительнпч экскурсия в Азербайджане! Нашим гидом был Самир, и мы остались очень довольны. Замечательно поданная информация, множество
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    мест, которые мы посетили, кроме высокогорного села, юмор, обаяние, ощущение, будто мы были на дружеской встрече! Нам рассказывали о стране, о жителях, о быте, о традициях, показали столько необыкновенный ярких мест! Дорога длинная, сложная, но благодаря гиду превратилась в увлекательное приключение) Удивительно, что это все уместилось в один день! Спасибо Самиру за то, что показал нам такой Азербайджан, за то что сделал эту страну одной из любимых! Мы очень советуем эту экскурсию!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бешбармаг»

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  1. В поисках природных чудес Азербайджана
  2. Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
  3. Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Апшерон
  10. Розовые озера
Сколько стоит экскурсия по Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Бешбармаг" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 200. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Бешбармаг», 12 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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