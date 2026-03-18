Шемаха – экскурсии в Баку

Найдено 19 экскурсий в категории «Шемаха» в Баку на русском языке, цены от €20, скидки до 60%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Откройте для себя горные районы Азербайджана: Шемаха и Лагич. Погрузитесь в атмосферу древних ремесел и насладитесь живописными видами
Начало: У вашего отеля
31 мар в 08:00
1 апр в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Начало: С места пребывания гостей
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
На автобусе
Трансфер Баку-Шахдаг
На микроавтобусе
12 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив старейшую мечеть Кавказа в Шемахе, где история оживает на каждом шагу
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за человека
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
На машине
9 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Откройте для себя древнюю Шемаху, её историю и ремесла. Погрузитесь в атмосферу восточных сказок и наслаждайтесь уникальными видами
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 5 чел.
Путешествие в сердце Горного Ширвана: Шемаха и этно-заповедник «Баскал»
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в сердце Горного Ширвана: Шемаха и этно-заповедник «Баскал»
Увидеть самобытную архитектуру и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
25 мар в 08:30
15 апр в 08:30
€129 за всё до 3 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
На машине
7 часов
-
50%
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетите исторические места Азербайджана: мавзолей Дири Баба, древнюю Шемаху и деревню ремесленников Лагич. Узнайте о культуре и традициях
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
от €195€390 за всё до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
На машине
7 часов
-
60%
9 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Откройте для себя удивительные места Азербайджана: таинственный мавзолей, древние руины и уникальную деревню мастеров. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: У парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
€120€300 за человека
Разнообразный Азербайджан: города Шемаха и Габала (из Баку)
На машине
Трансфер Баку-Шахдаг
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Разнообразный Азербайджан: города Шемаха и Габала (из Баку)
Отправиться в виноградную столицу, зайти в старинную мечеть и полюбоваться местной Швейцарией
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Шемаха - город из сказок Пушкина: горы, памятники, обсерватория и винодельня - из Баку
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Шемаха - город из сказок Пушкина: горы, памятники, обсерватория и винодельня - из Баку
Познакомиться с разными гранями одного из древнейших городов Востока
Начало: У Парных крепостных ворот
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
от €193 за всё до 10 чел.
Древняя Шемаха, ремесленный Лагич и православная деревня Ивановка - из Баку
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Древняя Шемаха, ремесленный Лагич и православная деревня Ивановка - из Баку
Путешествие в сердце Азербайджана: откройте для себя древние города, ремесленные традиции и уникальную культуру русских молокан
Начало: У станции метро «Сахил»
24 мар в 08:30
25 мар в 08:30
от €193 за всё до 6 чел.
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
На машине
7 часов
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
Посетить город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферму альпак и винодельню за 1 день
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
€162€180 за всё до 4 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
На автобусе
13 часов
122 отзыва
Групповая
до 18 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
За 1 день увидеть 4 региона страны: Шемаху, Исмаиллы, Габалу и Шеки
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€63 за человека
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
На автобусе
Канатная дорога
13 часов
51 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Отправляйтесь на экскурсию в Шемаху и Габалу, чтобы увидеть водопады, озёра и древние мавзолеи. Подарок: вечерняя прогулка по Баку и скидки на рестораны
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€44 за человека
От пустынь до гор Кавказа: Шемаха - Габала
На автобусе
Трансфер Баку-Шахдаг
12 часов
-
50%
63 отзыва
Групповая
до 20 чел.
От пустынь до гор Кавказа: Шемаха - Габала
Открыть историю пяти регионов за 1 день и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: На улице Azerbaijan Avenue
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
23 мар в 07:30
€20€40 за человека
Шемаханская царица и пушистое очарование альпак - из Баку
На машине
8 часов
-
40%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шемаханская царица и пушистое очарование альпак - из Баку
Путешествие в Шемаху с посещением Джума-мечети и фермы альпак. Откройте для себя религиозную архитектуру и насладитесь природой
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€108€180 за всё до 4 чел.
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
На машине
10 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
Лагич, Шемаха и Баскал: мир ремесел Азербайджана
Путешествие по горным дорогам Азербайджана с посещением древних городов и ремесленных мастерских. Узнайте секреты шелкоткачества и ремесел
Начало: У вашего отеля в Баку
11 апр в 08:00
12 апр в 08:00
от €256€320 за человека
Путешествие из Баку: Шеки, Шемаха и Габала за 1 день
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Баку: Шеки, Шемаха и Габала за 1 день
Посетить мавзолей 14 века, зайти в дворец ханов и увидеть самую древнюю церковь Кавказа
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€285 за всё до 4 чел.
В Шеки, Габалу и Шемаху - из Баку. Индивидуальная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
12 часов
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
В Шеки, Габалу и Шемаху - из Баку. Индивидуальная экскурсия
Прикоснуться к наследию шекинских ханов и увидеть древние столицы
Начало: У вашего отеля
23 мар в 07:00
24 мар в 07:00
€210€299 за всё до 3 чел.
Из Баку - в древнюю Шемаху
На автобусе
7 часов
Групповая
до 14 чел.
Из Баку - в древнюю Шемаху
Увидеть старинные постройки, погладить альпак и попробовать азербайджанское вино
Начало: У центральных ворот Старого города
Расписание: в будние дни в 09:00
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
€87 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    18 марта 2026
    Шемаханская царица и пушистое очарование альпак - из Баку
    Провели прекрасный день с Эльчином! Очень интересная поездка! Эльчин - аккуратный и внимательный водитель, душевный собеседник, интересный рассказчик. Чудесные альпаки
    читать дальше

