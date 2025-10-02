Мечети Баку переживали разные этапы: одни разрушались, подвергались пожарам и взрывам, но, подобно Сфинксам, возрождались из руин; другие были оставлены и долгие годы стояли пустующими, тогда как некоторые были возведены
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииБиби-Эйбат Наше путешествие в волшебный мир восточных мечетей начнётся с визита в самую древнюю и красивую из тех, что мы планируем посетить, — мечеть Биби-Эйбат. Я расскажу вам трагическую историю этой мечети и объясню происхождение её названия. С площади мечети откроется прекрасный вид на «нефтяную артерию» города — Биби-Эйбатскую бухту. Я также познакомлю вас с историей амбициозного проекта, который когда-то уступал по масштабу только Панамскому каналу, а сегодня его сравнивают с Пальмовыми островами Дубая. Тезепир Это единственная мечеть в городе, чьи минареты покрыты золотом. Я расскажу вам историю её строительства, кто её возвёл, и о том, сколько раз она меняла своё назначение. Мы прогуляемся по её великолепной территории и оценим утончённость форм восточной архитектуры. Мечеть Гейдара Следующим пунктом нашего маршрута станет самая красивая и величественная мечеть Азербайджана — мечеть Гейдара. Её грандиозность произведёт на вас неизгладимое впечатление, а красота и элегантность форм, безусловно, тронут вашу душу. При строительстве этой мечети были применены новейшие архитектурные решения и традиционные принципы восточного зодчества. Она настолько великолепна, что вы не сможете оторвать глаз, любуясь ею издалека. Важная информация:
- Женщинам желательно взять с собой платки или шали.
- В жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты и слишком открытые майки. Идеально, чтобы плечи и колени были закрыты.
По согласованию с гидом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Биби-Эйбат
- Мечеть Тезепир
- Мечеть Гейдара
Что включено
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человек)
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Транспорт ($100 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек)
- Еда в рыбном ресторане (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Женщинам желательно взять с собой платки или шали
- В жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты и слишком открытые майки. Идеально, чтобы плечи и колени были закрыты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
