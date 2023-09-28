6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетители смогут увидеть мечеть Биби-Эйбат, которая возвышается с 13 века, узнать о её истории и значении.
В мечети
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная архитектура мечетей
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🌟 Восточная культура и традиции
- 🚗 Комфортный трансфер
- 💧 Вода включена в стоимость
- 👶 Бесплатно для детей до 3 лет
Что можно увидеть
- Мечеть Биби-Эйбат
- Мечеть Тезепир
- Мечеть Гейдара
Описание экскурсии
Истории мечети Биби-Эйбат
Ваше знакомство с мечетями Востока начнется с посещения самой старинной и красивой мечети нашего маршрута – Биби-Эйбат, которая возвышается с 13 века на берегу Бакинской бухты. Вы услышите историю строительства мечети и откроете секрет её названия, а с площади Биби-Эйбат вам откроется замечательный вид на «нефтяную артерию» Баку – Биби-ейбатскую бухту. Я расскажу о судьбе проекта, который в свое время уступал масштабами лишь Панамскому каналу, а сегодня сравним с Пальмовыми островами Дубая. А после, если захотите, мы отдохнем и пообедаем на берегу моря в одном из лучших рыбных ресторанов Баку.
Архитектура и внутреннее убранство мечети Тезепир
В мечети Тезепир, построенной в начале 20 века, вы полюбуетесь невероятным декором и внутренней отделкой, ведь только в этой бакинской мечети можно увидеть минареты, покрытые золотом. Я расскажу о строительстве культового сооружения и о том, как часто мечеть меняла свое предназначение, а затем мы прогуляемся по роскошной территории Тезепир и насладимся изяществом форм восточной архитектуры.
Мечеть Гейдара – религиозный символ современного Баку
Завершающим штрихом нашей прогулки станет посещение самой красивой и монументальной из всех мечетей Азербайджана – современной мечети Гейдара, которая поразит вас величием и совершенством форм и пропорций. Вы узнаете, какие возможности архитектуры 21 века и традиции восточного зодчества были использованы при строительстве мечети, и подметите впечатляющие детали белоснежного кружевного фасада.
Организационные детали
- Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
- При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
- Трансфер осуществляется из любого отеля Баку с возвращением в отель после экскурсии
- В стоимость экскурсии входит бутилированная вода
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
|Дети до 12 лет
|€53
Ответы на вопросы
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