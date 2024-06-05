Экскурсии по мечетям и соборам Баку

Найдено 13 экскурсий в категории «Мечети и Соборы» в Баку на русском языке, цены от €65, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
69 отзывов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10090 за человека
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Азербайджанская Швейцария
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
23 отзыва
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276194 за всё до 6 чел.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от 125 за всё до 10 чел.
Габала - путешествие в горный Азербайджан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть страны за 1 день
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
190 за всё до 3 чел.
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри
Начало: У вашего отеля
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
122 за всё до 3 чел.
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 125 за всё до 20 чел.
Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
68 отзывов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Начало: Место жительство туриста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110 за всё до 2 чел.
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150128 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
  • Ф
    Федор
    29 мая 2024
    Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
    Все очень понравилось! Увлекательно, весело, информативно. Время пролетело незаметно, остались под очень приятным впечатлением. Рекомендую!:)
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
    Большое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и очень познавательно. Спасибо им за их великолепное чувство юмора
    Большое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и оченьБольшое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и оченьБольшое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и оченьБольшое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и оченьБольшое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и очень
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
    Все заявленные в программе локации посетили. Гид Роман про них рассказал. На вопросы ответил. Была доплата 30 манат за машину на грязевые вулканы. Гиду - 5, сервис - 3, достопримечательности - 4.
  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Красивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходно. Насладился этой поездкой и в предвкушении следующей.
    Красивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходноКрасивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходноКрасивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходно
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Виды завораживают. Природа потрясающая! попали по пути на маковые поля-приятный бонус!
  • Э
    Элана
    19 мая 2024
    Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
    Добрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемся усвоить такой поток информации,
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    который получили за эти два волшебных дня!!! Спасибо вам за нашего гида-Турала,нам было максимально комфортно, приятно и интересно в его обществе!!!

    Добрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемся
  • П
    Павел
    17 мая 2024
    Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
    Хотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, если бы не наш гид,
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    и сейчас с полной уверенностью можем сказать, наш друг Оркхан. Первый день мы провели в Баку на прогулке по старому городу и нашли ресторан, который не очень впечатлил нас местными деликатесами. Второй день начинался рано с девятичасовой экскурсии, где мы и познакомились с нашим проводником по этой чудесной гостеприимной стране. Первым пунктом в нашем путешествии был Старый город, где Оркхан рассказывал увлекательную историю в деталях и мелочах, о которых сами мы никогда бы не узнали. Далее переезд на комфортабельной машине до Гобустана – исторического заповедника, включенного в список объектов Всемирного наследия – здесь насчитывается около шести тысяч наскальных рисунков, которые создавались со времен мезолита и по средние века. Только благодаря Оркхану мы смогли увидеть самые «невидимые» наскальные изображения. Большинство туристов, гуляющих по заповеднику без экскурсовода, проходили мимо этих исторических памятников. Следующей нашей остановкой стали крупнейшие в мире грязевые вулканы. Они расположены на каменистых пустынях недалеко от Гобустана. Ландшафт будто бы срисован с другой планеты. Их кратеры издают булькающие звуки и небольшие извержения грязевых потоков. Но будьте осторожны, если забрались на один из вулканов, есть вероятность окрасить свою одежду «в крапинку» от летящих грязевых брызг. По дороге в следующий пункт назначения мы заехали в местный супермаркет, где Оркхан открыл нам секрет, что здесь готовят очень вкусные кутабы. Подкрепившись, мы продолжили поездку и приехали в удивительно красивую мечеть Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты. Это настоящий памятник азербайджанской архитектуры и знаменитое место паломничества мусульман со всего мира. Помимо созерцания внешних достопримечательностей комплекса, можно зайти внутрь храма, но обязательно надо будет покрыть голову и снять обувь. После посещения мечети мы заехали к памятнику первой нефтяной вышке. Именно здесь в 1846 году была пробурена первая в мире скважина. И сейчас в окрестностях Баку все еще можно встретить буровые вышки и нефтяные качалки. Добыча нефти на суше земли Азербайджана в небольших объемах продолжается до сих пор. Завершающим аккордом нашего увлекательного путешествия стала одна из уникальных природных достопримечательностей – Янардаг, природный вечный огонь, который горит уже не одно тысячелетие. Это естественный выход и горение природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Эту Огненную гору описывал еще Марко Поло, в своих записках упоминал Александр Дюма, посещал вечный огонь и император Александр III. На каждой точке нашего маршрута нас ждал интереснейший, подробный рассказ от гида и что хотелось бы отметить, Оркхан не только провёл экскурсию, но и помог нам с вопросом переселения в гостиницу, отмечу, абсолютно безвозмездно. И после экскурсии Оркхан посоветовал нам рестораны и места, которые мы можем посетить самостоятельно, мы остались очень довольны. День был очень насыщенным, а впечатления, которые остались от поездки, только восторженные. Мы обязательно вернемся в Азербайджан – «Страну огней» - ведь остались еще места, где обязательно надо побывать и точно знаем, что гидом непременно будет Оркхан. Спасибо за экскурсию, за помощь, всем рекомендуем нашего экскурсовода и до новых встреч, гостеприимный Азербайджан. С уважением, Павел и Евгения

    Хотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, если
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
    Анар организовал очень интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
    Все прошло отлично. Лала - очень знающий гид и интересный рассказчик. Она сама увлечена историей родной страны и умеет увлечь других.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мечети и Соборы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Шемаха и Габала: групповая экскурсия
  2. Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
  3. Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
  4. Азербайджанская Швейцария
  5. Из Баку - в Шемаху и Лагич
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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