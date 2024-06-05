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и сейчас с полной уверенностью можем сказать, наш друг Оркхан. Первый день мы провели в Баку на прогулке по старому городу и нашли ресторан, который не очень впечатлил нас местными деликатесами. Второй день начинался рано с девятичасовой экскурсии, где мы и познакомились с нашим проводником по этой чудесной гостеприимной стране. Первым пунктом в нашем путешествии был Старый город, где Оркхан рассказывал увлекательную историю в деталях и мелочах, о которых сами мы никогда бы не узнали. Далее переезд на комфортабельной машине до Гобустана – исторического заповедника, включенного в список объектов Всемирного наследия – здесь насчитывается около шести тысяч наскальных рисунков, которые создавались со времен мезолита и по средние века. Только благодаря Оркхану мы смогли увидеть самые «невидимые» наскальные изображения. Большинство туристов, гуляющих по заповеднику без экскурсовода, проходили мимо этих исторических памятников. Следующей нашей остановкой стали крупнейшие в мире грязевые вулканы. Они расположены на каменистых пустынях недалеко от Гобустана. Ландшафт будто бы срисован с другой планеты. Их кратеры издают булькающие звуки и небольшие извержения грязевых потоков. Но будьте осторожны, если забрались на один из вулканов, есть вероятность окрасить свою одежду «в крапинку» от летящих грязевых брызг. По дороге в следующий пункт назначения мы заехали в местный супермаркет, где Оркхан открыл нам секрет, что здесь готовят очень вкусные кутабы. Подкрепившись, мы продолжили поездку и приехали в удивительно красивую мечеть Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты. Это настоящий памятник азербайджанской архитектуры и знаменитое место паломничества мусульман со всего мира. Помимо созерцания внешних достопримечательностей комплекса, можно зайти внутрь храма, но обязательно надо будет покрыть голову и снять обувь. После посещения мечети мы заехали к памятнику первой нефтяной вышке. Именно здесь в 1846 году была пробурена первая в мире скважина. И сейчас в окрестностях Баку все еще можно встретить буровые вышки и нефтяные качалки. Добыча нефти на суше земли Азербайджана в небольших объемах продолжается до сих пор. Завершающим аккордом нашего увлекательного путешествия стала одна из уникальных природных достопримечательностей – Янардаг, природный вечный огонь, который горит уже не одно тысячелетие. Это естественный выход и горение природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Эту Огненную гору описывал еще Марко Поло, в своих записках упоминал Александр Дюма, посещал вечный огонь и император Александр III. На каждой точке нашего маршрута нас ждал интереснейший, подробный рассказ от гида и что хотелось бы отметить, Оркхан не только провёл экскурсию, но и помог нам с вопросом переселения в гостиницу, отмечу, абсолютно безвозмездно. И после экскурсии Оркхан посоветовал нам рестораны и места, которые мы можем посетить самостоятельно, мы остались очень довольны. День был очень насыщенным, а впечатления, которые остались от поездки, только восторженные. Мы обязательно вернемся в Азербайджан – «Страну огней» - ведь остались еще места, где обязательно надо побывать и точно знаем, что гидом непременно будет Оркхан. Спасибо за экскурсию, за помощь, всем рекомендуем нашего экскурсовода и до новых встреч, гостеприимный Азербайджан. С уважением, Павел и Евгения