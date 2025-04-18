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Описание экскурсии

Путешествие по удивительным местам

Откройте для себя уникальные достопримечательности, которые подарят вам незабываемые впечатления. В этом путешествии вы сможете насладиться как историческими, так и современными объектами.

Шамахинская Джума-мечеть

Начните свое путешествие с посещения древнейшей Шамахинской Джума-мечети. Это архитектурное чудо не только впечатляет своим великолепием, но и погружает вас в атмосферу истории и культуры региона.

Современный винный завод

Затем отправляйтесь на самый современный винный завод. Здесь вы сможете узнать о процессе производства вина и, при желании, заказать экскурсию с дегустацией. Это отличная возможность познакомиться с местными традициями и вкусами.

Исмаилинский перевал

Не упустите шанс проехать через живописный Исмаилинский перевал, высота которого достигает 2070 метров. Уникальные пейзажи, открывающиеся с высоты, оставят вас в полном восторге.

Село Лагич

Следующим пунктом вашего маршрута станет село Лагич. Здесь вы сможете посетить мастер-класс у местного медника и насладиться чаепитием в его доме. Это отличный способ познакомиться с традициями и культурой местных жителей.

Ущелье Гирдиманчай

Ваше путешествие продолжится по живописному ущелью Гирдиманчай. Виды, открывающиеся здесь, напоминают кадры из кинотрилогии «Властелин колец». Не забудьте захватить фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти невероятные моменты.

Дополнительные возможности

Экскурсия и дегустация на винном заводе.

Час общения с милыми альпаками на ферме: кормление, фотосессия и объятия.

Это путешествие подарит вам множество эмоций и воспоминаний, которые останутся с вами на долгое время. Не упустите возможность увидеть эти удивительные места!