Присоединяйтесь к экскурсии по Азербайджану: Марсианские горы, Скала Желаний Бешбармак и Розовое озеро.
Насладитесь потрясающими пейзажами, загадайте желание на вершине и завершите день традиционным азербайджанским чаепитием с видом на горы и море.
Описание водной прогулки
Уникальные пейзажи, легенды и гастрономические удовольствия — и при этом полный комфорт и забота о вашей безопасности. Наш опытный гид позаботится о каждом шаге, поможет сделать потрясающие фотографии на лучших ракурсах и покажет секретные точки, чтобы каждый кадр и каждый момент оставались в памяти навсегда. Забудьте о заботах — просто наслаждайтесь приключением! Что вас ждёт:
- Марсианские горы — пейзажи другой планеты Причудливые формы скал и необычные оттенки создают ощущение, будто вы ступили на поверхность Красной планеты. Это место — рай для фотографов и мечтателей, где каждый кадр превращается в произведение искусства.
- Скала Желаний Бешбармак — место, где сбываются мечты Поднимитесь на легендарную скалу Бешбармак, название которой переводится как «Пять пальцев». С вершины открывается панорама гор и моря. Загадайте желание на этой священной вершине — говорят, оно обязательно сбудется!
- Розовое озеро — чудо природы Нежно-розовая вода озера создаёт сюрреалистические пейзажи, идеальные для фото и медитативного созерцания. Прогуляйтесь вдоль берега, вдохните свежий воздух и наполнитесь умиротворением.
Дегустация чёрной икры — изюминка программы Попробуйте настоящую осетровую икру, уже включённую в стоимость экскурсии. При желании можно приобрести её по уникальной цене — такой вы не найдёте нигде в мире. ВАЖНО! Формат маршрута зависит от выбранной опции при бронировании (все маршруты включают локации, описанные выше):.
- Маршрут с чаепитием на вершине Завершите день уютным чаепитием с ароматным азербайджанским чаем и сладостями на вершине с потрясающим видом на горы и море. Это момент, чтобы расслабиться и поделиться впечатлениями.
- С посещением горы Янардаг (за доплату, 15 манат) Место известно своим вечным пламенем, которое вырывается из-под земли и горит круглый год.
- С посещением горы Янардаг и храмом Атешгях (за доплату, 25 манат) Горящая гора Янардаг + Атешгях – музей под открытым небом, где представлены экспонаты, рассказывающие об истории огнепоклонничества, жизни паломников и религиозных ритуалах.
Ежедневно,в любое удобное время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро Масазыр
- Марсианские горы Хызы
- Скала желания Бешбармак
- Каспий с вершины горы
- Водохранилище (проездом)
Что включено
- Услуги гида/n
- Комфортная иномарка
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно,в любое удобное время.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 399 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
18 янв 2026
Очень понравилась экскурсия! Марсианские горы — просто космос, такое редко где увидишь. Заезжали за черной икрой — по адекватной цене, без накруток, приятно. На Скале Желания «5 пальцев» загадали желание, говорят — сбывается 🙂 День прошёл отлично, эмоций много!
И
Ирина
17 янв 2026
Благодарим нашего замечательного, позитивного и активного экскурсовода за это незабываемое путешествие. Мы побывали за один день в разных мирах: на фантастическом «Марсе», живописном Бешбармаге и священном Янардаге. Латиф интересный, образованный
V
Vlad
16 янв 2026
Благодарю за качественно проведенную экскурсию. Всё понравилось, рекомендуем.
И
Игор
16 янв 2026
Брали три экскурсии у этого организатора, и остались в полном восторге. На каждой экскурсии были разные гиды, и каждый из них профессионал своего дела с большой буквы. По данной экскурсии
С
Светик
16 янв 2026
Побывали на очень интересной экскурсии, которую смело можем всем советовать. Виды просто невероятные, и при этом совсем недалеко от Баку. По времени заняло около 7 часов, и еще осталось время погулять по городу — очень удобно!
Отдельное спасибо нашему гиду Мише и дяде Яше за теплый приём и атмосферу.
Т
Татьяна
16 янв 2026
Ездили компанией 4 человека,, все остались в восторге от экскурсии и гида Намика!
Забрал на своей машине, показал город и дальше повёз за город! Невероятной красоты природа Азербайджана. Всю экскурсию мы
О
Ольга
15 янв 2026
"Земной Марс"-удивительное место, и впечатления остались самые яркие. Пейзажи действительно напоминают марсианские: красно-оранжевые холмы, необычные формы рельефа, и ощущение, будто действительно находишься на другой планете. Место очень фотогеничное и совершенно
М
Марина
15 янв 2026
Латиф проводил для нас экскурсию «Земной Марс, …». Он очень интересный рассказчик, аккуратный водитель и, бонусом, отличный фотограф. Фото получились эффектные. В одной экскурсии мы побывали у негаснущих огней, в
Д
Дарья
15 янв 2026
Такая экскурсия с приключениями у нас получилась))
Сразу скажу экскурсия чудесная. Виды легенды, чай, и конечно наш бесподобный гид Айзик.
На обратном пути в Баку мы вспомнили что оставили на самой вершине
Сразу скажу экскурсия чудесная. Виды легенды, чай, и конечно наш бесподобный гид Айзик.
А
Александр
11 янв 2026
Латиф замечательный гид! Мы провели прекрасный день в окрестностях Баку! Проехали по маршруту, который он составил специально для нас! Отличный, знающий рассказчик, интересный собеседник знающий и любящий свою страну!!! Огромное количество красивых фотографий😇 Еще больше впечатлений😇 И конечно же Благодарность за такой чудесный день🙏🏼 Могу рекомендовать! Точно знаю, что с Латифом Ваш день в Баку останется в вашей памяти навсегда😇
Е
Евгений
11 янв 2026
Вторую экскурсию провели с гидом Маисом. И снова все было отлично, комфортно и интересно. Очень понравились радужные горы и гора Бешбармаг.
Розовое озеро в ту погоду, что мы ездили, было еле-еле
С
Станислав
11 янв 2026
Поехали на эту экскурсию с большой семьей. Долго выбирали, чтобы было интересно не только нам, но и детям. Поговорив с организатором, он посоветовал именно эту экскурсию и уверил, что она
М
Матвей
11 янв 2026
Наша искренняя благодарность за качественно проведённую экскурсию, гиду Азику и организаторам. Экскурсия отличная.
А
Алина
9 янв 2026
Несмотря на то, что сейчас не сезон для посещения розового озера, а также на то, что был густой туман, его виды меня впечатлили.
Также понравились агатовые горы, которые действительно создают инопланетную атмосферу. Определённо рекомендую к посещению!
Е
Елена
9 янв 2026
Пейзажи просто космические — яркие полосатые горы Хызы выглядят как с другой планеты и завораживают с первых минут. Скала Бешбармак впечатляет своей мощью и атмосферой, а подъем к ней наполняет
Входит в следующие категории Баку