    покорили наши сердца! На обратном пути пообедали в ресторане Абгора - очень красивое место, вкусная еда, прекрасное обслуживание. Экскурсию однозначно рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    3 марта 2026
    Разнообразный Азербайджан: города Шемаха и Габала (из Баку)
    Поездка в Азербайджан по городам Шемаха, Габала оставила у меня множество положительных эмоций и красивых воспоминаний. Каждый момент поездки был
    читать дальше

    наполнен красотой и вдохновением.
    👍 Рекомендую посетить эти города всем, кто ищет разнообразие в путешествиях и хочет окунуться в культуру и природу Азербайджана.
    🙏 Благодарю гида Юсифа.

  • А
    Анна
    27 февраля 2026
    Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
    Самая позитивная экскурсия из всех, на которых мы успели побывать) Интересные локации, прелестные альпаки, вкусная еда и вино! Джавид максимально клиентоориентирован, много информации рассказал, угостил домашней пахлавой и чаем в локации с видом на горы😍 В общем, все настоятельно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    24 февраля 2026
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    Интересно, содержательно, получала хорошие ответы на свои вопросы. Тебриз готов всегда объяснить, оказать помощь в любой ситуации. Спасибо большое.
  • Е
    Евгений
    21 февраля 2026
    От пустынь до гор Кавказа: Шемаха - Габала
    Нам очень повезло с погодой и гидом Рафаэлем! Программа построена отлично, везде и на все хватало времени. Рафаэль рассказал историю,
    читать дальше

    отвечал на огромное количество наших вопросов, отлично владеет материалом! Везде чувствовалась его забота о группе. Все было очень душевно от начала и до конца!! Спасибо огромное!

  • А
    Анжелика
    17 января 2026
    Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
    Заур с первых минут экскурсии располагает к себе. Очень позитивный, с хорошим чувством юмора. Важно не только знать историю, но
    читать дальше

    суметь заинтересовать и увлечь своим рассказом - это точно про него. Еще он знает места, где можно вкусно поесть, хорошие анекдоты и тосты) С ним комфортно и надежно. Большое спасибо за экскурсию! Это был наш лучший день в Азербайджане!

  • В
    Валерия
    12 января 2026
    Шемаханская царица и пушистое очарование альпак - из Баку
    Спасибо большое за отличную экскурсию, гостеприимный прием и положительные эмоции гиду Шахину) Посетили все места без спешки, узнали много нового, получили рекаомендации и советы куда сходить, что посмотреть и где лучше покупать сувениры. Будем рекомендовать знакомым!
  • А
    Аида
    29 декабря 2025
    От пустынь до гор Кавказа: Шемаха - Габала
    Экскурсия очень понравилась, места красивые.
    Особенная благодарность Рафаэлю, за его чёткость, заботу о туристах и посвящение в историю местности.
  • В
    Виктория
    29 декабря 2025
    От пустынь до гор Кавказа: Шемаха - Габала
    Тур в Шамаху и Габалу получился очень насыщенным и красивым. Пейзажи по дороге, горы, зелень и свежий воздух,всё было просто
    читать дальше

    чудесно. Мы посетили интересные места, узнали много нового и при этом не чувствовали спешки. 😁
    Отдельная благодарность гиду Рафаэлю — очень внимательный и дружелюбный. Он рассказывал интересно и понятно, отвечал на все вопросы и заботился о комфорте группы. Поездка прошла легко и оставила только положительные впечатления. 👍🏽👍🏽

  • Р
    Роза
    7 ноября 2025
    Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
    Очень понравилась поездка! Включает в себя 4 климатические зоны Азербайджанской страны. Великолепные пейзажи с погружением в Азербайджанскую культуру начиная с 10 века до наших дней. Очень гостеприимный и внимательный народ! Отдельное спасибо Эльдару за Организацию и прекрасный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Шемаха»

Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Старый город;
  2. Девичья башня;
  3. Самое главное;
  4. Дворец Ширваншахов;
  5. Центр Гейдара Алиева;
  6. Нагорный парк;
  7. Пламенные башни;
  8. Гобустан;
  9. Янардаг;
  10. Розовые озера.
Сколько стоит экскурсия по Баку в марте 2026
Сейчас в Баку в категории "Шемаха" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 20 до 285 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 388 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 19 экскурсий на 2026 год по теме «Шемаха», 388 ⭐ отзывов, цены от €20.