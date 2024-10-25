читать дальше

мест, которые мы посетили, кроме высокогорного села, юмор, обаяние, ощущение, будто мы были на дружеской встрече! Нам рассказывали о стране, о жителях, о быте, о традициях, показали столько необыкновенный ярких мест! Дорога длинная, сложная, но благодаря гиду превратилась в увлекательное приключение) Удивительно, что это все уместилось в один день! Спасибо Самиру за то, что показал нам такой Азербайджан, за то что сделал эту страну одной из любимых! Мы очень советуем эту экскурсию!!