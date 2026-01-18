Мои заказы

Марсианские горы, Розовое озеро, Бешбармак, Черная икра и Горный чай

Присоединяйтесь к экскурсии по Азербайджану: Марсианские горы, Скала Желаний Бешбармак и Розовое озеро.

Насладитесь потрясающими пейзажами, загадайте желание на вершине и завершите день традиционным азербайджанским чаепитием с видом на горы и море.
5
399 отзывов
Описание водной прогулки

Уникальные пейзажи, легенды и гастрономические удовольствия — и при этом полный комфорт и забота о вашей безопасности. Наш опытный гид позаботится о каждом шаге, поможет сделать потрясающие фотографии на лучших ракурсах и покажет секретные точки, чтобы каждый кадр и каждый момент оставались в памяти навсегда. Забудьте о заботах — просто наслаждайтесь приключением! Что вас ждёт:
  • Марсианские горы — пейзажи другой планеты Причудливые формы скал и необычные оттенки создают ощущение, будто вы ступили на поверхность Красной планеты. Это место — рай для фотографов и мечтателей, где каждый кадр превращается в произведение искусства.
  • Скала Желаний Бешбармак — место, где сбываются мечты Поднимитесь на легендарную скалу Бешбармак, название которой переводится как «Пять пальцев». С вершины открывается панорама гор и моря. Загадайте желание на этой священной вершине — говорят, оно обязательно сбудется!
  • Розовое озеро — чудо природы Нежно-розовая вода озера создаёт сюрреалистические пейзажи, идеальные для фото и медитативного созерцания. Прогуляйтесь вдоль берега, вдохните свежий воздух и наполнитесь умиротворением.
• Дегустация чёрной икры — изюминка программы Попробуйте настоящую осетровую икру, уже включённую в стоимость экскурсии. При желании можно приобрести её по уникальной цене — такой вы не найдёте нигде в мире. ВАЖНО! Формат маршрута зависит от выбранной опции при бронировании (все маршруты включают локации, описанные выше):
  • Маршрут с чаепитием на вершине Завершите день уютным чаепитием с ароматным азербайджанским чаем и сладостями на вершине с потрясающим видом на горы и море. Это момент, чтобы расслабиться и поделиться впечатлениями.
  • С посещением горы Янардаг (за доплату, 15 манат) Место известно своим вечным пламенем, которое вырывается из-под земли и горит круглый год.
  • С посещением горы Янардаг и храмом Атешгях (за доплату, 25 манат) Горящая гора Янардаг + Атешгях – музей под открытым небом, где представлены экспонаты, рассказывающие об истории огнепоклонничества, жизни паломников и религиозных ритуалах.

Ежедневно,в любое удобное время.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовое озеро Масазыр
  • Марсианские горы Хызы
  • Скала желания Бешбармак
  • Каспий с вершины горы
  • Водохранилище (проездом)
Что включено
  • Услуги гида/n
  • Комфортная иномарка
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно,в любое удобное время.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 399 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
390
4
7
3
1
2
1
1
М
Мария
18 янв 2026
Очень понравилась экскурсия! Марсианские горы — просто космос, такое редко где увидишь. Заезжали за черной икрой — по адекватной цене, без накруток, приятно. На Скале Желания «5 пальцев» загадали желание, говорят — сбывается 🙂 День прошёл отлично, эмоций много!
И
Ирина
17 янв 2026
Благодарим нашего замечательного, позитивного и активного экскурсовода за это незабываемое путешествие. Мы побывали за один день в разных мирах: на фантастическом «Марсе», живописном Бешбармаге и священном Янардаге. Латиф интересный, образованный
читать дальше

рассказчик, его информация разнообразна и легко воспринимается. Экскурсия была очень гостеприимной. We would like to thank our wonderful, positive and active guide for this unforgettable journey. We visited different “worlds” during the day: the fantastic "Mars", the picturesque Beshbarmag and the sacred Yanardag. Latif is an interesting, educated storyteller, his information is different and easy to understand. The tour was very hospitable.⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

V
Vlad
16 янв 2026
Благодарю за качественно проведенную экскурсию. Всё понравилось, рекомендуем.
И
Игор
16 янв 2026
Брали три экскурсии у этого организатора, и остались в полном восторге. На каждой экскурсии были разные гиды, и каждый из них профессионал своего дела с большой буквы. По данной экскурсии
читать дальше

гидом был Руслан, ему всего 25 лет, очень вежливый, очень эрудированный и грамотный молодой человек. Живое общение во время переездов, подробные рассказы, легендыстолько всего нового открыли для себя. Писать можно еще очень много, но лучше всего бронируйте эту экскурсию и увидите всё своими глазами вы будете в восторге.

С
Светик
16 янв 2026
Побывали на очень интересной экскурсии, которую смело можем всем советовать. Виды просто невероятные, и при этом совсем недалеко от Баку. По времени заняло около 7 часов, и еще осталось время погулять по городу — очень удобно!

Отдельное спасибо нашему гиду Мише и дяде Яше за теплый приём и атмосферу.
Т
Татьяна
16 янв 2026
Ездили компанией 4 человека,, все остались в восторге от экскурсии и гида Намика!
Забрал на своей машине, показал город и дальше повёз за город! Невероятной красоты природа Азербайджана. Всю экскурсию мы
читать дальше

восхищались увиденными видами, наделали массу фотографий на память. А потом Намик порекомендовал нам очень вкусный ресторан в центре, где мы в кайф отметили день рождение мужа. В общем однозначно рекомендую и гида и экскурсию! Точно не пожалеете! Подробно, что видели, рассказывать не буду, езжайте и сами увидите всю красоту, которую гид с радостью покажет и про всё расскажет!

