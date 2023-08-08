Экскурсия в Ленкорань и Астару: узнайте больше о культуре и природе Азербайджана
Портовый город Ленкорань, расположившийся на берегу Каспийского моря, славится чайными плантациями, цитрусовыми садами и горячими источниками.
Предлагаем посетить все эти локации и воочию увидеть, как растут мандарины, азербайджанский чай, а также побывать на живописном озере Ханбулан.
Предлагаем посетить все эти локации и воочию увидеть, как растут мандарины, азербайджанский чай, а также побывать на живописном озере Ханбулан.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Цитрусовый сад
- Термальный источник Истису
- Чайная плантация
- Озеро Ханбулан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ленкорань — старинный портовый город на берегу Каспийского моря. Благодаря субтропическому климату он стал главным поставщиком азербайджанского чая. А еще он знаменит цитрусовыми садами, горячими источниками, чистым воздухом и дружелюбной атмосферой. Все это вы увидите и ощутите на себе!
Ленкорань и окрестностиМы посетим самые интересные места в городе и за его пределами. В программе экскурсии:
- я покажу вам, как в Цитрусовом саду растут лимоны, мандарины, апельсины, фейхоа и киви;
- вы увидите бьющий из-под земли горячий термальный источник Истису с водой, насыщенной множеством полезных элементов. По желанию в нее можно окунуться, но не более чем на 15 минут;
- на Чайной плантации вы разберетесь в сортах местного чая и попробуете их на вкус, а также узнаете, как и когда в Азербайджане начали выращивать чай;
- на озере Ханбулан вы полюбуетесь живописными видами и узнаете, почему в советское время озеро решили оградить дамбой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Гостиница туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С нами можно связаться по WhatsApp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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