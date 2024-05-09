Все очень понравилось, гид знает свое дело и местность, посмотрели несколько интересных локаций, на которых сложно будет добраться обычному туристу, пообедали в красивом месте отведав блюдо, которое готовят в этой местности, так же под конец экскурсии на цитрусовых полях отведаете несколько сортов варений и можете их приобрести в качестве сувениров, что удобно и дешевле чем брать в Баку.