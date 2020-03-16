23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать весь Апшерон: парк Гобустан, вулканы, храм зороастрийцев, гору Янардаг и розовое озеро

Rauf
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Rauf – ваш гид
В этом путешествии вы в полной мере прочувствуете, что Азербайджан — страна огней.

Узнаете о поклонении этой стихии в древнем зороастрийском храме.

Увидите пугающий и завораживающий природный огонь.

«Окажетесь» на Марсе среди грязевых вулканов.

А еще в программе знакомство с первобытной жизнью и даже одно из восьми розовых озер мира.
От 160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии23 отзыва
4.87
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!

Что вас ожидает

Заповедник Гобустан — доисторический Азербайджан
В начале дня отправимся в гости к древнему человеку. Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей. Я расскажу об экспонатах, чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца. Мы погуляем среди скал, рассмотрим множество сохранившихся петроглифов и поговорим о символике и значении этой «живописи».

Вулканическое поле
Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам. По их количеству Азербайджан на первом месте в мире! Вы узнаете о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и увидите кипящее грязевое озеро. Кроме того, это место — простор для воображения любителей фотографировать.

Озеро всех оттенков розового
Третья остановка — Мертвое море Азербайжана, озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод. Сюда не возят автобусные туры, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания.

Пламя, которое не потушить
Янардаг — это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками! Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем; послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней.

Храм Атешгях: кто такие зороастрийцы?
Во время последней остановки мы вернемся к теме огня. В храме Атешгях его «заковали» в камень приверженцы зороастризма. Я расскажу о рождении и распространении этой древней религии, удивлю вас традициями огнепоклонников и объясню, как они жили, чем питались и как зарабатывали.

Организационные детали

  • Транспортные расходы, посещение музеев, подъем на внедорожнике к вулканам и бутилированная вода включены в стоимость.
  • Экскурсия проводится на автомобиле Mersedes С-класса.
  • По вашему желанию возможно остановиться на обед. Есть два варианта:
    — ресторан, работающий по системе «все без лимита» (всего за 10 манат с человека вы сможете заказать сколько угодно национальных блюд и безалкогольных напитков).
    — ресторан на побережье, где можно попробовать изумительные кутабы (с мясом верблюда или ягнёнка, с зеленью или из тыквы с сыром), а также каспийскую рыбу.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Rauf
Rauf
Дорогие гости нашего города! Предлагаю вам интересно и незабываемо провести время в Баку и его окрестностях. Немного о себе: мне 37 лет, родился и вырос в Баку, люблю свой город и стараюсь передать эти чувства в экскурсиях. Своими знаниями о Баку, традициях и быте горожан, об интересных, необычных и вкусных местах с удовольствием поделюсь и с вами! Мои нескучные экскурсии нацелены исключительно на интересы путешественников. До скорой встречи в Баку!
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2020
Все очень понравилось, хорошая тёплая атмосфера.Хочется ещё раз вернуться и исследовать весь Азербайджан.
13 марта 2020
Рауф очень профессиональный гид, материал излагал доступно и интересно. Спасибо ему большое за познавательную экскурсию
2 марта 2020
Гид составил прекрасную экскурсию, уложив в 8 часов программу двух стандартных дневных экскурсий. при рассказе не было бессмысленных и не запоминающихся подробностей. нас НЕ возили в магазины и НЕ навязывали никакие дополнительные услуги. Это ровно то, что мы хотели. у нас есть 10 летний опыт индивидуальных поездок с немецкими туристическими компаниями по всему миру - знаем, как должны быть организованы частные экскурсии. Также мы благодарны за рекомендации ресторанов в центре Баку - правильные места.
29 февраля 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Душевно. Никакой лишней информации, которая обычно быстро забывается. Во время экскурсии нас угощали кутабами, и другой национальной кухней. Экскурсия проходила в темпе, который нам был удобен. Останавливались дольше там, где нам было интересно и наоборот. Спасибо большое ха отличный день.
18 января 2020
Несомненным достоинством экскурсии является то, что на сегодняшний день это чуть ли не единственный целодневный маршрут по ключевым достопримечательностям окрестностей Баку, имеющийся в открытом доступе и за приемлемые деньги. Большинство агентств и частных гидов Баку предлагают всего пару объектов из этого маршрута. Разумеется, можно на месте (скажем, в Старом городе) познакомиться с частным гидом и договориться о такой же экскурсии; однако недостатки такого подхода, думаю, очевидны. Гид очень гибко подходит к планированию экскурсии; то, что не актуально в летний сезон с его жаркой погодой, приобретает особое значение в зимний период, когда прошедший накануне дождь может совершенно размыть грунтовый подъезд в труднодоступное место (например, к грязевым вулканам, с подъемом свыше 45 градусов по узкой грунтовой дороге). Посещение Янардаг и храма огнепоклонников более зрелищно смотрится ближе к концу дня, когда сумерки усиливают эффект от горящего пламени. Несмотря на то, что мы были в Азербайджане в самое «неподходящее» время (резкие изменения погоды: несколько солнечных часов, потом дождь, потом сильный сырой ветер с моря), впечатление осталось незабываемым. Отдельно хочется подчеркнуть заботу гида о своих гостях, когда он специально запасся бутилированной водой, пластиковыми «бахилами» для грязных мест и сам занимался покупкой билетов: из таких мелочей всегда складывается общее благоприятное впечатление от экскурсии. В целом за 7,5 часов мы посетили пять «ключевых точек»: национальный заповедник петроглифов Гобустан, плато грязевых вулканов, розовое солевое озеро, «горящую» гору Янардаг и храм зороастрийцев. Огромное спасибо Рауфу за прекрасно проведенный день!
11 января 2020
Хорошая экскурсия. Содержательная. Очень жалко, что из-за прошедших накануне дождей мы не смогли добраться до грязевых вулканов. а в остальном все замечательно.
8 января 2020
Экскурсией остались довольны. Гид Рауф профессионально и интересно показал нам окрестности Баку. Особенно понравился Гобустан.
6 января 2020
Рауф вырос на земле Азербайджана и с любовью представляет свою Родину туристам! Содержание экскурсии, хотя и насыщенное , но в тоже время не утомительно! Впечатления от увиденного только положительные!
5 января 2020
Все отлично, экскурсия - то что нужно! Нам понравилось, что не было переизбытка информации. Экскурсия на целый день, ёмко и интересно)
26 декабря 2019
Замечательная экскурсия с замечательным гидом)
Великолепная природа, это стоит увидеть. Особенно нам с женой грязевые вулканы понравились, было даже жалко, что не лето, не искупаешься. Вообще все очень интересно и впечатляюще, и вулканы, и заповедник (рисунки первобытного человека!), и озеро (действительно розовое!), и горящая гора (сама, ее никто не поджигал! а мы еще и в прохладный день были, жена была готова там залипнуть и не отвисать)), и храм (опять-таки огня). Все классно, нам все очень понравилось! Рекомендую.
Ещё 13 отзывов

Rauf проводит ещё 1 экскурсию

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