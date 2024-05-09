Приглашаю в душевное и живописное путешествие из Баку в Ленкорань! Вы посетите озеро Ханбулан, увидите старинный маяк и попробуете экзотические фрукты на цитрусовых полях. А ещё ненадолго пересядете на подготовленный внедорожник и доедете до водопадов в тропическом лесу. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Выезжаем утром из Баку, едем около 2,5 часов и останавливаемся в городе Лерик. Пересаживаемся на джип и по тропическиму лесу добираемся до живописных водопадов.
- Возвращаемся в наш автомобиль и отправляемся в курортный город Ленкорань. Я покажу его визитные карточки: озеро Ханбулан, маяк 18 века и пляж Каспия с черновато-кварцевым песком.
- Посещаем цитрусовые поля. Вы увидите, как выращивают цитрусовые деревья и собирают с них урожай. Продегустируете местные фрукты и варенья.
- Пробуем национальную кухню в деревенском ресторане, где готовят потрясающий «лявянги». Или покупаем продукты и устраиваем пикник в живописном месте.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт включён в стоимость: Toyota Camry/Corolla, Mercedes E-class.
- Транспортировка на джипе до водопадов оплачивается дополнительно — 40$ c машины. Ехать по бездорожью около 15-20 минут в одну сторону + 5 минут пешком.
- Еда и напитки не включены в стоимость.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — ваш гид в Баку
Приветствую вас, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Джамал, я родился и вырос в Баку. Вожу экскурсии по всей стране уже более семи лет. С большой радостью знакомлю гостей с историей, традициями и кухней любимой страны. Жду нашей встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
9 мая 2024
Все очень понравилось, гид знает свое дело и местность, посмотрели несколько интересных локаций, на которых сложно будет добраться обычному туристу, пообедали в красивом месте отведав блюдо, которое готовят в этой местности, так же под конец экскурсии на цитрусовых полях отведаете несколько сортов варений и можете их приобрести в качестве сувениров, что удобно и дешевле чем брать в Баку.
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