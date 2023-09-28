6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные мечети Баку: 3 эпохи города

Путешествие по трем эпохам Баку через его величественные мечети. Познакомьтесь с историей и архитектурой Биби-Эйбат, Тезепир и Гейдара
Экскурсия по главным мечетям Баку предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Азербайджана.

Посетители смогут увидеть мечеть Биби-Эйбат, которая возвышается с 13 века, узнать о её истории и значении.

В мечети
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Тезепир, построенной в начале 20 века, гости оценят изысканную архитектуру и золотые минареты.

Завершит путешествие современная мечеть Гейдара, поражающая величием и современными архитектурными решениями. Это идеальный способ погрузиться в атмосферу города и его богатое наследие

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальная архитектура мечетей
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🌟 Восточная культура и традиции
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 💧 Вода включена в стоимость
  • 👶 Бесплатно для детей до 3 лет
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Главные мечети Баку: 3 эпохи города

Что можно увидеть

  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Мечеть Тезепир
  • Мечеть Гейдара

Описание экскурсии

Истории мечети Биби-Эйбат

Ваше знакомство с мечетями Востока начнется с посещения самой старинной и красивой мечети нашего маршрута – Биби-Эйбат, которая возвышается с 13 века на берегу Бакинской бухты. Вы услышите историю строительства мечети и откроете секрет её названия, а с площади Биби-Эйбат вам откроется замечательный вид на «нефтяную артерию» Баку – Биби-ейбатскую бухту. Я расскажу о судьбе проекта, который в свое время уступал масштабами лишь Панамскому каналу, а сегодня сравним с Пальмовыми островами Дубая. А после, если захотите, мы отдохнем и пообедаем на берегу моря в одном из лучших рыбных ресторанов Баку.

Архитектура и внутреннее убранство мечети Тезепир

В мечети Тезепир, построенной в начале 20 века, вы полюбуетесь невероятным декором и внутренней отделкой, ведь только в этой бакинской мечети можно увидеть минареты, покрытые золотом. Я расскажу о строительстве культового сооружения и о том, как часто мечеть меняла свое предназначение, а затем мы прогуляемся по роскошной территории Тезепир и насладимся изяществом форм восточной архитектуры.

Мечеть Гейдара – религиозный символ современного Баку

Завершающим штрихом нашей прогулки станет посещение самой красивой и монументальной из всех мечетей Азербайджана – современной мечети Гейдара, которая поразит вас величием и совершенством форм и пропорций. Вы узнаете, какие возможности архитектуры 21 века и традиции восточного зодчества были использованы при строительстве мечети, и подметите впечатляющие детали белоснежного кружевного фасада.

Организационные детали

  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Трансфер осуществляется из любого отеля Баку с возвращением в отель после экскурсии
  • В стоимость экскурсии входит бутилированная вода

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€90
Дети до 12 лет€53
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями. Я обожаю создавать интересные
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программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана. Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Т
Побывали в основных мечетях Баку. Фуад интересно рассказал об истории мест и строительстве мечетей. Рекомендуем экскурсию тем, кто хочет почувствовать культуру востока
Побывали в основных мечетях Баку. Фуад интересно рассказал об истории мест и строительстве мечетей. Рекомендуем экскурсию
Побывали в основных мечетях Баку. Фуад интересно рассказал об истории мест и строительстве мечетей. Рекомендуем экскурсию
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Маргарита
Спасибо огромное за экскурсию! Забрали из отеля, хотя он далеко за городом. Вовремя, все чётко. Рассказ очень интересный и по теме экскурсии, и о городе. Очень терпеливо ждал меня из
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каждой Мечети, а в каждой я была наверное по полчаса, из-за этого Экскурсия затянулась, но дополнительных денег не попросил, а даже наоборот сказал спасибо за интерес. По пути показал где можно купить вкусные кутабы, которые я и купила и могла перекусить во время поездки от одной Мечети к другой. Заботливо приготовил водичку) а ещё показал секретное место. Всем желаю испытать те же эмоции, которые удалось испытать мне. Спасибо огромное за Экскурсию 🙏

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Е
8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА МЫ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЭКСКУРСОВОДОМ!
Фуад, без преувеличения заслуживает наивысших оценок, так как, ответственно и, можно сказать, с призванием относится к своему делу!
Информация по теме экскурсии
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была интересной, насыщенной, со множеством нюансов и дополнений по ходу движения по городу.
Полученные сведения от Фуада в один день нами были использованы для самостоятельных прогулок в течение недели пребывания в Баку.
Хочется отметить грамотно, академически поставленную речь, при этом очень увлекательно построенное изложение материала.
Как все туристы, я также иногда пыталась вставить какую-то свою информацию… И ни разу, Фуад не забыл на чём его прервали, всегда помнил что он излагал до отступления от темы. Это очень важно и приятно удивило.
Нельзя не отметить высокую степень интеллигентности и клиентоориентированности Фуада: экскурсия началась без опоздания, заявленный в анонсе экскурсии сервис по обеспечению водой был выполнен, соблюдались правила этикета при посадке в автомобиль, салон и сам автомобиль были чистыми.
На все вопросы не по теме экскурсии Фуадом были даны конструктивные ответы.
Дети (возраст 9 и 10 лет), которые иногда "со скрипом" участвуют в экскурсиях, сами выразили восторг, отметив, что это самая замечательная экскурсия из всех.
Мы благодарны Фуаду, желаем ему и его близким всего самого доброго и наилучшего!

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И
Да, 24 октября я была на этой чудесной экскурсии "Главные мечети Баку".
Фуад не просто хороший экскурсовод, но очень интересный, остроумный, добрый человек.
Он знает очень много об истории своей страны и
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страется рассказать о ней, как можно больше.
Он любит свою страну и хочет. чтобы ее полюбил каждый турист, который приезжает в Азербайджан и за короткое время хочет увидеть ВСЕ..
Достоверные факты, легенды, интересные истории - все, что знает Фуад - должно стать известно человеку, который находится рядом с ним.
Жаль, что мое путешествие было коротким, но я надеюсь, что еще раз приеду в эту прекрасную страну, и хотелось бы, что моим гидом опять был Фуад.

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Т
Экскурсия очень понравилась. Приезжая первый раз в незнакомый город очень ценишь тёплое отношение. Фуад прекрасный гид, который не только великолепно провёл экскурсию, но и сделал все, чтобы мы почувствовали гостеприимство этого прекрасного города. Спасибо.
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Сергей
Основной целью как и заявлено в теме экскурсии было узнать о мечетях Баку и истории с ними связанными. По мимо этого по ходу движения автомобиля узнали много интересного. Время пролетело незаметно.
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