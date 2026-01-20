Индивидуальная
до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Розовое озеро Масазыр — мёртвое море Азербайджана, одно из восьми солёных розовых озёр в мире»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Агатовые горы Хызы, грязевые вулканы, розовое озеро и скала Бешбармаг
Открыть инопланетные виды, посетить священную гору и услышать легенды
Начало: По вашему адресу
«Прикоснётесь к легендам причудливой скалы Пять Пальцев — сакрального места для мусульман — и прогуляетесь по берегам розового озера Масазыр, которое станет ярким украшением вашей фотоколлекции»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
€78 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)
Готовы удивляться? Путешествие из Баку к розовому озеру и загадочным горам обещает уникальные впечатления и незабываемые виды
Начало: У Парных ворот
«Из Баку мы отправимся к одному из чудес света — солёному озеру Масазыр»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
€48 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив старейшую мечеть Кавказа в Шемахе, где история оживает на каждом шагу
Начало: У Парных ворот
«На подъезде к городу Габала вы посетите озеро, окружённое покатыми холмами и пышной зеленью»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€150 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры (обед включён)
Уникальная возможность посетить мистическую гору Бешбармаг, увидеть розовое озеро и насладиться дегустацией икры. Путешествие по природным чудесам Азербайджана
Начало: В Старом городе
«Экскурсию мы начнём с посещения розового озера»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
23 янв в 09:00
24 янв в 09:00
€49 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия из Баку: Янардаг, розовое озеро и горы
Увидеть разноцветную палитру Азербайджана и необычные природные явления
Начало: У вашего отеля в центре Баку или на улице Шовкет А...
«Обратите внимание: цвет озера зависит от многих факторов — облачности, ветра, времени года и суток»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Баку - на Марс: Бешбармаг, Хызы, Масазыр
Час езды от Баку и вы среди фантастических пейзажей: розовое озеро, холмы с цветными узорами и скала, где исполняются желания. Погрузитесь в чудеса природы
Начало: Возле парных ворот в старый город
«Масазыр — одно из восьми розовых солёных озер в мире»
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
от €130 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Розовое озеро и вечные огни Баку»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от €155 за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Габала - азербайджанская Швейцария (из Баку)
Отправляйтесь в живописное путешествие из Баку в Габалу. Вас ждут горные пейзажи, канатная дорога и посещение старейшей мечети Азербайджана
Начало: У отеля или у Парных ворот
«Старейшая мечеть Азербайджана14:00 — Обед на озере Нохур16:20 — Канатная дорога в Габале17:30 — Водопад Семь красавиц18:00 — Дегустация мёда22:00 — Возвращение в Баку»
Расписание: ежедневно в 09:00
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
€50 за человека
-
28%
Индивидуальная
до 4 чел.
Розовое озеро, Радужные горы, гора Бешбармаг, дегустация икры и + 2 локации
Начало: Мы заберем вас прямо с места проживания в Баку (це...
«🌸 Розовое озеро «Масазыргёль» — солёное озеро площадью 10 км² известно своим ярким розовым оттенком, который делает его одной из уникальных природных достопримечательностей региона»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
$130
$180 за всё до 4 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 17 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, Гора Желаний-Бешбармаг, дегустация чёрной икры
Начало: Баку
«Озеро Масазыр В ходе экскурсии мы посетим соленое озеро Масазыр»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$130
$200 за всё до 17 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам, горящей горе, розовому озеру и скале Бешбармаг
Почувствовать себя на другой планете, подняться на мистическую гору и попробовать чёрную икру
Начало: По вашему адресу
«Всего в 30 минутах от Баку находится природное чудо — солёное озеро Масазыр»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от €130
€200 за всё до 4 чел.
-
41%
Водная прогулка
Земной Марс, Горящая гора, Розовое озеро, гора Бешбармаг и дегустация икры
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
«Розовое озеро — сказочная палитра»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$130
$220 за всё до 4 чел.
-
28%
Водная прогулка
Марсианские горы, Розовое озеро, Бешбармак, Черная икра и Горный чай
Начало: Место проживания
«Розовое озеро — чудо природы Нежно-розовая вода озера создаёт сюрреалистические пейзажи, идеальные для фото и медитативного созерцания»
Расписание: Ежедневно,в любое удобное время.
Сегодня в 13:00
Завтра в 03:00
$130
$180 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Покорить волшебную гору, попробовать верблюжьи кутабы и продегустировать чёрную икру
Начало: У вашего отеля в черте города
«Из Баку мы отправимся к одному из чудес света — солёному озеру Масазыр»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€130
€162 за всё до 7 чел.
