23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Заповедник Гобустан — доисторический Азербайджан

В начале дня отправимся в гости к древнему человеку. Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей. Я расскажу об экспонатах, чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца. Мы погуляем среди скал, рассмотрим множество сохранившихся петроглифов и поговорим о символике и значении этой «живописи».

Вулканическое поле

Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам. По их количеству Азербайджан на первом месте в мире! Вы узнаете о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и увидите кипящее грязевое озеро. Кроме того, это место — простор для воображения любителей фотографировать.

Озеро всех оттенков розового

Третья остановка — Мертвое море Азербайжана, озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод. Сюда не возят автобусные туры, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания.

Пламя, которое не потушить

Янардаг — это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками! Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем; послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней.

Храм Атешгях: кто такие зороастрийцы?

Во время последней остановки мы вернемся к теме огня. В храме Атешгях его «заковали» в камень приверженцы зороастризма. Я расскажу о рождении и распространении этой древней религии, удивлю вас традициями огнепоклонников и объясню, как они жили, чем питались и как зарабатывали.