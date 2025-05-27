Мои заказы

Экскурсии на лошадях в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Баку на русском языке, цены от €60, скидки до 50%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
На машине
Конные прогулки
Трансфер Баку-Шахдаг
Канатная дорога
13 часов
-
20%
23 отзыва
Индивидуальная
Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
Провести день в древней столице, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться на канатной дороге
Начало: Ваш отель
«А на обратном пути вас встретит еще одно природное сокровище, озеро Нохур: здесь мы покатаемся на катамаране или устроим конную прогулку вдоль берега»
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от €256€320 за человека
Прогулка верхом для взрослых и детей в Баку
На машине
Конные прогулки
2 часа
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Прогулка верхом для взрослых и детей в Баку
На территории конного центра под руководством интрукторов
Начало: В вашем отеле в Баку
«Услышите об истории карабахской лошади, её участии в мировых парадах и традиции дарить породу президентам на особых мероприятиях»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€63€70 за человека
Конная прогулка в окрестностях Баку
На машине
Конные прогулки
3 часа
-
50%
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в окрестностях Баку
Отдохнуть с пользой и удовольствием - в седле и на природе
«Знакомство с лошадьми и снаряжением»
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
€60€120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2025
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Посетили экскурсию с гидом Фуадом 10 мая 2025 года. Экскурсия очень понравилась. Фуад профессиональный гид, рассказывал очень интересно, не заметили
    читать дальше

    как пролетел день. Дорога длинная, но она того стоит. Огромное спасибо гиду Фуаду за проведенное время с нами! Рекомендую всем гида Фуада, вы не пожалеете!

  • И
    Ия
    22 мая 2024
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Так получилось, что в Габалу-то я и не попала… Были дожди, что усложнило бы поездку, да и снимать красивые виды
    читать дальше

    под дождем не очень удобно и приятно. А поехали мы с Фуадом в Гобустан. Там дожди были накануне, поэтому по разноцветным горам мы ходили в экзотических самодельных бахилах (по два пакета на ногу). Зато пробрались вверх сколько могли, была прочитана обстоятельная лекция по геологии с элементами химии (давно же изучали окиси и закиси железа), нашли кусочки ископаемых обитателей древнего моря, которое было когда-то на территории Азербайджана, а потом лекция по ботанике про древовидную солянку. Можно Клуб Путешественников для дилетантов организовывать! А потом стучали/звенели по звенящим камням и рассматривали древние петроглифы (перемежающиеся с современными типа "здесь был Вася"). Лекция и тут была, но по зоологии, про местных обитателей из животного мира. А еще доехали до священного комплекса зороастрийцев Аштегях, прониклись учением поклонников стихий. И в завершение погрелись у горящей горы Янардаг (день был ветреный, не жаркий, и этот природный вечный огонь нас просто обласкал теплом). Спасибо Фуаду!!! Было интересно и очень познавательно.

  • А
    Алексей
    13 мая 2024
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Путешествовали с замечательным Гидом, Фаудом.
    Благодаря коммуникабельности, умению понять что хочет посмотреть и узнать путешественник, это было идеальное путешествие. Удивительные виды,
    читать дальше

    вкусная еда, возможность узнать много интересных фактов были на протяжении целого дня.
    Большое спасибо Фауду, от всего сердца рекомендую путешествовать по стране именно с ним!!!

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Фуад нам провел прекрасную экскурсию. Он очень позитивный, настоящий оптимист, заботливый и неравнодушный!
    Мы столько узнали интересного не только по теме экскурсии, а и про обычаи азербайджанского народа!
    Спасибо огромное, Фуад! С Вами хорошо, безопасно и познавательно путешествовать!
  • А
    Анастасия
    23 декабря 2023
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Спасибо Фуаду за шикарную экскурсию! Ответственный и интеллигентный экскурсовод. Интересный рассказчик. Очень комфортная атмосфера в общении и в поездке, которую создает Фуад, уникально сочетается с авторским и индивидуальным подходом к маршруту. Ради таких экскурсий хочется возвращаться снова
  • Л
    Любава
    25 октября 2023
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Экскурсия незабываемая. Фуад, Вы открыли нам серде Азербайджана. Договорились об эксурсии, немного изменив план поездки (два дня). Путешествие на комфортабельном
    читать дальше

