Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, идеально подходящая для прогулок и экскурсий. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть более прохладной. В зимние месяцы, с ноября по март, поездка возможна, но стоит учесть возможные дожди и прохладные температуры.

Приглашаем в путешествие на юг Азербайджана! Мы посетим два очень разных региона. Ленкорань и окрестности — это тропический рай, где растут чай и цитрусовые. Лерик на границе с Ираном — затерянный в горах мир с изумрудными лесами, водопадами и стремительными реками.

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Описание экскурсии

Ленкорань: озеро, чайная плантация и не только

Вы оцените визитные карточки города: памятник генерал-майору Ази Асланову, исторический маяк, ж/д вокзал, Ханский дворец и монумент «Самоварный круг». А также посетите чайную плантацию. Увидите, как выращивают местный чай, и разберётесь в его сортах. Мы расскажем о роли чая в жизни азербайджанцев. Кроме того, вы побываете на озере Ханбулан. Расположенное глубоко в Талышских горах, оно покорит вас чарующими видами.

Лерик: водопады и музей Долгожителей

Дорога в горный Лерик проходит по Гирканскому национальному парку — приготовьтесь к фантастическим видам! В самом Лерике посетите музей Долгожителей — он раскроет секреты крепкого здоровья местных жителей. А ещё полюбуетесь водопадами «Девушка» и «Юноша», живописно расположенными в чаще леса.

Бузеирские пещеры

Высоко в горах Лерика спрятана одна из самых завораживающих точек нашего маршрута — гигантский горный массив с многовековыми пещерами, уходящими глубоко внутрь склона. Виды, окружающие эти пещеры, вызывают искреннее восхищение, которое можно почувствовать только наедине с природой. Тонкая дорога, прорезанная, казалось бы, внутри самого склона, лишь добавляет месту неповторимый шарм.

Смотровая площадка

На перепутье между Ленкоранем и Лериком мы остановимся на живописной смотровой площадке. Небольшой ручеек, протекающий у подножья, лишь усилит общее очарование этого места. Здесь вы оцените природные красоты Лерика и насладитесь освещающей прохладой.

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes Vito, Toyota Hiace (в зависимости от количества гостей)

В стоимость включено: транспорт, услуги гида, входные билеты (музей долгожителей в Лерике, чайные плантации)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

При недоборе группы в автобусе могут присутствовать также англоязычные гости, но для каждой группы будет выделен свой гид

Дополнительные расходы: