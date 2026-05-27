Когда основные достопримечательности города уже изучены, стоит добавить в путешествие необычный опыт, например, конную прогулку! Вы покормите лошадей, прокатитесь верхом и узнаете много интересного о всемирно известных породах. А если повезёт, даже побываете на матче по поло на 400-местном стадионе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Конный центр

Вы окажетесь в одном из крупнейших конноспортивных комплексов Европы. Центр открыт как для профессионалов, так и для новичков, семей с детьми и всех, кто любит животных.

Гид проследит за тем, чтобы ваша прогулка была безопасной и комфортной, а также будет готов сфотографировать вас. Для маленьких наездников предусмотрена прогулка на пони.

Во время прогулки вы:

Разберёте особенности арабской, английской чистокровной, фризской, андалузской, липицианской, ганноверской, шайрской и карабахской пород

Услышите об истории карабахской лошади, её участии в мировых парадах и традиции дарить породу президентам на особых мероприятиях

Узнаете, как проходят матчи по поло. Если ваш визит совпадёт с датой игры, вы сможете посмотреть её бесплатно на стадионе центра

Организационные детали

Прогулка не подходит для беременных, людей с весом больше 100 кг и старше 95 лет

Прогулка длится около 40 минут

Трансфер до центра на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером. Есть детские автокресла (сообщите о необходимости при бронировании)

С вами будет один из гидов нашей команды

Включено:

Услуги гида и профессионального инструктора

Трансфер от/до отеля

Входной билет в центр

Защитный шлем

Билет на матч по поло (если он проходит в день вашего визита)

Дополнительные расходы: еда и напитки в кафе или ресторане на территории центра