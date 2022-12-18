Нескучная этнография в окрестностях Баку

Посетить храм огня и познакомиться с жизнью бакинских поселков

Давайте отправимся на окраины Баку.

Здесь вас ждут настоящий храм огнепоклонников и старинные бани, этно-поселок и ремесленные сувенирные центры, ковры ручной работы и легендарные «кепки-аэродромы».

Закончим прогулку на современном аутентичном базаре, полном ароматных специй и свежих фруктов со всех уголков страны.
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Нескучная этнография в окрестностях Баку
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Описание

Что вас ожидает

Атешгях: храм огнепоклонников

Наше приключение начнется с посещения великолепного храма Атешгях, который с давних времен считается центром огнепоклонничества на Апшеронском полуострове. Я с радостью расскажу вам его историю, покажу кельи, где когда-то уживались индусы-огнепоклонники и гебры-парсы.

Этно-музей Гала и поселок Балаханы

Дальше мы отправимся на встречу с прошлым и настоящим бакинских поселков. Первая точка на этом маршруте — музейный комплекс Гала. На его территории вы увидите места раскопок, курганы и переносные шатры из шкур животных и узнаете, как жили и как вели хозяйство азербайджанцы в былые времена.

Затем заглянем в поселок Балаханы. До первого нефтяного бума это место привлекало путешественников из-за стратегического расположения на Великом шелковом пути и удобной остановки для караванов. Мы спустимся по древним ступеням апшеронских водохранилищ, поговорим о традициях очищающих процедур у руин бани 15 века. Кроме того, вы погуляете по ремесленным лавкам в поисках занятных сувениров ручной работы и услышите о традициях создания знаменитых бакинских головных уборов — «кепок-аэродромов».

Зеленый базар

Закончим наше путешествие на аутентичном продуктовом рынке Баку. Здесь вы найдете продукты со всех уголков страны: фрукты, специи, орехи, джемы и настоящий азербайджанский чай. И конечно, местные торговцы будут рады устроить для вас небольшую дегустацию, а я помогу с выбором.

Организационные детали

  • Встречу вас у отеля и привезу обратно. Для группы до 3 человек экскурсия проходит на моем автомобиле Hyundai Gets. Если участников больше, экскурсия пройдет на микроавтобусе (с небольшой доплатой — в зависимости от количества участников).
  • Остановка на обед предусмотрена
  • Экскурсия предполагает непродолжительные пешеходные прогулки, не забудьте удобную обувь

Дополнительные расходы

  • Входной билет в храм огнепоклонников — 4 азн. (~2$)/чел.
  • Вход в музей в этно-комплексе Гала — 4 азн. (~2$)/чел. На территории три платных музея и один бесплатный.
  • В посёлках Гала и Балаханы проводятся мастер-классы по азам ковроделия, приготовления лаваша и лепки из глины (опционально)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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