-
23%
Индивидуальная
до 15 чел.
Агатовые горы, розовое озеро, мистическая гора Бешбармаг и дегустация черной икры
Начало: Ваше место пребывания в Баку
«На этой экскурсии вы увидите одно из самых уникальных мест в мире — Розовое озеро в посёлке Масазыр»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$130.10
$169 за всё до 15 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 18 чел.
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг на высоте 2200 метров
Начало: Ваше место пребывания в Баку
«к северу от Баку по дороге на Сумгаит, а большое соленое озеро, носящее такое же имя, как и поселок, — его главная достопримечательность»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
$237.50
$250 за всё до 3 чел.
-
32%
Индивидуальная
до 17 чел.
Агатовые горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чайная церемония на горе
Начало: Ваш отель
«В мире существуют множество действительно красивых озер»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$130.40
$193 за всё до 17 чел.
-
25%
Индивидуальная
Природные чудеса Апшерона
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Розовое озеро Масазыр — скрытое чудо природы»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от €180
€240 за человека
-
35%
Индивидуальная
до 3 чел.
Цветные чудеса Азербайджана и дегустация чёрной икры
Окунитесь в красоту Азербайджана: розовое озеро, радужные горы и дегустация чёрной икры. Уникальные природные локации ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Там находится удивительное озеро: его розовый цвет обусловлен наличием в воде микроорганизмов»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€130
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Начало: Забираем по месту проживания
«Экскурсию мы начнём с посещения розового озера»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от €130 за всё до 18 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Карамельные горы, розовое озеро, Огненная гора и Бешбармак за один день
Начало: По договоренности
«Природные феномены Хотите воочию увидеть марсианские пейзажи с разноцветными горами, мертвое или розовое озеро, мистическую гору желаний Бешбармаг»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:00
$117
$130 за всё до 7 чел.
-
8%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гобустан,Вулканы,Мечеть, Горящя земля и Розовое озеро
Начало: По договоренности с туристом
«В мире не так много розовых озер — и вы увидите одно из них на нашей экскурсии»
Расписание: Ежедневно
$138
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Бешбармаг
Начало: По договоренности
«Я отвезу вас на Розовое озеро Масазыр ранним утром, так как именно в это время цвет воды в озере бывает насыщенно-розовым»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$129 за всё до 4 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия: Гора Бешбармак, Розовое озеро, Агатовые горы. Пикник и дегустация икры
Начало: Начало экскурсии у отеля
«Розовое озеро Масазыр — это не только великолепный вид, но и отличное место для того, чтобы насладиться природой, сделать потрясающие фотографии и просто отдохнуть в гармонии с окружающим миром»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$130
$200 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Природная Симфония Азербайджана: Розовое озеро, горы и Алтыагач
Начало: Ваш отель или арарттаментты
«Что вас ожидает:• Розовое озеро Масазыр — одна из девяти природных жемчужин мира с уникальным розовым оттенком воды»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
$153
$180 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Радужные горы, гора Бешбармак и Розовое озеро
Начало: Ваше место пребывания в Баку
«Сперва мы посетим необычное Розовое озеро (соленное)»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$105
$150 за всё до 4 чел.
-
50%
Водная прогулка
Гобустан, вулканы, розовое озеро и Каспийское море - из Баку
Побывать на розовом озере, увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: У вашего отеля
«Розовое озеро — одно из чудес природы, всего таких в мире около двадцати»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от €62
€123 за человека
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
В МАРС через РОЗОВОЕ озеро с чаепитие на скале БЕШБАРМАГ + дегустация ИКРЫ
Начало: Ваш адрес в Баку
«1) Первая остановка — Розовое озеро, оно выделяется тем, что покрыто розовым оттенком»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$130
$200 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
Побывать в самых красивых местах Азербайджана
Начало: Место проживания
«Мы поедем в посёлок Масазыр, где находится загадочное озеро»
Завтра в 00:00
22 янв в 00:00
€130
€185 за всё до 4 чел.
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку;
- Агатовые горы Хызы, грязевые вулканы, розовое озеро и скала Бешбармаг;
- Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе);
- Шемаха и Габала: групповая экскурсия;
- Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры (обед включён).
Сколько стоит экскурсия по Баку в январе 2026
Сейчас в Баку в категории "Озера" можно забронировать 52 экскурсии от 40 до 237.50 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 3266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 52 экскурсии на 2026 год по теме «Озера», 3266 ⭐ отзывов, цены от €40.