1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Гобустан — археологический музей под открытым небом»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
«И при желании подниметесь по канатной дороге к панорамным видам на заповедник»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Лагич - в старинную деревню мастеров
Посетить культурный заповедник Средневековья и один из известнейших ремесленных центров Кавказа
«На высоте 1200 метров, на берегу реки Гирдыман вас встретит город-заповедник»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€219 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историко-этнографический заповедник «Гала»
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Назад в Средневековье Историко-этнографический заповедник «Гала», находится примерно в 35 км»
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: билеты в заповедник Гобустан — 6 евро/чел»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150€128 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
- ННаталья3 июня 2024Если Вы хотите получить день с незабываемыми впечатлениями, удивляться как ребенок, получить удовольствие от экскурсии, то не сомневайтесь и позвольте
- NNina1 июня 2024Латиф просто невероятный гид, с отличным чувством юмора, очень внимательный и заботливый. Он сделал эту поездку просто незабываемой! Показал всю
- ННаталья26 мая 2024Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана. Роман - эрудированный и внимательный гид. Ни один вопрос не остался без ответа. Спасибо за отличный день.
- ГГеннадий25 мая 2024Экскурсия прошла на высоте. С отеля забрали, достопримечательности показали, накормили, в отель привезли. Экскурсия очень объемная и интересная. Рекомендуем
- ВВера24 мая 2024Сами по себе локации очень интересные. Проблема, наверное в том, что они расположены далеко друг от друга. И это надо
- ТТоня25 декабря 2023Альпаки – просто милые создания! Можно их покормить, погладить, сделать фотографии. Дети были в восторге, и мы тоже! Кстати, заглянули в мечеть и посмотрели на мовзолей дири баба. Одним словом, рекомендую всем посетить эту ферму.
- ИИрина13 июля 2023Я очень благодарю команду, с которой я узнала очень много о городе Шамаха и просто отлично провела время. Обнялась с альпаками и посетила Дири-Баба и мечеть. Буду рекомендовать! Спасибо вам еще раз.
- ААлександра9 ноября 2022Нам очень понравился гид, спасибо большое Латифу за профессиональный подход, интересную, познавательную экскурсию. Латиф-это прям кладезь знаний)) рассказал нам не
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Заповедники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Заповедники" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 120 до 219 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Заповедники», 88 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август