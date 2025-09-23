Машина времени в 40 минутах от Баку: Тайны древнего поселка Гала
Прошлое Абшерона: От древней посуды до оборонной башни
Давайте отправимся в восточные окраины Баку.
Здесь вас ждёт этно-музей Гала и его окрестности: вы совершите экскурсию в прошлое и познакомитесь с этнографией и зодчеством, сохранивших атмосферу Средневековья. Затем мы посетим местный рынок, полный ароматных специй и свежих фруктов со всех уголков страны.
Начнём с посещения историко-этнографического музея под открытым небом, где вы познакомитесь с самобытным образом жизни бакинцев Средних веков, совершите экскурсию в прошлое, узнаете, как жили люди на этой земле тысячи лет назад.
В Музее национального быта, посуды и хозяйства познакомитесь со старинной утварью и предметами быта, которыми на протяжении веков пользовались жители Апшерона.
Подниметесь на средневековую башню, чтобы рассмотреть особенности оборонительной архитектуры и полюбоваться панорамой исторического комплекса.
Музей «Из отходов в искусство»
Крутое и необычное место. Вы увидите, как из обычного мусора, пластика и железок художники со всего мира создают настоящие шедевры.
Рынок Баку
Здесь вы найдёте продукты со всех уголков страны: фрукты, специи, орехи, джемы и настоящий азербайджанский чай. И конечно, местные торговцы будут рады устроить для вас небольшую дегустацию, а я помогу с выбором.
Организационные детали
Я встречу вас у отеля и привезу обратно
Входные билеты оплачиваются дополнительно — 16 манат (около €8) с человека за комбо-билет, включающий посещение трёх музеев
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1244 туристов
Коренная бакинка и лицензированный гид. Провожу индивидуальные экскурсии на полдня — 3–6 часов — на личном авто от вашего отеля. В приоритете моих маршрутов — не количество локаций, а глубина, живая история и настоящее познание города без спешки. Помогу увидеть главное, почувствовать атмосферу и получить «ключи от Баку» для ваших дальнейших самостоятельных и уверенных прогулок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Посетили с Наилей храм Огнепоклонников. Экзотичная экскурсия, уносящее в прошлое, которое может и мрачновато временами, но крайне интересно и необычно! Так заинтересовалась, что после экскурсии еще дополнительно порылась в Интернете читать дальшеуменьшить
(так сказать, для закрепления пройденного материала). Второй точкой маршрута был музей под открытым небом Гала. Хорошо, что небо в те часы было ярко синим!:) От этого гранатовые деревья, айва, фисташки были как полотна импрессионистов. В заключении посетили Зеленый рынок в Баку - глаза разбегаются от обилия сортов чая, сладостей, орехов!
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Л
Людмила
В мае 2024 года произошло наше первое знакомство с удивительной страной Азербайджан. Большую часть нашей поездки мы провели в г. Баку, но хотелось посмотреть также и окрестности (в пределах 30-40 читать дальшеуменьшить
км). По отзывам были выбраны к посещению музей-заповедник Гала и поселок Балаханы. Замечательный гид Наиля организовала и провела для нас экскурсию. На территории Галы находятся несколько музеев (есть платные и бесплатные) Поселение Гала очень древнее, люди здесь жили еще до нашей эры. Многие экспонаты музея - это результат раскопок на этом месте, некоторые были привезены из других районов Азербайжана. Таким образом получилась целая историческая деревня с домами, улицами, лавками. У нас была возможность увидеть не просто музейные экспонаты, но и ощутить как жили азербайджанцы раньше (тандыр, кузница, скотный двор с животными, которых можно погладить и покормить). Самый интересный музей - это музей искусства из отходов! Он называется "От мусора к искусству", и возник из соответствующего фестиваля, с 2011 года проходящего здесь. Идея красивая - со всего мира в Азербайджан съезжаются скульпторы, художники им выдают по партии мусора и предлагают сваять из него шедевр. Можно приехать только ради этого музея (причем он бесплатный!). Отдельно хочу поблагодарить нашего гида за проведение экскурсии. Наиля - профессионал своего дела. Вся информация преподносилась с душой и пониманием, наши вопросы ее не отвлекали и не утомляли. Больше всего я была поражена в музее современного искусства, когда Наиля по каждому (КАЖДОМУ!!!) экспонату выдавала информацию. В целом очень рекомендую данную экскурсию!
+2
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Ж
Жанна
Очень понравилась экскурсия в окрестностях Баку. Несмотря на жару, получили удовольствие от посещения интересных объектов и запоминающегося рассказа гида Наили об истории и быте азербайджанского народа. Гид была на месте читать дальшеуменьшить
ровно в назначенное время, все заявленные места мы посетили и уже в обед вернулись в Баку. Наиля - грамотный специалист, готовый ответить на любой вопрос. Получили массу впечатлений от этнографического музея под открытым небом в поселке Гала и произведений искусства, созданных из переработанных отходов мусора. Особенно запомнились красивые, ухоженные улочки поселка Балахны, утопающие в зелени. В заключении поездки Наиля завезла нас на зеленый базар, где мы смогли попробовать местные деликатесы и приобрести подарки домой.
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А
Алена
Из-за погоды и ремонтных работ наша экскурсия в Балаханы не состоялась, но Наиля предложила другой маршрут, и в целом, мы не пожалели. С Наилей комфортно, рассказывает много информации о городе и достопримечательностях. Могу с уверенностью порекомендовать этого гида.
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Е
Елена
Экскурсия была интересная, мы побывали а этно-музее посёлка Гала, посмотрели, как жили в прошлых веках, какими орудиями труда пользовались. Там же проводят мастер классы. по гончарному делу, рассказывают и показывают, как ткали ковры. Понравилось всё, думаем, что эта экскурсия будет интересна любому поколению!
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Светлана
Были сегодня на экскурсии, очень необычная и интересная! Посетили неизведанные уголки Азербайджана! Спасибо нашему гиду за увлекательное путешествие 😍
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