6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по главным мечетям Баку предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Азербайджана.Посетители смогут увидеть мечеть Биби-Эйбат, которая возвышается с 13 века, узнать о её истории и значении.В мечети

Тезепир, построенной в начале 20 века, гости оценят изысканную архитектуру и золотые минареты. Завершит путешествие современная мечеть Гейдара, поражающая величием и современными архитектурными решениями. Это идеальный способ погрузиться в атмосферу города и его богатое наследие

Описание экскурсии

Истории мечети Биби-Эйбат

Ваше знакомство с мечетями Востока начнется с посещения самой старинной и красивой мечети нашего маршрута – Биби-Эйбат, которая возвышается с 13 века на берегу Бакинской бухты. Вы услышите историю строительства мечети и откроете секрет её названия, а с площади Биби-Эйбат вам откроется замечательный вид на «нефтяную артерию» Баку – Биби-ейбатскую бухту. Я расскажу о судьбе проекта, который в свое время уступал масштабами лишь Панамскому каналу, а сегодня сравним с Пальмовыми островами Дубая. А после, если захотите, мы отдохнем и пообедаем на берегу моря в одном из лучших рыбных ресторанов Баку.

Архитектура и внутреннее убранство мечети Тезепир

В мечети Тезепир, построенной в начале 20 века, вы полюбуетесь невероятным декором и внутренней отделкой, ведь только в этой бакинской мечети можно увидеть минареты, покрытые золотом. Я расскажу о строительстве культового сооружения и о том, как часто мечеть меняла свое предназначение, а затем мы прогуляемся по роскошной территории Тезепир и насладимся изяществом форм восточной архитектуры.

Мечеть Гейдара – религиозный символ современного Баку

Завершающим штрихом нашей прогулки станет посещение самой красивой и монументальной из всех мечетей Азербайджана – современной мечети Гейдара, которая поразит вас величием и совершенством форм и пропорций. Вы узнаете, какие возможности архитектуры 21 века и традиции восточного зодчества были использованы при строительстве мечети, и подметите впечатляющие детали белоснежного кружевного фасада.

Организационные детали