23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Лучшее в окрестностях Баку за 1 день

Исследовать весь Апшерон: парк Гобустан, вулканы, храм зороастрийцев, гору Янардаг и розовое озеро
В этом путешествии вы в полной мере прочувствуете, что Азербайджан — страна огней. Узнаете о поклонении этой стихии в древнем зороастрийском храме. Увидите пугающий и завораживающий природный огонь. «Окажетесь» на Марсе среди грязевых вулканов. А ещё в программе знакомство с первобытной жизнью и даже одно из восьми розовых озер мира.
5
279 отзывов
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день

Описание экскурсии

Заповедник Гобустан — доисторический Азербайджан

В начале дня отправимся в гости к древнему человеку. Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей. Я расскажу об экспонатах, чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца. Мы погуляем среди скал, рассмотрим множество сохранившихся петроглифов и поговорим о символике и значении этой «живописи».

Вулканическое поле

Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам. По их количеству Азербайджан на первом месте в мире! Вы узнаете о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и увидите кипящее грязевое озеро. Кроме того, это место — простор для воображения любителей фотографировать.

Озеро всех оттенков розового

Третья остановка — Мертвое море Азербайжана, озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод. Сюда не возят автобусные экскурси, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания.

Пламя, которое не потушить

Янардаг — это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками! Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем; послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней.

Храм Атешгях: кто такие зороастрийцы?

Во время последней остановки мы вернемся к теме огня. В храме Атешгях его «заковали» в камень приверженцы зороастризма. Я расскажу о рождении и распространении этой древней религии, удивлю вас традициями огнепоклонников и объясню, как они жили, чем питались и как зарабатывали.

Организационные детали

  • Гиду можно заплатить в евро, манатах или долларах по курсу на день проведения экскурсии
  • Поедем на на комфортабельном автомобиле Mersedes E-класса. В машине есть бутилированная вода
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой €80 за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter
  • По вашему желанию можем остановиться на обед

Отдельно оплачиваются

— входные билеты: Гобустан (15 манатов с чел., школьники бесплатно), Горящая гора Янардаг и храм огнепоклонников Атешгах (единый билет, 25 манатов с чел., дети до 12 бесплатно)
— подъём на внедорожнике к вулканам (10 манатов с чел.)

Если пойдёт дождь, на внедорожнике к вулканам проехать не получится, тогда посетим новый комплекс — Грязевые вулканы, но дополнительно надо будет заплатить 15 манатов с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€48
Дети до 12 лет€24
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауф
Рауф — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1909 туристов
Я искренне люблю свой город и получаю удовольствие от того, что открываю его для других. Баку — это не только достопримечательности, но и характер, традиции, вкусы и истории людей. Желание
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делиться этим и привело меня в профессию гида. Я родился и вырос в Баку, хорошо знаю его прошлое и настоящее, городской быт, местные традиции и негласные правила жизни. Мои знания подкреплены лицензией гида и сертификатом государственного агентства туризма Азербайджана, а также многолетним опытом общения с путешественниками из разных стран. Специализируюсь на обзорных экскурсиях по Баку и поездках по окрестностям, гастрономических маршрутах, культурно-исторических турах и нестандартных прогулках по нетуристическим местам. Я не читаю заученные тексты, делюсь не только фактами, но и советами, и личными историями. Если вам хочется понять Баку, прочувствовать его атмосферу и увезти с собой не просто фотографии, а настоящие впечатления — буду рад стать вашим проводником. До скорой встречи в Баку!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 279 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
273
4
6
3
2
1
А
Нам очень понравилась данная экскурсия! Рауф очень интересный и приятный собеседник,по пути из Баку рассказал,куда можно сходить и что можно посмотреть дополнительно,дал советы по сувенирам и магазинам. Во время экскурсии рассказывал информативно и не скучно. Посетили все заявленные места. Рекомендую Рауфа и данную экскурсию к посещению на все 100%!
Нам очень понравилась данная экскурсия! Рауф очень интересный и приятный собеседник,по пути из Баку рассказал,куда можно
Нам очень понравилась данная экскурсия! Рауф очень интересный и приятный собеседник,по пути из Баку рассказал,куда можно
Нам очень понравилась данная экскурсия! Рауф очень интересный и приятный собеседник,по пути из Баку рассказал,куда можно
Нам очень понравилась данная экскурсия! Рауф очень интересный и приятный собеседник,по пути из Баку рассказал,куда можно
Нам очень понравилась данная экскурсия! Рауф очень интересный и приятный собеседник,по пути из Баку рассказал,куда можно
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Анастасия
Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный человек и хороший собеседник. Возил Рауф нас с комфортом на своем авто, рассказывал по
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дороге много интересного про жизнь, традиции и историю Азербайджанского народа и страны. Как же приятно приезжать в гости к таким людям, которые любят свою страну! Отвез нас в аутентичный ресторан поесть свежей рыбки. Цена оправдана полностью и мы остались очень довольны! Желаем Рауфу хороших гостей:)

Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный
Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный
Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный
Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный
Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный
Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный
Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный
Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный+1
Очень рады, что выбрали Рауфа, чтобы он показал нам окрестности Баку. Это очень начитанный гид, душевный
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В
Добрый день! Экскурсия с Рауфом прошла незаметно. Отличные локации, отличный рассказ в самых подробных деталях. Без суеты, с комфортом. Рауф - общительный, коммуникабельный, отвечает на любые вопросы. Отлично владеет русским
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языком. Провел экскурсию на 5 из 5 баллов. Время экскурсии с 10.00 оказалось оптимальным. Не так много автобусов с туристами из Китая и Японии, можно внимательно рассматривать достопримечательности. Рекомендуем экскурсию. Спасибо большое за экскурсию!!!

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Татьяна
Интересная экскурсия, на большом авто комфортно, познавательно, красивая природа. Из нюансов:
1. Гидом был предложен вкусный рыбный обед, но место, куда нас привезли, было очень грязное и есть там было крайне
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неприятно, посещение «ресторана» испортило общее впечатление. У тех из нас, кто там все таки поел, были после неприятные ощущения в животе.
2. Розовое озеро забирает много времени, но его можно пропустить - там свалка мусора и все перекрыто.

Рекомендуем, но без озера и «ресторана».

Спасибо!

Интересная экскурсия, на большом авто комфортно, познавательно, красивая природа. Из нюансов:
Интересная экскурсия, на большом авто комфортно, познавательно, красивая природа. Из нюансов:
Интересная экскурсия, на большом авто комфортно, познавательно, красивая природа. Из нюансов:
Интересная экскурсия, на большом авто комфортно, познавательно, красивая природа. Из нюансов:
Рауф
Рауф
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями 🙏 Мне искренне жаль, что общее впечатление от поездки
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было омрачено этими моментами. Что касается Розового озера — действительно, в это время года иногда не везёт: его внешний вид сильно зависит от сезона и погодных условий, и, к сожалению, не всегда оно выглядит так, как ожидают гости.
По поводу обеда — стараюсь показывать нашим гостям аутентичные места, где питаются местные жители. Там обычно подают дикую, свежую (в том числе выловленную местными рыбаками) рыбу, а цены значительно ниже, чем в городе. По отзывам многих туристов, именно такой опыт им очень нравится, так как позволяет почувствовать настоящий местный колорит.
Тем не менее, мне очень важно ваше мнение, и я обязательно учту ваш отзыв, чтобы сделать маршрут и остановки более комфортными для всех гостей.
Спасибо вам ещё раз за обратную связь

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Алёна
Хорошая ненапряжная экскурсия, устать не успеваешь, локации приятные. Рауф — очень знающий гид и комфортный водитель. Рыбный ресторан втрое дешевле, чем в городе, попробовали белугу и осетра с мангала, очень вкусно.
Хорошая ненапряжная экскурсия, устать не успеваешь, локации приятные. Рауф — очень знающий гид и комфортный водитель.
Хорошая ненапряжная экскурсия, устать не успеваешь, локации приятные. Рауф — очень знающий гид и комфортный водитель.
Хорошая ненапряжная экскурсия, устать не успеваешь, локации приятные. Рауф — очень знающий гид и комфортный водитель.
Хорошая ненапряжная экскурсия, устать не успеваешь, локации приятные. Рауф — очень знающий гид и комфортный водитель.
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Светлана
Экскурсия прекрасная!
Гид влюбил меня в Азербайджан и в Баку. С такой любовью и достоинством он говорит о своей стране и городе. Хочется вернуться в Баку и остаться здесь!
Жители Баку - добрые приятные люди. Нет проблем с языком общения, почти все говорят по-русски.
Благодарю!
Экскурсия прекрасная!
Экскурсия прекрасная!
Экскурсия прекрасная!
Экскурсия прекрасная!
Экскурсия прекрасная!
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