Давайте отправимся в восточные окраины Баку. Здесь вас ждёт этно-музей Гала и его окрестности: вы совершите экскурсию в прошлое и познакомитесь с этнографией и зодчеством, сохранивших атмосферу Средневековья. Затем мы посетим местный рынок, полный ароматных специй и свежих фруктов со всех уголков страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Весь комплекс Гала за один визит

Начнём с посещения историко-этнографического музея под открытым небом, где вы познакомитесь с самобытным образом жизни бакинцев Средних веков, совершите экскурсию в прошлое, узнаете, как жили люди на этой земле тысячи лет назад.

В Музее национального быта, посуды и хозяйства познакомитесь со старинной утварью и предметами быта, которыми на протяжении веков пользовались жители Апшерона.

Подниметесь на средневековую башню, чтобы рассмотреть особенности оборонительной архитектуры и полюбоваться панорамой исторического комплекса.

Музей «Из отходов в искусство»

Крутое и необычное место. Вы увидите, как из обычного мусора, пластика и железок художники со всего мира создают настоящие шедевры.

Рынок Баку

Здесь вы найдёте продукты со всех уголков страны: фрукты, специи, орехи, джемы и настоящий азербайджанский чай. И конечно, местные торговцы будут рады устроить для вас небольшую дегустацию, а я помогу с выбором.

Организационные детали