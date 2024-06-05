Экскурсии по заповедникам из Баку

Найдено 6 экскурсий в категории «Заповедники» в Баку на русском языке, цены от €120, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Гобустан — археологический музей под открытым небом»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
50 отзывов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
«И при желании подниметесь по канатной дороге к панорамным видам на заповедник»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150135 за всё до 3 чел.
Лагич - в старинную деревню мастеров
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Лагич - в старинную деревню мастеров
Посетить культурный заповедник Средневековья и один из известнейших ремесленных центров Кавказа
«На высоте 1200 метров, на берегу реки Гирдыман вас встретит город-заповедник»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
219 за всё до 3 чел.
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Историко-этнографический заповедник «Гала»
Индивидуальная
3 часа
Историко-этнографический заповедник «Гала»
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Назад в Средневековье Историко-этнографический заповедник «Гала», находится примерно в 35 км»
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: билеты в заповедник Гобустан — 6 евро/чел»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150128 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Если Вы хотите получить день с незабываемыми впечатлениями, удивляться как ребенок, получить удовольствие от экскурсии, то не сомневайтесь и позвольте
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    Латифу сделать ваш день в Азербайджане особенным. На экскурсии мы увидели самые "сочные" диковинки этой прекрасной страны: - Посетили соленое озеро Масазыр розового цвета; - Познакомитесь с горыми Хызы (радужными горами) один на один: тишина, просторы, сочные розовые оттенки радовали глаз; - Побывали на загадочной горе Бешбармак, насладились панорамными видами, прикоснулись к "священной" скале и на самой вершине… нас встретили как долгожданных гостей - угостили восточными сладостями, чаем с травами, но главным подарком был завораживающий вид на Каспий; - Проехали через второй по численности город Азербайджана - Сумгаит и снова… вернулись к Каспию, чтобы покушать на побережье (все было вкусно и демократично). На протяжении экскурсии Латиф рассказывал много информации о стране, достопримечательностях, истории, шутил, отвечал на все наши вопросы, заботился о нашем комфорте, делал шикарные фото!!! Нам очень, очень понравилось! Мы уже определились с кем поедем на другие экскурсии по Азербайджану - Латиф.

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  • N
    Nina
    1 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Латиф просто невероятный гид, с отличным чувством юмора, очень внимательный и заботливый. Он сделал эту поездку просто незабываемой! Показал всю
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    умопомрачительную красоту гор и на протяжении всей поездки искрил шутками и придумывал развлечения на всем маршруте! Очень рекомендуем брать тур и ехать только с ним!!!

    Латиф просто невероятный гид, с отличным чувством юмора, очень внимательный и заботливый. Он сделал эту поездкуЛатиф просто невероятный гид, с отличным чувством юмора, очень внимательный и заботливый. Он сделал эту поездкуЛатиф просто невероятный гид, с отличным чувством юмора, очень внимательный и заботливый. Он сделал эту поездкуЛатиф просто невероятный гид, с отличным чувством юмора, очень внимательный и заботливый. Он сделал эту поездкуЛатиф просто невероятный гид, с отличным чувством юмора, очень внимательный и заботливый. Он сделал эту поездкуЛатиф просто невероятный гид, с отличным чувством юмора, очень внимательный и заботливый. Он сделал эту поездкуЛатиф просто невероятный гид, с отличным чувством юмора, очень внимательный и заботливый. Он сделал эту поездку
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
    Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана. Роман - эрудированный и внимательный гид. Ни один вопрос не остался без ответа. Спасибо за отличный день.
    Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана
  • Г
    Геннадий
    25 мая 2024
    Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
    Экскурсия прошла на высоте. С отеля забрали, достопримечательности показали, накормили, в отель привезли. Экскурсия очень объемная и интересная. Рекомендуем
  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
    Сами по себе локации очень интересные. Проблема, наверное в том, что они расположены далеко друг от друга. И это надо
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    учесть, когда планируется эта экскурсия. Мы, как-то, не обратили на это внимание и было тяжеловато, т. к. получаломь много переездов и мы все время боялись не успеть в храм огня - он закрывается в 19:00. Роман рассказал все замечательно. Неожиданно пришлось дополнительно заплатить водителю, который возил нас на грязевые вулканы, это изначально оговорено не было.

  • Т
    Тоня
    25 декабря 2023
    Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
    Альпаки – просто милые создания! Можно их покормить, погладить, сделать фотографии. Дети были в восторге, и мы тоже! Кстати, заглянули в мечеть и посмотрели на мовзолей дири баба. Одним словом, рекомендую всем посетить эту ферму.
  • И
    Ирина
    13 июля 2023
    Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
    Я очень благодарю команду, с которой я узнала очень много о городе Шамаха и просто отлично провела время. Обнялась с альпаками и посетила Дири-Баба и мечеть. Буду рекомендовать! Спасибо вам еще раз.
  • А
    Александра
    9 ноября 2022
    Лагич - в старинную деревню мастеров
    Нам очень понравился гид, спасибо большое Латифу за профессиональный подход, интересную, познавательную экскурсию. Латиф-это прям кладезь знаний)) рассказал нам не
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    только про Лагич, а и про весь Азербайджан на протяжении всей поездки! Лагич-совсем не большая, но милая, очень аутентичная деревенька. Очень впечатлил мастер самоваров, который так влюблен в свое дело, с какой вовлечённостью он рассказывал про самовары!

    Нам очень понравился гид, спасибо большое Латифу за профессиональный подход, интересную, познавательную экскурсию. Латиф-это прям кладезьНам очень понравился гид, спасибо большое Латифу за профессиональный подход, интересную, познавательную экскурсию. Латиф-это прям кладезь

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Заповедники»

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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Заповедники" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 120 до 219 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Заповедники», 88 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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