4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите город во всей его красоте с высоты Нагорного парка, заглянете в «Малую Венецию» и на бульвар у моря. В финале — осмотр Культурного центра Гейдара Алиева, архитектурного символа нового Азербайджана.
Описание экскурсии
Смотровая площадка в Нагорном парке
Экскурсия начнётся с самой высокой точки Баку. Отсюда открывается захватывающая панорама города: Старый город-крепость Ичери Шехер, здание филармонии, Бакинский кристальный зал, знакомый поклонникам «Евровидения-2011», и бульвар длиной 10 км, утопающий в зелени. С площадки вы также увидите самый высокий флагшток в мире, действующие нефтяные качалки и нефтяную скважину 1846 года.
Набережный парк-бульвар
Мы спустимся ближе к морю и прогуляемся по просторной зоне бульвара, где всегда оживлённо и красиво. Здесь чувствуется дыхание города — смешение исторического прошлого с энергией современного Баку.
По маршруту «Формулы-1»
Дальше нас ждёт поездка по улицам, где ежегодно проходят заезды «Формулы-1». По пути вы увидите:
- парашютную вышку 1930-х годов
- «Малую Венецию» с каналами и гондолами
- знаменитый бакинский фуникулёр
- Международный центр мугама — дом азербайджанской традиционной музыки
- музей ковра с необычным архитектурным обликом
Культурный центр Гейдара Алиева
Финальной точкой станет одно из самых узнаваемых зданий Баку, спроектированное в 2007 году легендарной Захой Хадид. Это не просто архитектурное чудо, но и культурный символ современного Азербайджана.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Плюсы:
- интелегентный, образованный, юморной, приятный мужчина во всех отношениях.
- Как гид на все 100% рассказал историю развития Азербайджана, на