    внедорожнике. Устали немного, но ни капли не пожалели. Ездили с дочкой 8 лет. Фуад, позаботился, как мне кажется, обо всем. Фуад был внимательным ко всем нам, со всеми нашел общий язык. С дочкой был на одной волне. (впечатления от поездки с богомолом до сих незабываемые)). Было такое ощущение, как будто мы приехали в гости к хорошему другу и путешествуем вместе. Было сердечно и легко. На наши любые пожелания и вопросы Фуад старался ответить. Гид Фуад любящий и знающий свою страну, природу, культуру и историю. Благодаря Фуаду за короткий срок смогли увидеть прекрасную страну. По пути делали остановки, угощались местной вкусной едой, пили чай с черешневым вареньем. Гостям, особенно, с детьми рекомендую на все 100%. До сих пор с теплотой вспоминаем всей семьей эту поездку. Спасибо Фуад.

  • Н
    НИКИТА
    14 августа 2023
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Фуад спасибо!
    детям очень понравилось.
    Ваша работа стоит этих денег)
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Когда Вы приедете в Азербайджан, то не лишайте себя удовольствия и обязательно съездите за пределы Баку, но только в сопровождении
    читать дальше

    Фуада!
    Во время нашего с ним путешествия мы за один день побывали в стольких различных местах и сумели запечатлеть так много волшебной красоты архитектуры и природы, что фотоархив придётся разбирать не один месяц! «Дири баба», Шемаха, «Семь красавиц», Габала… Увиденное там сохранится навсегда в нашей памяти, как и вкуснейшие чай из самовара и свежеиспечённые кутабы, которыми нас угостили в живописном лесу!
    Фуад - высококлассный профессионал, творческая личность, а ещё очень внимательный к гостям и лёгкий в общении человек! Он учёл все наши пожелания по программе экскурсии, обеспечил максимально комфортную и безопасную поездку. Благодаря Фуаду, мы узнали очень многое об истории, культуре и традициях Азербайджана, а его ценные практические советы неоднократно помогли нам украсить продолжение отдыха в Баку.
    Азербайджан способен впечатлить даже самого искушенного путешественника, но только Фуад, искренне любящий свою страну, обеспечит полноценное наслаждение от увиденного!

  • И
    Ирина
    12 мая 2023
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    Здравствуйте! Хотим выразить благодарность Фуаду за очень интересную и увлекательную экскурсию. Фуад замечательный гид, его можно слушать и слушать, а
    читать дальше

    также он охотно отвечает на все наши вопросы. По дороге в Габалу нас сопровождали удивительные пейзажи, которые постоянно менялись. Благодаря этой экскурсии мы увидели, насколько красивая и такая разная природа в Азербайджане. Мы посетили интересные места, на обед заехали в уютное местечко, где нас угостили вкусными гутабами. На память остались очень красивые фотографии. Мы, однозначно рекомендуем эту экскурсию. Спасибо Фуаду!

    Здравствуйте! Хотим выразить благодарность Фуаду за очень интересную и увлекательную экскурсию. Фуад замечательный гид, его можноЗдравствуйте! Хотим выразить благодарность Фуаду за очень интересную и увлекательную экскурсию. Фуад замечательный гид, его можноЗдравствуйте! Хотим выразить благодарность Фуаду за очень интересную и увлекательную экскурсию. Фуад замечательный гид, его можно
  • В
    Валентина
    13 ноября 2022
    Габала: путешествие в азербайджанскую Швейцарию
    У меня была индивидуальная поездка в Габалу с Фуадом. Фуад очень ответственный гид, который много знает про Азербайджан. Приехал во время, показал все то было запланировано. Рекомендую!!!

