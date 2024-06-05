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Латифу сделать ваш день в Азербайджане особенным. На экскурсии мы увидели самые "сочные" диковинки этой прекрасной страны: - Посетили соленое озеро Масазыр розового цвета; - Познакомитесь с горыми Хызы (радужными горами) один на один: тишина, просторы, сочные розовые оттенки радовали глаз; - Побывали на загадочной горе Бешбармак, насладились панорамными видами, прикоснулись к "священной" скале и на самой вершине… нас встретили как долгожданных гостей - угостили восточными сладостями, чаем с травами, но главным подарком был завораживающий вид на Каспий; - Проехали через второй по численности город Азербайджана - Сумгаит и снова… вернулись к Каспию, чтобы покушать на побережье (все было вкусно и демократично). На протяжении экскурсии Латиф рассказывал много информации о стране, достопримечательностях, истории, шутил, отвечал на все наши вопросы, заботился о нашем комфорте, делал шикарные фото!!! Нам очень, очень понравилось! Мы уже определились с кем поедем на другие экскурсии по Азербайджану - Латиф.