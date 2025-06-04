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Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана

Путешествие на юг Азербайджана: Ленкорань с тропическими садами и Лерик с горными видами. Идеально для ценителей природы и культуры
Приглашаем в путешествие на юг Азербайджана! Мы посетим два очень разных региона. Ленкорань и окрестности — это тропический рай, где растут чай и цитрусовые.

Лерик на границе с Ираном — затерянный в горах мир с изумрудными лесами, водопадами и стремительными реками.
4.67
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Тропические сады Ленкорани
  • 🏞️ Горные виды Лерика
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🎟️ Включены входные билеты
  • 👥 Услуги опытного гида

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, идеально подходящая для прогулок и экскурсий. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть более прохладной. В зимние месяцы, с ноября по март, поездка возможна, но стоит учесть возможные дожди и прохладные температуры.
Сейчас июль — это идеальное время.
Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана
Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана
Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана
Ближайшие даты:
4
июл6
июл7
июл9
июл11
июл13
июл14
июл
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Памятник генерал-майору Ази Асланову
  • Исторический маяк
  • Ж/д вокзал Ленкорани
  • Ханский дворец
  • Монумент «Самоварный круг»
  • Музей Долгожителей
  • Водопады "Девушка" и "Юноша"
  • Бузеирские пещеры

Описание экскурсии

Ленкорань: озеро, чайная плантация и не только

Вы оцените визитные карточки города: памятник генерал-майору Ази Асланову, исторический маяк, ж/д вокзал, Ханский дворец и монумент «Самоварный круг». А также посетите чайную плантацию. Увидите, как выращивают местный чай, и разберётесь в его сортах. Мы расскажем о роли чая в жизни азербайджанцев. Кроме того, вы побываете на озере Ханбулан. Расположенное глубоко в Талышских горах, оно покорит вас чарующими видами.

Лерик: водопады и музей Долгожителей

Дорога в горный Лерик проходит по Гирканскому национальному парку — приготовьтесь к фантастическим видам! В самом Лерике посетите музей Долгожителей — он раскроет секреты крепкого здоровья местных жителей. А ещё полюбуетесь водопадами «Девушка» и «Юноша», живописно расположенными в чаще леса.

Бузеирские пещеры

Высоко в горах Лерика спрятана одна из самых завораживающих точек нашего маршрута — гигантский горный массив с многовековыми пещерами, уходящими глубоко внутрь склона. Виды, окружающие эти пещеры, вызывают искреннее восхищение, которое можно почувствовать только наедине с природой. Тонкая дорога, прорезанная, казалось бы, внутри самого склона, лишь добавляет месту неповторимый шарм.

Смотровая площадка

На перепутье между Ленкоранем и Лериком мы остановимся на живописной смотровой площадке. Небольшой ручеек, протекающий у подножья, лишь усилит общее очарование этого места. Здесь вы оцените природные красоты Лерика и насладитесь освещающей прохладой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes Vito, Toyota Hiace (в зависимости от количества гостей)
  • В стоимость включено: транспорт, услуги гида, входные билеты (музей долгожителей в Лерике, чайные плантации)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • При недоборе группы в автобусе могут присутствовать также англоязычные гости, но для каждой группы будет выделен свой гид

Дополнительные расходы:

  • Чайная церемония на берегу озера Ханбулан — 3 маната
  • Традиционный завтрак — 5 манатов
  • Обед (набор из национальных блюд) – 15 манатов. Меню: левенги (цыпленок), левенги (бадымджан), левенги кюкю, плов, чобан салаты, компот, чай.
    _Левенги — это традиционное азербайджанское блюдо, представляющее собой фаршированные грецкими орехами и запечённые овощи или мясо. Обычно для приготовления используют цыпленка, баклажаны (бадымджан) или рыбу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Azerbaijan avenue 1 (KFC parking)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Елена)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Марина)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Окунева)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Окунева)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Окунева)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Екатерина)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Екатерина)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Екатерина)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Екатерина)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Екатерина)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Екатерина)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана (Лейла)
Т
4 июн 2025
Очень рады и ни сколько не пожалели, что взяли данную экскурсию! Все четко! Организовано! Интересно! Позитивно! Эмоционально! Отдельное спасибо гиду Бахраму за позитивный настроение туристов!
Е
29 окт 2024
25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.
25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.25.09.2024 была вторая экскурсия. Конечно же все понравилось. Большое спасибо всем!!! Рекомендую.
А
7 окт 2024
Потрясающая экскурсия, захватывающие виды южного Азербайджана, прекрасный рассказ гида, чайные плантации, водопад, музей долгожителей, озеро, обед и остановки на чай, всё это останется в памяти навсегда. .
Марина
26 сен 2024
Экскурсия для желающих увидеть другой Азербайджан. С чайными плантациями, живописными горными озерами и водопадами, впечатляющим музеем долгожителей в Лерике и тихим городком Ленкорань. Глаз отдыхает. Азербайджан прекрасен!

