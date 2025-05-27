читать дальше

под дождем не очень удобно и приятно. А поехали мы с Фуадом в Гобустан. Там дожди были накануне, поэтому по разноцветным горам мы ходили в экзотических самодельных бахилах (по два пакета на ногу). Зато пробрались вверх сколько могли, была прочитана обстоятельная лекция по геологии с элементами химии (давно же изучали окиси и закиси железа), нашли кусочки ископаемых обитателей древнего моря, которое было когда-то на территории Азербайджана, а потом лекция по ботанике про древовидную солянку. Можно Клуб Путешественников для дилетантов организовывать! А потом стучали/звенели по звенящим камням и рассматривали древние петроглифы (перемежающиеся с современными типа "здесь был Вася"). Лекция и тут была, но по зоологии, про местных обитателей из животного мира. А еще доехали до священного комплекса зороастрийцев Аштегях, прониклись учением поклонников стихий. И в завершение погрелись у горящей горы Янардаг (день был ветреный, не жаркий, и этот природный вечный огонь нас просто обласкал теплом). Спасибо Фуаду!!! Было интересно и очень познавательно.