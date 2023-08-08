Ленкорань и Астара - райский уголок Азербайджана

Экскурсия в Ленкорань и Астару: узнайте больше о культуре и природе Азербайджана

Описание
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Ответы на вопросы
Портовый город Ленкорань, расположившийся на берегу Каспийского моря, славится чайными плантациями, цитрусовыми садами и горячими источниками.

Предлагаем посетить все эти локации и воочию увидеть, как растут мандарины, азербайджанский чай, а также побывать на живописном озере Ханбулан.
Ленкорань и Астара - райский уголок Азербайджана
Ленкорань и Астара - райский уголок Азербайджана
Ленкорань и Астара - райский уголок Азербайджана
Ленкорань и Астара - райский уголок Азербайджана
Ленкорань и Астара - райский уголок Азербайджана
Ленкорань и Астара - райский уголок Азербайджана
Ближайшие даты:
8
авг
9
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10
авг
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Что вас ожидает:

  • Цитрусовый сад
  • Термальный источник Истису
  • Чайная плантация
  • Озеро Ханбулан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ленкорань — старинный портовый город на берегу Каспийского моря. Благодаря субтропическому климату он стал главным поставщиком азербайджанского чая. А еще он знаменит цитрусовыми садами, горячими источниками, чистым воздухом и дружелюбной атмосферой. Все это вы увидите и ощутите на себе!

Ленкорань и окрестностиМы посетим самые интересные места в городе и за его пределами. В программе экскурсии:

  • я покажу вам, как в Цитрусовом саду растут лимоны, мандарины, апельсины, фейхоа и киви;
  • вы увидите бьющий из-под земли горячий термальный источник Истису с водой, насыщенной множеством полезных элементов. По желанию в нее можно окунуться, но не более чем на 15 минут;
  • на Чайной плантации вы разберетесь в сортах местного чая и попробуете их на вкус, а также узнаете, как и когда в Азербайджане начали выращивать чай;
  • на озере Ханбулан вы полюбуетесь живописными видами и узнаете, почему в советское время озеро решили оградить дамбой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Гостиница туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • С нами можно связаться по WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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