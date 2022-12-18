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Описание
Что вас ожидает
Атешгях: храм огнепоклонников
Наше приключение начнется с посещения великолепного храма Атешгях, который с давних времен считается центром огнепоклонничества на Апшеронском полуострове. Я с радостью расскажу вам его историю, покажу кельи, где когда-то уживались индусы-огнепоклонники и гебры-парсы.
Этно-музей Гала и поселок Балаханы
Дальше мы отправимся на встречу с прошлым и настоящим бакинских поселков. Первая точка на этом маршруте — музейный комплекс Гала. На его территории вы увидите места раскопок, курганы и переносные шатры из шкур животных и узнаете, как жили и как вели хозяйство азербайджанцы в былые времена.
Затем заглянем в поселок Балаханы. До первого нефтяного бума это место привлекало путешественников из-за стратегического расположения на Великом шелковом пути и удобной остановки для караванов. Мы спустимся по древним ступеням апшеронских водохранилищ, поговорим о традициях очищающих процедур у руин бани 15 века. Кроме того, вы погуляете по ремесленным лавкам в поисках занятных сувениров ручной работы и услышите о традициях создания знаменитых бакинских головных уборов — «кепок-аэродромов».
Зеленый базар
Закончим наше путешествие на аутентичном продуктовом рынке Баку. Здесь вы найдете продукты со всех уголков страны: фрукты, специи, орехи, джемы и настоящий азербайджанский чай. И конечно, местные торговцы будут рады устроить для вас небольшую дегустацию, а я помогу с выбором.
Организационные детали
Встречу вас у отеля и привезу обратно. Для группы до 3 человек экскурсия проходит на моем автомобиле Hyundai Gets. Если участников больше, экскурсия пройдет на микроавтобусе (с небольшой доплатой — в зависимости от количества участников).
Остановка на обед предусмотрена
Экскурсия предполагает непродолжительные пешеходные прогулки, не забудьте удобную обувь
Дополнительные расходы
Входной билет в храм огнепоклонников — 4 азн. (~2$)/чел.
Вход в музей в этно-комплексе Гала — 4 азн. (~2$)/чел. На территории три платных музея и один бесплатный.
В посёлках Гала и Балаханы проводятся мастер-классы по азам ковроделия, приготовления лаваша и лепки из глины (опционально)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля — ваш гид в Баку
Провела 95 экскурсий для 100 туристов
Приветствую Друзья! Меня зовут Наиля — коренная бакинка, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих гостей, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Азербайджаном.
Туры, организованные мною, сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о стране, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно.
Для вашего удобства помогу организовать встречу в аэропорту и трансфер, также предоставлю транспорт без сопровождения гида в районы страны по минимальным ценам.
До скорой встречи!