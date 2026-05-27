Прогулка верхом для взрослых и детей в Баку

На территории конного центра под руководством интрукторов
Когда основные достопримечательности города уже изучены, стоит добавить в путешествие необычный опыт, например, конную прогулку! Вы покормите лошадей, прокатитесь верхом и узнаете много интересного о всемирно известных породах. А если повезёт, даже побываете на матче по поло на 400-местном стадионе.
Описание экскурсии

Конный центр

Вы окажетесь в одном из крупнейших конноспортивных комплексов Европы. Центр открыт как для профессионалов, так и для новичков, семей с детьми и всех, кто любит животных.
Гид проследит за тем, чтобы ваша прогулка была безопасной и комфортной, а также будет готов сфотографировать вас. Для маленьких наездников предусмотрена прогулка на пони.

Во время прогулки вы:

  • Разберёте особенности арабской, английской чистокровной, фризской, андалузской, липицианской, ганноверской, шайрской и карабахской пород
  • Услышите об истории карабахской лошади, её участии в мировых парадах и традиции дарить породу президентам на особых мероприятиях
  • Узнаете, как проходят матчи по поло. Если ваш визит совпадёт с датой игры, вы сможете посмотреть её бесплатно на стадионе центра

Организационные детали

  • Прогулка не подходит для беременных, людей с весом больше 100 кг и старше 95 лет
  • Прогулка длится около 40 минут
  • Трансфер до центра на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером. Есть детские автокресла (сообщите о необходимости при бронировании)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Включено:

  • Услуги гида и профессионального инструктора
  • Трансфер от/до отеля
  • Входной билет в центр
  • Защитный шлем
  • Билет на матч по поло (если он проходит в день вашего визита)

Дополнительные расходы: еда и напитки в кафе или ресторане на территории центра

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 54 туристов
Наша компания специализируется на современных городах, исторических памятниках, природе и высококачественных, безопасных турах по Азербайджану. Доверяйте нам ваши экскурсии по Азербайджану.

