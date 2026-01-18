Уникальные пейзажи, легенды и гастрономические удовольствия — и при этом полный комфорт и забота о вашей безопасности. Наш опытный гид позаботится о каждом шаге, поможет сделать потрясающие фотографии на лучших ракурсах и покажет секретные точки, чтобы каждый кадр и каждый момент оставались в памяти навсегда. Забудьте о заботах — просто наслаждайтесь приключением! Что вас ждёт:

Марсианские горы — пейзажи другой планеты Причудливые формы скал и необычные оттенки создают ощущение, будто вы ступили на поверхность Красной планеты. Это место — рай для фотографов и мечтателей, где каждый кадр превращается в произведение искусства.

Скала Желаний Бешбармак — место, где сбываются мечты Поднимитесь на легендарную скалу Бешбармак, название которой переводится как «Пять пальцев». С вершины открывается панорама гор и моря. Загадайте желание на этой священной вершине — говорят, оно обязательно сбудется!

Розовое озеро — чудо природы Нежно-розовая вода озера создаёт сюрреалистические пейзажи, идеальные для фото и медитативного созерцания. Прогуляйтесь вдоль берега, вдохните свежий воздух и наполнитесь умиротворением.

Дегустация чёрной икры — изюминка программы Попробуйте настоящую осетровую икру, уже включённую в стоимость экскурсии. При желании можно приобрести её по уникальной цене — такой вы не найдёте нигде в мире. ВАЖНО! Формат маршрута зависит от выбранной опции при бронировании (все маршруты включают локации, описанные выше):.

