Когда основные достопримечательности города уже изучены, стоит добавить в путешествие необычный опыт, например, конную прогулку! Вы покормите лошадей, прокатитесь верхом и узнаете много интересного о всемирно известных породах. А если повезёт, даже побываете на матче по поло на 400-местном стадионе.
Описание экскурсии
Конный центр
Вы окажетесь в одном из крупнейших конноспортивных комплексов Европы. Центр открыт как для профессионалов, так и для новичков, семей с детьми и всех, кто любит животных.
Гид проследит за тем, чтобы ваша прогулка была безопасной и комфортной, а также будет готов сфотографировать вас. Для маленьких наездников предусмотрена прогулка на пони.
Во время прогулки вы:
- Разберёте особенности арабской, английской чистокровной, фризской, андалузской, липицианской, ганноверской, шайрской и карабахской пород
- Услышите об истории карабахской лошади, её участии в мировых парадах и традиции дарить породу президентам на особых мероприятиях
- Узнаете, как проходят матчи по поло. Если ваш визит совпадёт с датой игры, вы сможете посмотреть её бесплатно на стадионе центра
Организационные детали
- Прогулка не подходит для беременных, людей с весом больше 100 кг и старше 95 лет
- Прогулка длится около 40 минут
- Трансфер до центра на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером. Есть детские автокресла (сообщите о необходимости при бронировании)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Включено:
- Услуги гида и профессионального инструктора
- Трансфер от/до отеля
- Входной билет в центр
- Защитный шлем
- Билет на матч по поло (если он проходит в день вашего визита)
Дополнительные расходы: еда и напитки в кафе или ресторане на территории центра
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 54 туристов
Наша компания специализируется на современных городах, исторических памятниках, природе и высококачественных, безопасных турах по Азербайджану. Доверяйте нам ваши экскурсии по Азербайджану.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Прогулка верхом для взрослых и детей в Баку»
Индивидуальная
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Знакомство с самыми красивыми и знаковыми местами в центре столицы Азербайджана
Сегодня в 11:30
29 мая в 10:30
от €65 за человека
Индивидуальная
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €140 за человека
-
17%
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по центру Баку
Откройте для себя сердце Баку! Прогулка по центру города с посещением исторических и культурных мест. Узнайте, как нефть изменила облик столицы
Начало: В парке имени Мирзы Алекпера Сабира
Расписание: в понедельник в 10:00 и 16:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€20
€24 за человека
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Познакомьтесь с Баку, начиная с трансфера из аэропорта. Откройте для себя атмосферу города и его исторические улочки. Удобно и познавательно
Начало: В аэропорту им. Гейдара Алиева
2 июн в 00:30
5 июн в 00:30
от €130 за человека
€60 за человека