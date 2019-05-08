4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Уважаемый Салех! Хочу выразить вам свою благодарность за экскурсию. За то что вы сразу ответили согласием на мой вопрос: а могли бы вы провести ее ночью?

Дело в том, что у меня был ночной транзитный рейс с пересадкой в Баку с 4-часовым ожиданием, и Салех согласился провести экскурсию в это время.

Увидеть прекрасный город в компании человека превосходно владеющего темой, русским языком, человека, который любит свой город и рад показать гостям всё самое красивое в нём- это, очевидно, лучшая альтернатива в данном ситуации.

В завершение нашей прогулки, Салех предложил съездить к Янардагу (горящей горе), расположенной в 27 км от Баку. И это было прекрасно! Азербайджан- страна огней! И увидеть горящую гору ночью- это настоящий подарок!

Рада знакомству с Салехом и с городом, в который теперь непременно хочется вернуться на несколько дней, погулять там и отведать многообразные и вкусные блюда азербайджанской кухни.