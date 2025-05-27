-
20%
Индивидуальная
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Провести день в древней столице, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться на канатной дороге
Начало: Ваш отель
«А на обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь мы покатаемся на катамаране или устроим конную прогулку вдоль берега»
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от €256
€320 за человека
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Прогулка верхом для взрослых и детей в Баку
На территории конного центра под руководством интрукторов
Начало: В вашем отеле в Баку
«Услышите об истории карабахской лошади, её участии в мировых парадах и традиции дарить породу президентам на особых мероприятиях»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€63
€70 за человека
-
50%
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в окрестностях Баку
Отдохнуть с пользой и удовольствием - в седле и на природе
«Знакомство с лошадьми и снаряжением»
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
€60
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2025Посетили экскурсию с гидом Фуадом 10 мая 2025 года. Экскурсия очень понравилась. Фуад профессиональный гид, рассказывал очень интересно, не заметили
- ИИя22 мая 2024Так получилось, что в Габалу-то я и не попала… Были дожди, что усложнило бы поездку, да и снимать красивые виды
- ААлексей13 мая 2024Путешествовали с замечательным Гидом, Фаудом.
Благодаря коммуникабельности, умению понять что хочет посмотреть и узнать путешественник, это было идеальное путешествие. Удивительные виды,
- ИИрина10 марта 2024Фуад нам провел прекрасную экскурсию. Он очень позитивный, настоящий оптимист, заботливый и неравнодушный!
Мы столько узнали интересного не только по теме экскурсии, а и про обычаи азербайджанского народа!
Спасибо огромное, Фуад! С Вами хорошо, безопасно и познавательно путешествовать!
- ААнастасия23 декабря 2023Спасибо Фуаду за шикарную экскурсию! Ответственный и интеллигентный экскурсовод. Интересный рассказчик. Очень комфортная атмосфера в общении и в поездке, которую создает Фуад, уникально сочетается с авторским и индивидуальным подходом к маршруту. Ради таких экскурсий хочется возвращаться снова
- ЛЛюбава25 октября 2023Экскурсия незабываемая. Фуад, Вы открыли нам серде Азербайджана. Договорились об эксурсии, немного изменив план поездки (два дня). Путешествие на комфортабельном
- ННИКИТА14 августа 2023Фуад спасибо!
детям очень понравилось.
Ваша работа стоит этих денег)
- ООльга19 июня 2023Когда Вы приедете в Азербайджан, то не лишайте себя удовольствия и обязательно съездите за пределы Баку, но только в сопровождении
- ИИрина12 мая 2023Здравствуйте! Хотим выразить благодарность Фуаду за очень интересную и увлекательную экскурсию. Фуад замечательный гид, его можно слушать и слушать, а
- ВВалентина13 ноября 2022У меня была индивидуальная поездка в Габалу с Фуадом. Фуад очень ответственный гид, который много знает про Азербайджан. Приехал во время, показал все то было запланировано. Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Конные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Баку в феврале 2026
Сейчас в Баку в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 256 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Баку. Максимально сближение с природой Баку, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026