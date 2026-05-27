Как насчёт того, чтобы сбежать от городского шума в окрестности Баку? В уютном конном клубе вас познакомят с лошадьми и подберут маршрут, подходящий даже новичкам. Кататься будем в спокойном темпе — по открытым пространствам и живописной местности. А эмоции от общения с животными останутся с вами надолго!
Описание экскурсии
Путь до точки старта
Мы заберём вас из Баку на автомобиле. Дорога до конного клуба займёт около 30–40 мин в одну сторону.
Знакомство с лошадьми и снаряжением
Перед началом прогулки — обязательный инструктаж. Вам расскажут о правилах общения с лошадьми и покажут, как держаться в седле.
Экипировка
Специально готовиться к конной прогулке не потребуется. Рекомендуем предусмотреть:
- удобную одежду
- закрытую обувь без каблука
- головной убор в солнечную погоду
Выход на маршрут
Вас буду сопровождать я и инструктор конного клуба. Предложим помощь и подсказки по ходу движения, предусмотрим остановки для фото.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из Баку и обратно, работа инструктора
- Дополнительно оплачивается конная прогулка в клубе — ≈ 30–40 манатов (≈ 1300–1400 ₽) с чел. (цена зависит от выбранной продолжительности маршрута)
- На обратном пути в Баку можно сделать остановку на чай или кофе (по договорённости)
- С вами буду я, а также один из инструкторов конного клуба
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иса — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Работаю гидом с 2015 года. Моё главное правило — индивидуальный подход к каждому гостю страны. Я не просто рассказываю историю Азербайджана, а стараюсь погрузить гостей в ауру города. Буду рад встрече с вами!
