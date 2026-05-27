Как насчёт того, чтобы сбежать от городского шума в окрестности Баку? В уютном конном клубе вас познакомят с лошадьми и подберут маршрут, подходящий даже новичкам. Кататься будем в спокойном темпе — по открытым пространствам и живописной местности. А эмоции от общения с животными останутся с вами надолго!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путь до точки старта

Мы заберём вас из Баку на автомобиле. Дорога до конного клуба займёт около 30–40 мин в одну сторону.

Знакомство с лошадьми и снаряжением

Перед началом прогулки — обязательный инструктаж. Вам расскажут о правилах общения с лошадьми и покажут, как держаться в седле.

Экипировка

Специально готовиться к конной прогулке не потребуется. Рекомендуем предусмотреть:

удобную одежду

закрытую обувь без каблука

головной убор в солнечную погоду

Выход на маршрут

Вас буду сопровождать я и инструктор конного клуба. Предложим помощь и подсказки по ходу движения, предусмотрим остановки для фото.

Организационные детали