О
Ольга
15 янв 2026
"Земной Марс"-удивительное место, и впечатления остались самые яркие. Пейзажи действительно напоминают марсианские: красно-оранжевые холмы, необычные формы рельефа, и ощущение, будто действительно находишься на другой планете. Место очень фотогеничное и совершенно
читать дальше

не похожее на привычные туристические маршруты. А озеро? Его не возможно описать словами-просто нужно приехать и увидеть!!! Гид оказался настоящим профессионалом: отлично знает регион, интересно и доступно рассказывает об истории, геологии и природных особенностях этих мест. Благодаря его личностным качествам экскурсия проходила живо, без скучных пауз и сухих фактов. Он отвечал на все вопросы. помогал с лучшими точками для фото. Экскурсия получилась не только красивой, но и познавательной. Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть необычную природу Азербайджана и провести время в компании грамотного о доброжелаельного гида

М
Марина
15 янв 2026
Латиф проводил для нас экскурсию «Земной Марс, …». Он очень интересный рассказчик, аккуратный водитель и, бонусом, отличный фотограф. Фото получились эффектные. В одной экскурсии мы побывали у негаснущих огней, в
читать дальше

горах и у моря, получили сувенир возрастом 85 млн. лет и сотни запоминающихся фото. Латиф знает, где вкусно поесть и посмотреть на красивое море, где купить вкусные и недорогие фрукты, и ответы на любые вопросы об Азербайджане. Маршрут интересный, нужное количество остановок, множество познавательных историй. Советуем к посещению 🥰

Д
Дарья
15 янв 2026
Такая экскурсия с приключениями у нас получилась))
Сразу скажу экскурсия чудесная. Виды легенды, чай, и конечно наш бесподобный гид Айзик.
На обратном пути в Баку мы вспомнили что оставили на самой вершине
читать дальше

сумку ребенка, с ее любимой куклой. Возвращаться было уже далеко,мы проехали достаточно много. Подумали что приедем и купим в городе новую. Но Маша не успокаивалась плакала.
Тогда Азик развернулся успокоил ее и сказал что сейчас поедем за игрушкой. Он снова поднялся на вершину спас нашу игрушку и спас наш день.
Спасибо большое. В следующий раз сразу к тебе приедем.

А
Александр
11 янв 2026
Латиф замечательный гид! Мы провели прекрасный день в окрестностях Баку! Проехали по маршруту, который он составил специально для нас! Отличный, знающий рассказчик, интересный собеседник знающий и любящий свою страну!!! Огромное количество красивых фотографий😇 Еще больше впечатлений😇 И конечно же Благодарность за такой чудесный день🙏🏼 Могу рекомендовать! Точно знаю, что с Латифом Ваш день в Баку останется в вашей памяти навсегда😇
Е
Евгений
11 янв 2026
Вторую экскурсию провели с гидом Маисом. И снова все было отлично, комфортно и интересно. Очень понравились радужные горы и гора Бешбармаг.
Розовое озеро в ту погоду, что мы ездили, было еле-еле
читать дальше

розовое, поэтому его не оценили.
На дегустацию икры советуем зайти, т. к. она очень вкусная, не сравнится с покупной в магазинах.
Также лучше брать экскурсию на утро, чтобы не попасть в пробку.
Короче говоря, также рекомендуем:)

С
Станислав
11 янв 2026
Поехали на эту экскурсию с большой семьей. Долго выбирали, чтобы было интересно не только нам, но и детям. Поговорив с организатором, он посоветовал именно эту экскурсию и уверил, что она
читать дальше

подойдёт для всех. Так и получилось. Наши дети были в полном восторге. Всё им понравилось. Они лазили, прыгали по горам, собирали окаменелости моллюсков — для них это было настоящее приключение.
Ну а скала Бешбармак — это вообще отдельная история. Такое впечатление, которое словами просто не передать. Это нужно увидеть своими глазами. В конце экскурсии нас угостили вкусным самоварным чаем. На поляне расстелили большой ковёр, и мы все вместе пили чай и наслаждались природой — очень атмосферно и приятно.
Мы остались довольны и смело рекомендуем и эту экскурсию, и данного организатора.

М
Матвей
11 янв 2026
Наша искренняя благодарность за качественно проведённую экскурсию, гиду Азику и организаторам. Экскурсия отличная.
А
Алина
9 янв 2026
Несмотря на то, что сейчас не сезон для посещения розового озера, а также на то, что был густой туман, его виды меня впечатлили.
Также понравились агатовые горы, которые действительно создают инопланетную атмосферу. Определённо рекомендую к посещению!
Е
Елена
9 янв 2026
Пейзажи просто космические — яркие полосатые горы Хызы выглядят как с другой планеты и завораживают с первых минут. Скала Бешбармак впечатляет своей мощью и атмосферой, а подъем к ней наполняет
читать дальше

особым ощущением силы и спокойствия. Экскурсия была хорошо организована, гид интересно рассказывал историю и легенды этих мест, благодаря чему поездка стала ещё более насыщенной. Отличный маршрут для тех, кто любит природу, красивые виды и новые эмоции. Обязательно рекомендую!

