Давайте отправимся на окраины Баку. Здесь вас ждут настоящий храм огнепоклонников и старинные бани, этно-поселок и ремесленные сувенирные центры, ковры ручной работы и легендарные «кепки-аэродромы». Закончим прогулку на современном аутентичном базаре, полном ароматных специй и свежих фруктов со всех уголков страны.

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Описание

Что вас ожидает

Атешгях: храм огнепоклонников

Наше приключение начнется с посещения великолепного храма Атешгях, который с давних времен считается центром огнепоклонничества на Апшеронском полуострове. Я с радостью расскажу вам его историю, покажу кельи, где когда-то уживались индусы-огнепоклонники и гебры-парсы.

Этно-музей Гала и поселок Балаханы

Дальше мы отправимся на встречу с прошлым и настоящим бакинских поселков. Первая точка на этом маршруте — музейный комплекс Гала. На его территории вы увидите места раскопок, курганы и переносные шатры из шкур животных и узнаете, как жили и как вели хозяйство азербайджанцы в былые времена.

Затем заглянем в поселок Балаханы. До первого нефтяного бума это место привлекало путешественников из-за стратегического расположения на Великом шелковом пути и удобной остановки для караванов. Мы спустимся по древним ступеням апшеронских водохранилищ, поговорим о традициях очищающих процедур у руин бани 15 века. Кроме того, вы погуляете по ремесленным лавкам в поисках занятных сувениров ручной работы и услышите о традициях создания знаменитых бакинских головных уборов — «кепок-аэродромов».

Зеленый базар

Закончим наше путешествие на аутентичном продуктовом рынке Баку. Здесь вы найдете продукты со всех уголков страны: фрукты, специи, орехи, джемы и настоящий азербайджанский чай. И конечно, местные торговцы будут рады устроить для вас небольшую дегустацию, а я помогу с выбором.

Организационные детали

Встречу вас у отеля и привезу обратно. Для группы до 3 человек экскурсия проходит на моем автомобиле Hyundai Gets. Если участников больше, экскурсия пройдет на микроавтобусе (с небольшой доплатой — в зависимости от количества участников).

Остановка на обед предусмотрена

Экскурсия предполагает непродолжительные пешеходные прогулки, не забудьте удобную обувь

Дополнительные расходы