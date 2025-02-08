Неспешная прогулка по Старому городу

Заглянуть в жилые кварталы старинного города среди лабиринтов, тянущихся узких улочек, пропитанных многовековой историей и особенной эстетикой южного города. Прикоснуться к истории и послушать необычные легенды от коренного бакинца.
Неспешная прогулка по Старому городу
Неспешная прогулка по Старому городу
Неспешная прогулка по Старому городу
Ближайшие даты:
8
фев9
фев15
фев16
фев22
фев23
фев1
мар
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Погружение в историю старинного города

Представьте себе, как вы прогуливаетесь по жилым кварталам старинного города, где каждое здание хранит в себе многовековую историю. Узкие улочки, извивающиеся между домами, словно переносят вас в другое время, наполняя атмосферу особой эстетикой южного города.

Уникальные улочки и архитектура

Каждый шаг по этим улочкам открывает перед вами новые горизонты. Здесь можно увидеть:

  • Старинные здания с уникальной архитектурой;
  • Уютные дворики, где время словно остановилось;
  • Живописные виды, которые вдохновляют на творчество.

Легенды и истории

Не упустите возможность услышать необычные легенды от коренного бакинца. Эти истории, передаваемые из поколения в поколение, делают путешествие еще более увлекательным. Вы сможете:

  • Узнать о тайнах, скрытых в стенах старинных зданий;
  • Послушать о героях и событиях, которые изменили ход истории;
  • Ощутить дух времени, который живет в каждом уголке города.

Прикосновение к культуре

Прогулка по старинным кварталам — это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к культуре и традициям, которые формировались веками. Каждая улочка, каждый дом рассказывают свою историю, и вам предоставляется шанс стать частью этой увлекательной сказки.

Не упустите возможность открыть для себя магию южного города и его богатое наследие. Ваше путешествие начнется с первого шага по этим историческим улочкам!

По субботам и воскресеньям в 11:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Девичья Башня
  • Мастерская Мир Теймура Мамедова
  • Внутренние жилые кварталы Старого города
  • Улицы, где снимали культовые кинофильмы
  • Филармония и сад при ней
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Парные Ворота «Гоша Гала»
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 11:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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