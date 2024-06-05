1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €187 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
180€162 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Лагич - в старинную деревню мастеров
Посетить культурный заповедник Средневековья и один из известнейших ремесленных центров Кавказа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€219 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
245€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Соединить в одной поездке творческое наследие края и природные пейзажи (в группе)
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
- ППолина2 июня 2024Прекрасная экскурсия на целый день! Посмотрели: - восстановленную после землетрясения мечеть в Шамахе (больше там смотреть нечего) - виноградники (очень вкусное вино, красивые
- ААнна18 мая 2024Очень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютно как то!! Место просто
- ВВалерия17 мая 2024Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо нашему гиду, который отвечал
- ННаталья14 мая 2024Были на экскурсии 11 мая Очень понравилось с нами был гид Заур очень хороший гид, много узнали интересного, по пути завозит во все интересные локации о которых мы даже и не думали получили море хороших эмоций и впечатлений Спасибо огромное
- ТТаисия13 мая 2024Эльдар провел для нас замечательный тур! Всё было очень четко, понятно, по нашему пожеланию добавил еще локации и удлиннил тур
- ЕЕлена2 мая 2024Чудесная экскурсия! Рашад очень деликатный, добрый, чуткий, вдохновлённый гид! Нам было очень интересно и комфортно! За один день мы увидели
- ЛЛилия19 апреля 2024Гидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о стране. В маршруте много переездов. Для тех, кто не любит просто ехать, этот маршрут не подходит. Нам понравилось все.
- ВВиктория15 февраля 2024Спасибо Рауфу, за чудесную экскурсию в Шемаху и Лагич. По дороге в Лагич были потрясающие пейзажи, нас угостили вкусными кутабами,
- ММария31 января 2023Очень довольны поездкой с Рауфом в Шемаху и Лагич. Ездили семьёй 3 человека. Рауф- отличный водитель, что важно на дорогах Азербайджана,
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