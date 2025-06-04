Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана
Путешествие на юг Азербайджана: Ленкорань с тропическими садами и Лерик с горными видами. Идеально для ценителей природы и культуры
Приглашаем в путешествие на юг Азербайджана! Мы посетим два очень разных региона. Ленкорань и окрестности — это тропический рай, где растут чай и цитрусовые.
Лерик на границе с Ираном — затерянный в горах мир с изумрудными лесами, водопадами и стремительными реками.
4.67
18 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Тропические сады Ленкорани
🏞️ Горные виды Лерика
🚌 Комфортабельный транспорт
🎟️ Включены входные билеты
👥 Услуги опытного гида
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, идеально подходящая для прогулок и экскурсий. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть более прохладной. В зимние месяцы, с ноября по март, поездка возможна, но стоит учесть возможные дожди и прохладные температуры.
Вы оцените визитные карточки города: памятник генерал-майору Ази Асланову, исторический маяк, ж/д вокзал, Ханский дворец и монумент «Самоварный круг». А также посетите чайную плантацию. Увидите, как выращивают местный чай, и разберётесь в его сортах. Мы расскажем о роли чая в жизни азербайджанцев. Кроме того, вы побываете на озере Ханбулан. Расположенное глубоко в Талышских горах, оно покорит вас чарующими видами.
Лерик: водопады и музей Долгожителей
Дорога в горный Лерик проходит по Гирканскому национальному парку — приготовьтесь к фантастическим видам! В самом Лерике посетите музей Долгожителей — он раскроет секреты крепкого здоровья местных жителей. А ещё полюбуетесь водопадами «Девушка» и «Юноша», живописно расположенными в чаще леса.
Бузеирские пещеры
Высоко в горах Лерика спрятана одна из самых завораживающих точек нашего маршрута — гигантский горный массив с многовековыми пещерами, уходящими глубоко внутрь склона. Виды, окружающие эти пещеры, вызывают искреннее восхищение, которое можно почувствовать только наедине с природой. Тонкая дорога, прорезанная, казалось бы, внутри самого склона, лишь добавляет месту неповторимый шарм.
Смотровая площадка
На перепутье между Ленкоранем и Лериком мы остановимся на живописной смотровой площадке. Небольшой ручеек, протекающий у подножья, лишь усилит общее очарование этого места. Здесь вы оцените природные красоты Лерика и насладитесь освещающей прохладой.
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes Vito, Toyota Hiace (в зависимости от количества гостей)
В стоимость включено: транспорт, услуги гида, входные билеты (музей долгожителей в Лерике, чайные плантации)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
При недоборе группы в автобусе могут присутствовать также англоязычные гости, но для каждой группы будет выделен свой гид
Дополнительные расходы:
Чайная церемония на берегу озера Ханбулан — 3 маната
Традиционный завтрак — 5 манатов
Обед (набор из национальных блюд) – 15 манатов. Меню: левенги (цыпленок), левенги (бадымджан), левенги кюкю, плов, чобан салаты, компот, чай. _Левенги — это традиционное азербайджанское блюдо, представляющее собой фаршированные грецкими орехами и запечённые овощи или мясо. Обычно для приготовления используют цыпленка, баклажаны (бадымджан) или рыбу.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Azerbaijan avenue 1 (KFC parking)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натаван — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 1151 туриста
Наше агентство — одно из самых востребованных для всех дорогих нам путешественников, которые посещают гостеприимный и дружелюбный Азербайджан. Основанное ещё в 2016 году, оно все эти годы успешно занимается продажами читать дальше
экскурсий по сказочной столице и великолепным регионам Азербайджана. Политика компании направлена на то, чтобы обеспечить в независимости от времени года незабываемые туры для всех уважаемых клиентов. Наши гиды — профессионалы своего дела. Они оставляют у гостей незабываемые впечатления о солнечном Азербайджане, о его культуре, истории, они относятся к своей работе как к приятному времяпрепровождению.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
4 июн 2025
Очень рады и ни сколько не пожалели, что взяли данную экскурсию! Все четко! Организовано! Интересно! Позитивно! Эмоционально! Отдельное спасибо гиду Бахраму за позитивный настроение туристов!
Е
Елена
29 окт 2024
25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.
А
Александра
7 окт 2024
Потрясающая экскурсия, захватывающие виды южного Азербайджана, прекрасный рассказ гида, чайные плантации, водопад, музей долгожителей, озеро, обед и остановки на чай, всё это останется в памяти навсегда. .
Марина
26 сен 2024
Экскурсия для желающих увидеть другой Азербайджан. С чайными плантациями, живописными горными озерами и водопадами, впечатляющим музеем долгожителей в Лерике и тихим городком Ленкорань. Глаз отдыхает. Азербайджан прекрасен!
Организация экскурсии 22.09 выше читать дальше
всяких похвал. Все включено: завтрак, обед, чаепитие на берегу озера Ханбулан и входные билеты. Никаких доп. расходов во время экскурсии. Благодарю гида Назира за внимательность к туристам и обстоятельный, подробный рассказ об Азербайджане. Спасибо водителю (к сожалению, не запомнила его имя): мастерски провез группу по горному серпантину.
Мы чувствовали заботу и внимание и во время поездки, и даже накануне. Так, за день Назир сообщил в вотсап не только когда за мной заедут в отель, но и посоветовал взять теплую одежду (в Лерике прохладно).