Организация экскурсии 22.09 выше
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всяких похвал. Все включено: завтрак, обед, чаепитие на берегу озера Ханбулан и входные билеты. Никаких доп. расходов во время экскурсии. Благодарю гида Назира за внимательность к туристам и обстоятельный, подробный рассказ об Азербайджане. Спасибо водителю (к сожалению, не запомнила его имя): мастерски провез группу по горному серпантину.

Мы чувствовали заботу и внимание и во время поездки, и даже накануне. Так, за день Назир сообщил в вотсап не только когда за мной заедут в отель, но и посоветовал взять теплую одежду (в Лерике прохладно).

За что снизила оценку до 4. К сожалению, гид позволил себе нелицеприятные заявления в адрес ключевых руководителей СССР. Это было неуместно и нетактично. Экскурсия – не площадка для политических заявлений. Экскурсанты хотят просто отдохнуть и услышать из уст гида что-то новое и увлекательное.

Экскурсия для желающих увидеть другой Азербайджан. С чайными плантациями, живописными горными озерами и водопадами, впечатляющим музеем
д
22 сен 2024
отличный экскурсовод, но маршрут не очень интересный. В ленкорани памятник самовару вокруг которого идет стройка. маяк показали издали, набережную и рынок вообще не показали. Пещера в горах где когда то
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нашли останки стоянки древних людей и вывезли в музей не представительна и загажена фекалиями. Отдельно надо сказать о еде. Деньги вроде собрали не маленькие, но взамен кусочек подгорелой курицы, немного паштета, полов с сухофруктами без мяса и практически без сухофруктов, который большинство есть не стало, компот. Чего было в достатке так это хлеба. Понятно, что хочется заработать, но не настолько же. Рекламе не соответствует от слова совсем.

Натаван
Натаван
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями. Мы рады, что вы высоко оценили работу нашего гида,
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и сожалеем, что некоторые аспекты маршрута и организации тура не оправдали ваших ожиданий. Ваше мнение для нас очень важно, и мы обязательно учтем ваши замечания для улучшения наших услуг.

Что касается маршрута, Ленкорань действительно находится в стадии реконструкции, и, к сожалению, некоторые объекты могут временно быть недоступны для более детального осмотра. Мы постараемся пересмотреть программу для будущих гостей, чтобы сделать поездку более насыщенной и интересной.

Особенно жаль, что обед не соответствовал вашим ожиданиям. Это не отражает нашего стандартного уровня, и мы уже ведем работу с партнерами по питанию для улучшения качества предлагаемых блюд.

Также хотели бы отметить, что наш гид действительно пытался связаться с вами, чтобы обсудить ваши замечания и предложить решение. Однако, когда мы вышли на связь, вы сообщили, что мы ошиблись номером, что нас немного удивило, так как это был ваш контакт. Мы всегда готовы к открытому диалогу, чтобы решать вопросы оперативно и на месте.

Благодарим вас за конструктивную критику, которая помогает нам становиться лучше. Надеемся, что в будущем у нас будет возможность вновь приветствовать вас и предложить вам еще более приятный и запоминающийся опыт путешествия.

