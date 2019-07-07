6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Главные мечети Баку: 3 эпохи города

Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Ейбат и Тезепир

Fuad
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Fuad – ваш гид
В мечетях Баку заключена душа города и его яркая история — иные из них разрушались и, словно феникс, возрождались из пепла, другие долгое время пустовали, а третьи построены совсем недавно.

Вы посетите мечети Биби-Ейбат, Тезепир и мечеть Гейдара, олицетворяющие три эпохи Азербайджана, познакомитесь с изящной восточной архитектурой, традициями ислама и историями создания культовых сооружений Баку.
От 63 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Главные мечети Баку: 3 эпохи города

Что вас ожидает

Истории мечети Биби-Ейбат
Ваше знакомство с мечетями Востока начнется с посещения самой старинной и красивой мечети нашего маршрута – Биби-Эйбат, которая возвышается с 13 века на берегу Бакинской бухты. Вы услышите историю строительства мечети и откроете секрет её названия, а с площади Биби-Эйбат вам откроется замечательный вид на «нефтяную артерию» Баку – Биби-ейбатскую бухту. Я расскажу о судьбе проекта, который в свое время уступал масштабами лишь Панамскому каналу, а сегодня сравним с Пальмовыми островами Дубая. А после, если захотите, мы отдохнем и пообедаем на берегу моря в одном из лучших рыбных ресторанов Баку.

Архитектура и внутреннее убранство мечети Тезепир
В мечети Тезепир, построенной в начале 20 века, вы полюбуетесь невероятным декором и внутренней отделкой, ведь только в этой бакинской мечети можно увидеть минареты, покрытые золотом. Я расскажу о строительстве культового сооружения и о том, как часто мечеть меняла свое предназначение, а затем мы прогуляемся по роскошной территории Тезепир и насладимся изяществом форм восточной архитектуры.

Мечеть Гейдара – религиозный символ современного Баку
Завершающим штрихом нашей прогулки станет посещение самой красивой и монументальной из всех мечетей Азербайджана – современной мечети Гейдара, которая поразит вас величием и совершенством форм и пропорций. Вы узнаете, какие возможности архитектуры 21 века и традиции восточного зодчества были использованы при строительстве мечети, и подметите впечатляющие детали белоснежного кружевного фасада.

Организационные детали

  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%
  • При количестве участников до 4 человек трансфер на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Captiva входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 30 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • Трансфер осуществляется из любого отеля Баку с возвращением в отель после экскурсии
  • В стоимость экскурсии входит бутилированная вода
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Главные мечети Баку: 3 эпохи города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 июля 2019
Спасибо огромное за экскурсию! Забрали из отеля, хотя он далеко за городом. Вовремя, все чётко. Рассказ очень интересный и по теме экскурсии, и о городе. Очень терпеливо ждал меня из каждой Мечети, а в каждой я была наверное по полчаса, из-за этого Экскурсия затянулась, но дополнительных денег не попросил, а даже наоборот сказал спасибо за интерес. По пути показал где можно купить вкусные кутабы, которые я и купила и могла перекусить во время поездки от одной Мечети к другой. Заботливо приготовил водичку) а ещё показал секретное место. Всем желаю испытать те же эмоции, которые удалось испытать мне. Спасибо огромное за Экскурсию 🙏
15 апреля 2019
8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА МЫ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЭКСКУРСОВОДОМ!
Фуад, без преувеличения заслуживает наивысших оценок, так как, ответственно и, можно сказать, с призванием относится к своему делу!
Информация по теме экскурсии была интересной, насыщенной, со множеством нюансов и дополнений по ходу движения по городу.
Полученные сведения от Фуада в один день нами были использованы для самостоятельных прогулок в течение недели пребывания в Баку.
Хочется отметить грамотно, академически поставленную речь, при этом очень увлекательно построенное изложение материала.
Как все туристы, я также иногда пыталась вставить какую-то свою информацию... И ни разу, Фуад не забыл на чём его прервали, всегда помнил что он излагал до отступления от темы. Это очень важно и приятно удивило.
Нельзя не отметить высокую степень интеллигентности и клиентоориентированности Фуада: экскурсия началась без опоздания , заявленный в анонсе экскурсии сервис по обеспечению водой был выполнен, соблюдались правила этикета при посадке в автомобиль, салон и сам автомобиль были чистыми.
На все вопросы не по теме экскурсии Фуадом были даны конструктивные ответы.
Дети (возраст 9 и 10 лет), которые иногда "со скрипом" участвуют в экскурсиях , сами выразили восторг, отметив, что это самая замечательная экскурсия из всех.
Мы благодарны Фуаду, желаем ему и его близким всего самого доброго и наилучшего!
31 декабря 2018
Очень познавательная экскурсия! Красивые места и архитектура! Перед нами открывались все двери! Спасибо гиду! Исторически и очень интересно!
2 ноября 2018
Да, 24 октября я была на этой чудесной экскурсии "Главные мечети Баку".
Фуад не просто хороший экскурсовод, но очень интересный, остроумный, добрый человек.
Он знает очень много об истории своей страны и страется рассказать о ней, как можно больше.
Он любит свою страну и хочет. чтобы ее полюбил каждый турист, который приезжает в Азербайджан и за короткое время хочет увидеть ВСЕ..
Достоверные факты, легенды, интересные истории - все, что знает Фуад - должно стать известно человеку, который находится рядом с ним.
Жаль, что мое путешествие было коротким, но я надеюсь, что еще раз приеду в эту прекрасную страну, и хотелось бы, что моим гидом опять был Фуад.
15 сентября 2018
Экскурсия очень понравилась. Приезжая первый раз в незнакомый город очень ценишь тёплое отношение . Фуад прекрасный гид, который не только великолепно провёл экскурсию , но и сделал все, чтобы мы почувствовали гостеприимство этого прекрасного города. Спасибо.
26 августа 2018
Основной целью как и заявлено в теме экскурсии было узнать о мечетях Баку и истории с ними связанными. По мимо этого по ходу движения автомобиля узнали много интересного. Время пролетело незаметно.

Fuad проводит ещё 10 экскурсий

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