За что снизила оценку до 4. К сожалению, гид позволил себе нелицеприятные заявления в адрес ключевых руководителей СССР. Это было неуместно и нетактично. Экскурсия – не площадка для политических заявлений. Экскурсанты хотят просто отдохнуть и услышать из уст гида что-то новое и увлекательное.
д
дмитрий
22 сен 2024
отличный экскурсовод, но маршрут не очень интересный. В ленкорани памятник самовару вокруг которого идет стройка. маяк показали издали, набережную и рынок вообще не показали. Пещера в горах где когда то читать дальше
нашли останки стоянки древних людей и вывезли в музей не представительна и загажена фекалиями. Отдельно надо сказать о еде. Деньги вроде собрали не маленькие, но взамен кусочек подгорелой курицы, немного паштета, полов с сухофруктами без мяса и практически без сухофруктов, который большинство есть не стало, компот. Чего было в достатке так это хлеба. Понятно, что хочется заработать, но не настолько же. Рекламе не соответствует от слова совсем.
Натаван
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями. Мы рады, что вы высоко оценили работу нашего гида, читать дальше
и сожалеем, что некоторые аспекты маршрута и организации тура не оправдали ваших ожиданий. Ваше мнение для нас очень важно, и мы обязательно учтем ваши замечания для улучшения наших услуг.
Что касается маршрута, Ленкорань действительно находится в стадии реконструкции, и, к сожалению, некоторые объекты могут временно быть недоступны для более детального осмотра. Мы постараемся пересмотреть программу для будущих гостей, чтобы сделать поездку более насыщенной и интересной.
Особенно жаль, что обед не соответствовал вашим ожиданиям. Это не отражает нашего стандартного уровня, и мы уже ведем работу с партнерами по питанию для улучшения качества предлагаемых блюд.
Также хотели бы отметить, что наш гид действительно пытался связаться с вами, чтобы обсудить ваши замечания и предложить решение. Однако, когда мы вышли на связь, вы сообщили, что мы ошиблись номером, что нас немного удивило, так как это был ваш контакт. Мы всегда готовы к открытому диалогу, чтобы решать вопросы оперативно и на месте.
Благодарим вас за конструктивную критику, которая помогает нам становиться лучше. Надеемся, что в будущем у нас будет возможность вновь приветствовать вас и предложить вам еще более приятный и запоминающийся опыт путешествия.
Окунева
16 сен 2024
Очень понравилось. Гид Назир внимательный и вежливый. Время проведённое в поездке пролетело не заметно, было очень интересно. Спасибо большое всём организаторам, гиду и нашей группе.
Н
Наиля
12 сен 2024
Интересная и познавательная экскурсия с гидом Назиром оставила только самые приятные воспоминания!
Е
Евгений
6 сен 2024
Очень понравилась экскурсия! Спасибо гиду Назиру! Всё отлично, познавательно, он ещё больше добавил любви к вашей стране и людям. Отдельное спасибо водителю,он профессионал своего дела. Спасибо вашей компании.
Виктор
5 сен 2024
Шикарная поещдка. Шикарная природа. Отлично организованная экскурсия. Всем рекомендую!!!
Андрей
28 авг 2024
Поездка была классной и интересной. Впечатлений получили много. Единственное - надо было послушать организаторов и выезжать пораньше. Все понравилось. Автомобиль был комфортным. Экскурсовод четким.
Е
Екатерина
17 авг 2024
Добрый день! Посетили экскурсию 16 августа. Забрали нас от отеля, гид и водитель прекрасные. Но маршрут невероятно скучный. Ленкорань мне кажется не предназначена для экскурсий, либо необходимо останавливаться там только читать дальше
на плантациях. Маяк и самовар можно посмотреть в интернете, если уж интересно, какой-то красоты и ценности не несут. Музей долгожителей понравился, особенно отношение женщины экскурсовода к своей работе, очень интересно рассказывает. Дорога до пещеры по серпантину очень красивая, но сама пещера только, чтобы сфоткаться и обратно ехать обратно. Что касается завтрака и обеда очень уютные заведения с национальной кухней в беседках на природе.
Натаван
Ответ организатора:
Благодарим за Ваш отзыв. Учтём Ваши замечания.
З
Зиборов
8 авг 2024
Всё прошло отлично. Порадовало,что кормили дважды: был небольшой завтрак и плотный обед. Посетили несколько локаций: чайную плантацию, водопад, музей долгожителей, пещеры доистрических времен… но больше всего понравилась природа вокруг, горы и город Лерик. Хороший водитель с необычным именем Князь и гид Назир, который рассказал много интересных фактов про страну и национальные заповедники. Спасибо!
Лейла
15 июл 2024
Если хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце Талышских гор❤️. Чайные плантации и сады цитрусовых! Отведаете местную кухню🤩, дегустация азербайджанского чая🌱. Тур для читать дальше
тех, кто нормально переносит длительную дорогу. Но уснуть не получится, потому что, виды завораживают😍🥰. Отдельная благодарность гиду Назир-бею🙏 было очень интересно слушать и беседовать, подача информации не шаблонная. Время пролетит незаметно ❤️
Иван
28 июн 2024
Хорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включено и не нужно ни о чем думать: завтрак, обед, чаепитие, билет в музей и читать дальше
на чайную плантацию. Отдельно хочу отметить работу гида - Эмина. Веселый и отзывчивый парень, который не перегружает лишней информацией и рассказывает любопытные факты и истории. Так же хочу оценить комфортный транспорт с кондиционером и хорошую организацию по времени.
А
Алла
21 мая 2024
Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!