Окунева
16 сен 2024
Очень понравилось. Гид Назир внимательный и вежливый. Время проведённое в поездке пролетело не заметно, было очень интересно. Спасибо большое всём организаторам, гиду и нашей группе.
Очень понравилось. Гид Назир внимательный и вежливый. Время проведённое в поездке пролетело не заметно, было оченьОчень понравилось. Гид Назир внимательный и вежливый. Время проведённое в поездке пролетело не заметно, было оченьОчень понравилось. Гид Назир внимательный и вежливый. Время проведённое в поездке пролетело не заметно, было очень
Н
12 сен 2024
Интересная и познавательная экскурсия с гидом Назиром оставила только самые приятные воспоминания!
Е
6 сен 2024
Очень понравилась экскурсия! Спасибо гиду Назиру! Всё отлично, познавательно, он ещё больше добавил любви к вашей стране и людям. Отдельное спасибо водителю,он профессионал своего дела. Спасибо вашей компании.
Виктор
5 сен 2024
Шикарная поещдка. Шикарная природа. Отлично организованная экскурсия. Всем рекомендую!!!
Андрей
28 авг 2024
Поездка была классной и интересной. Впечатлений получили много. Единственное - надо было послушать организаторов и выезжать пораньше. Все понравилось. Автомобиль был комфортным. Экскурсовод четким.
Е
17 авг 2024
Добрый день! Посетили экскурсию 16 августа. Забрали нас от отеля, гид и водитель прекрасные. Но маршрут невероятно скучный. Ленкорань мне кажется не предназначена для экскурсий, либо необходимо останавливаться там только
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на плантациях. Маяк и самовар можно посмотреть в интернете, если уж интересно, какой-то красоты и ценности не несут. Музей долгожителей понравился, особенно отношение женщины экскурсовода к своей работе, очень интересно рассказывает. Дорога до пещеры по серпантину очень красивая, но сама пещера только, чтобы сфоткаться и обратно ехать обратно. Что касается завтрака и обеда очень уютные заведения с национальной кухней в беседках на природе.

Добрый день! Посетили экскурсию 16 августа. Забрали нас от отеля, гид и водитель прекрасные. Но маршрутДобрый день! Посетили экскурсию 16 августа. Забрали нас от отеля, гид и водитель прекрасные. Но маршрутДобрый день! Посетили экскурсию 16 августа. Забрали нас от отеля, гид и водитель прекрасные. Но маршрутДобрый день! Посетили экскурсию 16 августа. Забрали нас от отеля, гид и водитель прекрасные. Но маршрутДобрый день! Посетили экскурсию 16 августа. Забрали нас от отеля, гид и водитель прекрасные. Но маршрутДобрый день! Посетили экскурсию 16 августа. Забрали нас от отеля, гид и водитель прекрасные. Но маршрут
Натаван
Натаван
Ответ организатора:
Благодарим за Ваш отзыв.
Учтём Ваши замечания.
З
8 авг 2024
Всё прошло отлично. Порадовало,что кормили дважды: был небольшой завтрак и плотный обед. Посетили несколько локаций: чайную плантацию, водопад, музей долгожителей, пещеры доистрических времен… но больше всего понравилась природа вокруг, горы и город Лерик.
Хороший водитель с необычным именем Князь и гид Назир, который рассказал много интересных фактов про страну и национальные заповедники. Спасибо!
Лейла
15 июл 2024
Если хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце Талышских гор❤️. Чайные плантации и сады цитрусовых! Отведаете местную кухню🤩, дегустация азербайджанского чая🌱. Тур для
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тех, кто нормально переносит длительную дорогу. Но уснуть не получится, потому что, виды завораживают😍🥰. Отдельная благодарность гиду Назир-бею🙏 было очень интересно слушать и беседовать, подача информации не шаблонная. Время пролетит незаметно ❤️

Если хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце ТалышскихЕсли хотите окунуться в Азербайджанские субтропики, то вам на данную экскурсию. Локации прекрасные! Самое сердце Талышских
Иван
28 июн 2024
Хорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включено и не нужно ни о чем думать: завтрак, обед, чаепитие, билет в музей и
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на чайную плантацию. Отдельно хочу отметить работу гида - Эмина. Веселый и отзывчивый парень, который не перегружает лишней информацией и рассказывает любопытные факты и истории. Так же хочу оценить комфортный транспорт с кондиционером и хорошую организацию по времени.

Хорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включеноХорошая экскурсия на ЮГ Азербайджана. Красивые виды и интересные истории. Очень понравилось то, что все включено
А
21 мая 2024
Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!
Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!

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