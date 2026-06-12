23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В этом путешествии вы в полной мере прочувствуете, что Азербайджан — страна огней. Узнаете о поклонении этой стихии в древнем зороастрийском храме. Увидите пугающий и завораживающий природный огонь. «Окажетесь» на Марсе среди грязевых вулканов. А ещё в программе знакомство с первобытной жизнью и даже одно из восьми розовых озер мира.

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Описание экскурсии

Заповедник Гобустан — доисторический Азербайджан

В начале дня отправимся в гости к древнему человеку. Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей. Я расскажу об экспонатах, чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца. Мы погуляем среди скал, рассмотрим множество сохранившихся петроглифов и поговорим о символике и значении этой «живописи».

Вулканическое поле

Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам. По их количеству Азербайджан на первом месте в мире! Вы узнаете о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и увидите кипящее грязевое озеро. Кроме того, это место — простор для воображения любителей фотографировать.

Озеро всех оттенков розового

Третья остановка — Мертвое море Азербайжана, озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод. Сюда не возят автобусные экскурси, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания.

Пламя, которое не потушить

Янардаг — это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками! Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем; послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней.

Храм Атешгях: кто такие зороастрийцы?

Во время последней остановки мы вернемся к теме огня. В храме Атешгях его «заковали» в камень приверженцы зороастризма. Я расскажу о рождении и распространении этой древней религии, удивлю вас традициями огнепоклонников и объясню, как они жили, чем питались и как зарабатывали.

Организационные детали

Гиду можно заплатить в евро, манатах или долларах по курсу на день проведения экскурсии

Поедем на на комфортабельном автомобиле Mersedes E-класса. В машине есть бутилированная вода

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой €80 за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter

По вашему желанию можем остановиться на обед

Отдельно оплачиваются

— входные билеты: Гобустан (15 манатов с чел., школьники бесплатно), Горящая гора Янардаг и храм огнепоклонников Атешгах (единый билет, 25 манатов с чел., дети до 12 бесплатно)

— подъём на внедорожнике к вулканам (10 манатов с чел.)

Если пойдёт дождь, на внедорожнике к вулканам проехать не получится, тогда посетим новый комплекс — Грязевые вулканы, но дополнительно надо будет заплатить 15 манатов с чел.