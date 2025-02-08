Описание экскурсии
Погружение в историю старинного города
Представьте себе, как вы прогуливаетесь по жилым кварталам старинного города, где каждое здание хранит в себе многовековую историю. Узкие улочки, извивающиеся между домами, словно переносят вас в другое время, наполняя атмосферу особой эстетикой южного города.
Уникальные улочки и архитектура
Каждый шаг по этим улочкам открывает перед вами новые горизонты. Здесь можно увидеть:
- Старинные здания с уникальной архитектурой;
- Уютные дворики, где время словно остановилось;
- Живописные виды, которые вдохновляют на творчество.
Легенды и истории
Не упустите возможность услышать необычные легенды от коренного бакинца. Эти истории, передаваемые из поколения в поколение, делают путешествие еще более увлекательным. Вы сможете:
- Узнать о тайнах, скрытых в стенах старинных зданий;
- Послушать о героях и событиях, которые изменили ход истории;
- Ощутить дух времени, который живет в каждом уголке города.
Прикосновение к культуре
Прогулка по старинным кварталам — это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к культуре и традициям, которые формировались веками. Каждая улочка, каждый дом рассказывают свою историю, и вам предоставляется шанс стать частью этой увлекательной сказки.
Не упустите возможность открыть для себя магию южного города и его богатое наследие. Ваше путешествие начнется с первого шага по этим историческим улочкам!
По субботам и воскресеньям в 11:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичья Башня
- Мастерская Мир Теймура Мамедова
- Внутренние жилые кварталы Старого города
- Улицы, где снимали культовые кинофильмы
- Филармония и сад при ней
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание