Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Откройте для себя горные районы Азербайджана: Шемаха и Лагич. Погрузитесь в атмосферу древних ремесел и насладитесь живописными видами
Начало: У вашего отеля
31 мар в 08:00
1 апр в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Начало: С места пребывания гостей
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив старейшую мечеть Кавказа в Шемахе, где история оживает на каждом шагу
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Откройте для себя древнюю Шемаху, её историю и ремесла. Погрузитесь в атмосферу восточных сказок и наслаждайтесь уникальными видами
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в сердце Горного Ширвана: Шемаха и этно-заповедник «Баскал»
Увидеть самобытную архитектуру и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
25 мар в 08:30
15 апр в 08:30
€129 за всё до 3 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетите исторические места Азербайджана: мавзолей Дири Баба, древнюю Шемаху и деревню ремесленников Лагич. Узнайте о культуре и традициях
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
от €195
€390 за всё до 7 чел.
-
60%
Мини-группа
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Откройте для себя удивительные места Азербайджана: таинственный мавзолей, древние руины и уникальную деревню мастеров. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: У парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
€120
€300 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Разнообразный Азербайджан: города Шемаха и Габала (из Баку)
Отправиться в виноградную столицу, зайти в старинную мечеть и полюбоваться местной Швейцарией
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шемаха - город из сказок Пушкина: горы, памятники, обсерватория и винодельня - из Баку
Познакомиться с разными гранями одного из древнейших городов Востока
Начало: У Парных крепостных ворот
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
от €193 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Древняя Шемаха, ремесленный Лагич и православная деревня Ивановка - из Баку
Путешествие в сердце Азербайджана: откройте для себя древние города, ремесленные традиции и уникальную культуру русских молокан
Начало: У станции метро «Сахил»
24 мар в 08:30
25 мар в 08:30
от €193 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
Посетить город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферму альпак и винодельню за 1 день
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
€162
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
За 1 день увидеть 4 региона страны: Шемаху, Исмаиллы, Габалу и Шеки
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€63 за человека
Групповая
до 18 чел.
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Отправляйтесь на экскурсию в Шемаху и Габалу, чтобы увидеть водопады, озёра и древние мавзолеи. Подарок: вечерняя прогулка по Баку и скидки на рестораны
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€44 за человека
-
50%
Групповая
до 20 чел.
От пустынь до гор Кавказа: Шемаха - Габала
Открыть историю пяти регионов за 1 день и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: На улице Azerbaijan Avenue
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
23 мар в 07:30
€20
€40 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Шемаханская царица и пушистое очарование альпак - из Баку
Путешествие в Шемаху с посещением Джума-мечети и фермы альпак. Откройте для себя религиозную архитектуру и насладитесь природой
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€108
€180 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Путешествие по горным дорогам Азербайджана с посещением древних городов и ремесленных мастерских. Узнайте секреты шелкоткачества и ремесел
Начало: У вашего отеля в Баку
11 апр в 08:00
12 апр в 08:00
от €256
€320 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Баку: Шеки, Шемаха и Габала за 1 день
Посетить мавзолей 14 века, зайти в дворец ханов и увидеть самую древнюю церковь Кавказа
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€285 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
В Шеки, Габалу и Шемаху - из Баку. Индивидуальная экскурсия
Прикоснуться к наследию шекинских ханов и увидеть древние столицы
Начало: У вашего отеля
23 мар в 07:00
24 мар в 07:00
€210
€299 за всё до 3 чел.
Групповая
до 14 чел.
Из Баку - в древнюю Шемаху
Увидеть старинные постройки, погладить альпак и попробовать азербайджанское вино
Начало: У центральных ворот Старого города
Расписание: в будние дни в 09:00
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
€87 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина18 марта 2026Провели прекрасный день с Эльчином! Очень интересная поездка! Эльчин - аккуратный и внимательный водитель, душевный собеседник, интересный рассказчик. Чудесные альпаки
- ЮЮлия3 марта 2026Поездка в Азербайджан по городам Шемаха, Габала оставила у меня множество положительных эмоций и красивых воспоминаний. Каждый момент поездки был
- ААнна27 февраля 2026Самая позитивная экскурсия из всех, на которых мы успели побывать) Интересные локации, прелестные альпаки, вкусная еда и вино! Джавид максимально клиентоориентирован, много информации рассказал, угостил домашней пахлавой и чаем в локации с видом на горы😍 В общем, все настоятельно рекомендую!
- ННаталья24 февраля 2026Интересно, содержательно, получала хорошие ответы на свои вопросы. Тебриз готов всегда объяснить, оказать помощь в любой ситуации. Спасибо большое.
- ЕЕвгений21 февраля 2026Нам очень повезло с погодой и гидом Рафаэлем! Программа построена отлично, везде и на все хватало времени. Рафаэль рассказал историю,
- ААнжелика17 января 2026Заур с первых минут экскурсии располагает к себе. Очень позитивный, с хорошим чувством юмора. Важно не только знать историю, но
- ВВалерия12 января 2026Спасибо большое за отличную экскурсию, гостеприимный прием и положительные эмоции гиду Шахину) Посетили все места без спешки, узнали много нового, получили рекаомендации и советы куда сходить, что посмотреть и где лучше покупать сувениры. Будем рекомендовать знакомым!
- ААида29 декабря 2025Экскурсия очень понравилась, места красивые.
Особенная благодарность Рафаэлю, за его чёткость, заботу о туристах и посвящение в историю местности.
- ВВиктория29 декабря 2025Тур в Шамаху и Габалу получился очень насыщенным и красивым. Пейзажи по дороге, горы, зелень и свежий воздух,всё было просто
- РРоза7 ноября 2025Очень понравилась поездка! Включает в себя 4 климатические зоны Азербайджанской страны. Великолепные пейзажи с погружением в Азербайджанскую культуру начиная с 10 века до наших дней. Очень гостеприимный и внимательный народ! Отдельное спасибо Эльдару за Организацию и прекрасный день!
Сейчас в Баку в категории "Шемаха" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 20 до 285 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 388 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
