4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку

Знакомство с самыми красивыми и знаковыми местами в центре столицы Азербайджана
Эта экскурсия — лучший способ познакомиться с современным Баку за один день. В любое время я провезу вас по центру города и покажу самые яркие достопримечательности.

Вы увидите город во всей его красоте с высоты Нагорного парка, заглянете в «Малую Венецию» и на бульвар у моря. В финале — осмотр Культурного центра Гейдара Алиева, архитектурного символа нового Азербайджана.
5
67 отзывов
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку

Описание экскурсии

Смотровая площадка в Нагорном парке

Экскурсия начнётся с самой высокой точки Баку. Отсюда открывается захватывающая панорама города: Старый город-крепость Ичери Шехер, здание филармонии, Бакинский кристальный зал, знакомый поклонникам «Евровидения-2011», и бульвар длиной 10 км, утопающий в зелени. С площадки вы также увидите самый высокий флагшток в мире, действующие нефтяные качалки и нефтяную скважину 1846 года.

Набережный парк-бульвар

Мы спустимся ближе к морю и прогуляемся по просторной зоне бульвара, где всегда оживлённо и красиво. Здесь чувствуется дыхание города — смешение исторического прошлого с энергией современного Баку.

По маршруту «Формулы-1»

Дальше нас ждёт поездка по улицам, где ежегодно проходят заезды «Формулы-1». По пути вы увидите:

  • парашютную вышку 1930-х годов
  • «Малую Венецию» с каналами и гондолами
  • знаменитый бакинский фуникулёр
  • Международный центр мугама — дом азербайджанской традиционной музыки
  • музей ковра с необычным архитектурным обликом

Культурный центр Гейдара Алиева

Финальной точкой станет одно из самых узнаваемых зданий Баку, спроектированное в 2007 году легендарной Захой Хадид. Это не просто архитектурное чудо, но и культурный символ современного Азербайджана.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салех
Салех — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 319 туристов
Уважаемые гости, для меня работа гидом — это прежде всего живое позитивное общение. Имею высшее образование. Дипломированный специалист по вопросам безопасности и конфликтологии, эксперт по вопросам межличностных коммуникаций и экстремальной
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психологии. Очень люблю свою Родину и готов поделиться с вами этим позитивом. Сделайте свой отдых в Баку незабываемым! Моя основная аудитория — это порядочные и позитивные люди, желательно старше 40 лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
2
3
2
1
Е
Экскурсию провели просто чудесно!!! Посетили красивые места, узнали историю Баку, город красивый, очень понравился. Увидели этот город с разных сторон. Экскурсовода рекомендую, рассказывает очень интересно, арбуз вкусный выбрал для нас👍🏻🍉 Спасибо за проведенное время!!!!!!!!!
Экскурсию провели просто чудесно!!! Посетили красивые места, узнали историю Баку, город красивый, очень понравился. Увидели этот
Экскурсию провели просто чудесно!!! Посетили красивые места, узнали историю Баку, город красивый, очень понравился. Увидели этот
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Т
Выражаем огромную благодарность, теперь уже другу и брату Салахадину за отличную экскурсию, обширные знания по истории Баку, за чистую и комфортную машину👍 Салех очень эрудированный человек с богатым жизненным опытом с очень интересным рассказами о жизни и быте Бакинцев, отлично владеет русским языком, юморной👍 с ним легко и весело общаться и познавать культуру древнего, мультикультурного, красивого города Баку❤️ рекомендуем!
Выражаем огромную благодарность, теперь уже другу и брату Салахадину за отличную экскурсию, обширные знания по истории
Выражаем огромную благодарность, теперь уже другу и брату Салахадину за отличную экскурсию, обширные знания по истории
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татьяна
Благодарим за интересную и своеобразную автомобильную экскурсию по современному Баку, которую провел гид- экскурсовод Салех 24 мая
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И
Прекрасный человек, отличный собеседник, эрудированный гид и патриот своей замечательной страны! От всей души рекомендую!
Прекрасный человек, отличный собеседник, эрудированный гид и патриот своей замечательной страны! От всей души рекомендую!
Прекрасный человек, отличный собеседник, эрудированный гид и патриот своей замечательной страны! От всей души рекомендую!
Прекрасный человек, отличный собеседник, эрудированный гид и патриот своей замечательной страны! От всей души рекомендую!
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Л
Прекрасный гид и очень интересный человек.
Салех
Салех
Ответ организатора:
Большое спасибо за теплый отзыв. Всегда ждем Вас в Баку
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Ivanova
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!

Плюсы:
- интелегентный, образованный, юморной, приятный мужчина во всех отношениях.
- Как гид на все 100% рассказал историю развития Азербайджана, на
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все наши вопросы попутно отвечал развёрнуто и сразу, легко слушать и воспринимать полученную информацию. Где-то шутил с нами и отлично понимает юмор.
- говорит по-русски без акцента, что нас порадовало!))
- полная, развернутая авто-пешеходная экскурсия по городу подойдет именно в первые дни прилёта, чтобы сразу понимать весь город и где находятся все достопримечательности.
- комфортная, чистая машина, легко просматривалось и с заднего сиденья. Как водитель —Салех очень аккуратно и не быстро водит.
- 2,5 часа индивидуальной экскурсии прошли незаметно для нас. Попросили завершить экскурсию в конце возле Центра Гейдара Алиева, он без проблем нас довез и посоветовал куда сходить еще, посетить музеи и вообще в дальнейшем писал нам и спрашивал помочь нам или нет.

Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!+2
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!
Не пожалела, что выбрали именно Салеха как первого гида в городе Баку!
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