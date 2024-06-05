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на все наши вопросы и по возможности старался учесть наши пожелания. Программа поездки очень насыщенная, поэтому мы получили просто массу положительных эмоций. Дорога занимает немало времени, но пейзажи за окном настолько великолепные, что просто не оторваться. Отдельно хочу отметить то, что наш гид оказался также и отличным водителем. Моментами на горной дороге был плотный туман, но мы чувствовали себя совершенно спокойно. Данная экскурсия - это отличная возможность познакомиться с разнообразием природы, а также с культурой и историей Азербайджана.