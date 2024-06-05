В Лагич – экскурсии в Баку

Найдено 9 экскурсий в категории «В Лагич» в Баку на русском языке, цены от €85, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 187 за всё до 8 чел.
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
180162 за всё до 3 чел.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Лагич - в старинную деревню мастеров
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Лагич - в старинную деревню мастеров
Посетить культурный заповедник Средневековья и один из известнейших ремесленных центров Кавказа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
219 за всё до 3 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
245184 за всё до 5 чел.
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 310 за всё до 6 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
🚗 На машине
Групповая
11 часов
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Соединить в одной поездке творческое наследие края и природные пейзажи (в группе)
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
    читать дальше

    побывали в деревне Лагич. Латиф рассказал и историческую справку, и про современный азербайджанский быт. Все прошло весело, динамично и интересно! Конечно, же стоит посетить эту экскурсию и увидеть красоту страны.

  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Прекрасная экскурсия на целый день! Посмотрели: - восстановленную после землетрясения мечеть в Шамахе (больше там смотреть нечего) - виноградники (очень вкусное вино, красивые
    читать дальше

    виды, приятный ресторан с верандой и беседками) - подвесной мост через горную реку - деревеньку в горах с мастерскими ремесленников (одна улочка, но довольно колоритная) - разные климатические зоны Азербайджана, серпантины и красивую природу Латиф забрал нас утром от отеля, рассказал кучу интересных фактов и про Баку, и про Азербайджан, и про все места, где мы были, еще и успевал шикарно фотографировать! Всем рекомендую!

    Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!Прекрасная экскурсия на целый день!
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Очень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютно как то!! Место просто
    читать дальше

    волшебное! Там очень красиво, территория просто нереально шикарное!! После прогулки по территории, купили там бутылочку вина и с удовольствием выпили по бокалу вина прямо на террасе рестрана при винодельне. . Дорога в Лагыч требует отдельного описания - горная дорога, горная речка, скалы и туман, сопровождающий нас практически на протяжении всего пути… Сам Лагыч тоже очень аутентичный… Отдельно хочу отметить гида Латифа, который интересно рассказывал о местах, где мы проезжали. Легкий в общении, с чувством юмора, имеет хорошие знания по местности и истории Азербайджана. Получила огромное удвольствие от поездки!!! Однозначно рекомендую!!!

    Очень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютноОчень атмосферная и уютная экскурсия!!! Винодельея - нереально классное место!! Народу мало, поэтому было тихо, уютно
  • В
    Валерия
    17 мая 2024
    Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
    Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо нашему гиду, который отвечал
    читать дальше

    на все наши вопросы и по возможности старался учесть наши пожелания. Программа поездки очень насыщенная, поэтому мы получили просто массу положительных эмоций. Дорога занимает немало времени, но пейзажи за окном настолько великолепные, что просто не оторваться. Отдельно хочу отметить то, что наш гид оказался также и отличным водителем. Моментами на горной дороге был плотный туман, но мы чувствовали себя совершенно спокойно. Данная экскурсия - это отличная возможность познакомиться с разнообразием природы, а также с культурой и историей Азербайджана.

    Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибоБыли на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
    Были на экскурсии 11 мая Очень понравилось с нами был гид Заур очень хороший гид, много узнали интересного, по пути завозит во все интересные локации о которых мы даже и не думали получили море хороших эмоций и впечатлений Спасибо огромное
  • Т
    Таисия
    13 мая 2024
    Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
    Эльдар провел для нас замечательный тур! Всё было очень четко, понятно, по нашему пожеланию добавил еще локации и удлиннил тур
    читать дальше

    на несколько часов, очень интересный рассказчик, замечательно общается и видно, что знает предмет от А до Я. Очень быстро и четко отвечает, не дает ложных обещаний, выполняет всё, за что взялся. Благодаря Эльдару мы влюбились в Баку и Азербайджан, обязательно приедем еще и привезем друзей! Рекомендую всем

  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Азербайджан: горы, вино и ремесло
    Чудесная экскурсия! Рашад очень деликатный, добрый, чуткий, вдохновлённый гид! Нам было очень интересно и комфортно! За один день мы увидели
    читать дальше

    какая разная и уникальная природа Азербайджана,пейзажи меняются каждые 15 минут,ознакомились с историей страны, посетили мечеть 8 века, гуляли по горам и по мосту над обрывом, были гостями в радушном Лагиче, поели настоящие кутабы,лепешки,выпили чай с ежевичным вареньем на краю обрыва, посетили винодельню с хорошим рестораном. Маршрут экскурсии очень живописный и хорошо продуманный, организованный,много остановок и возможностей полюбоваться, сделать фотографии и купить гостинцы:) Позвольте себе узнать и почувствовать больше, чем только Баку:) Очень рекомендуем, особенно москвичам.

  • Л
    Лилия
    19 апреля 2024
    Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
    Гидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о стране. В маршруте много переездов. Для тех, кто не любит просто ехать, этот маршрут не подходит. Нам понравилось все.
    Гидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о странеГидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о странеГидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о странеГидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о странеГидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о странеГидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о странеГидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о странеГидом у нас был Заур, интересный человек, легкий для общения. Дает много интересной информации о стране
  • В
    Виктория
    15 февраля 2024
    Из Баку - в Шемаху и Лагич
    Спасибо Рауфу, за чудесную экскурсию в Шемаху и Лагич. По дороге в Лагич были потрясающие пейзажи, нас угостили вкусными кутабами,
    читать дальше

    по дороге нас увлекли интересными рассказами, что время пролетело незаметно. На обратном пути заехали в кафе, где попробовали наивкуснейший шашлык из ягненка. Однозначно будем рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и близким, кто отправится в такую красивую и гостеприимную страну!

    Спасибо Рауфу, за чудесную экскурсию в Шемаху и ЛагичСпасибо Рауфу, за чудесную экскурсию в Шемаху и ЛагичСпасибо Рауфу, за чудесную экскурсию в Шемаху и ЛагичСпасибо Рауфу, за чудесную экскурсию в Шемаху и Лагич
  • М
    Мария
    31 января 2023
    Из Баку - в Шемаху и Лагич
    Очень довольны поездкой с Рауфом в Шемаху и Лагич. Ездили семьёй 3 человека. Рауф- отличный водитель, что важно на дорогах Азербайджана,
    читать дальше

    и интересный рассказчик. Программа чётко и грамотно организована. Время рассчитано так, что не торопясь мы успели насладиться и красивыми пейзажами на фотоостановках и во время прогулки по навесному мосту или в по дороге в небольших кафе, усиливая впечатления вкуснейшими кутабами, и достаточно времени было уделено на основные достопримечательности. Особенно запал в душу Лагич, чудесная живописная деревня в горах. Деревья были усыпаны созревшей в ноябре хурмой и яблоками. Старые улицы залиты солнцем (а в Москве в это время было пасмурно и снег). Мастера чеканки, резьбы по металлу и дереву, художники, они же и продавцы своих замечательных творений в Лагиче - открытые, общительные, очень гостеприимные люди. Благодаря Рауфу пообщались и на русском и на азербайджанском. Обязательно постараемся приехать в Лагич весной, когда он утопает в цветах.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «В Лагич»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
  2. Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
  3. Из Баку - в Шемаху и Лагич
  4. Лагич - в старинную деревню мастеров
  5. Азербайджан: горы, вино и ремесло
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "В Лагич" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 85 до 310 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «В Лагич», 65 ⭐ отзывов, цены от €85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам