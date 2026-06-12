23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Заповедник Гобустан — доисторический Азербайджан
В начале дня отправимся в гости к древнему человеку. Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей. Я расскажу об экспонатах, чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца. Мы погуляем среди скал, рассмотрим множество сохранившихся петроглифов и поговорим о символике и значении этой «живописи».
Вулканическое поле
Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам. По их количеству Азербайджан на первом месте в мире! Вы узнаете о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и увидите кипящее грязевое озеро. Кроме того, это место — простор для воображения любителей фотографировать.
Озеро всех оттенков розового
Третья остановка — Мертвое море Азербайжана, озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод. Сюда не возят автобусные экскурси, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания.
Пламя, которое не потушить
Янардаг — это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками! Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем; послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней.
Храм Атешгях: кто такие зороастрийцы?
Во время последней остановки мы вернемся к теме огня. В храме Атешгях его «заковали» в камень приверженцы зороастризма. Я расскажу о рождении и распространении этой древней религии, удивлю вас традициями огнепоклонников и объясню, как они жили, чем питались и как зарабатывали.
Организационные детали
- Гиду можно заплатить в евро, манатах или долларах по курсу на день проведения экскурсии
- Поедем на на комфортабельном автомобиле Mersedes E-класса. В машине есть бутилированная вода
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой €80 за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter
- По вашему желанию можем остановиться на обед
Отдельно оплачиваются
— входные билеты: Гобустан (15 манатов с чел., школьники бесплатно), Горящая гора Янардаг и храм огнепоклонников Атешгах (единый билет, 25 манатов с чел., дети до 12 бесплатно)
— подъём на внедорожнике к вулканам (10 манатов с чел.)
Если пойдёт дождь, на внедорожнике к вулканам проехать не получится, тогда посетим новый комплекс — Грязевые вулканы, но дополнительно надо будет заплатить 15 манатов с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€48
|Дети до 12 лет
|€24
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1. Гидом был предложен вкусный рыбный обед, но место, куда нас привезли, было очень грязное и есть там было крайне
Гид влюбил меня в Азербайджан и в Баку. С такой любовью и достоинством он говорит о своей стране и городе. Хочется вернуться в Баку и остаться здесь!
Жители Баку - добрые приятные люди. Нет проблем с языком общения, почти все говорят по-русски.
Благодарю!