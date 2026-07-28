4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия — лучший способ познакомиться с современным Баку за один день. В любое время я провезу вас по центру города и покажу самые яркие достопримечательности. Вы увидите город во всей его красоте с высоты Нагорного парка, заглянете в «Малую Венецию» и на бульвар у моря. В финале — осмотр Культурного центра Гейдара Алиева, архитектурного символа нового Азербайджана.

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Описание экскурсии

Смотровая площадка в Нагорном парке

Экскурсия начнётся с самой высокой точки Баку. Отсюда открывается захватывающая панорама города: Старый город-крепость Ичери Шехер, здание филармонии, Бакинский кристальный зал, знакомый поклонникам «Евровидения-2011», и бульвар длиной 10 км, утопающий в зелени. С площадки вы также увидите самый высокий флагшток в мире, действующие нефтяные качалки и нефтяную скважину 1846 года.

Набережный парк-бульвар

Мы спустимся ближе к морю и прогуляемся по просторной зоне бульвара, где всегда оживлённо и красиво. Здесь чувствуется дыхание города — смешение исторического прошлого с энергией современного Баку.

По маршруту «Формулы-1»

Дальше нас ждёт поездка по улицам, где ежегодно проходят заезды «Формулы-1». По пути вы увидите:

парашютную вышку 1930-х годов

«Малую Венецию» с каналами и гондолами

знаменитый бакинский фуникулёр

Международный центр мугама — дом азербайджанской традиционной музыки

музей ковра с необычным архитектурным обликом

Культурный центр Гейдара Алиева

Финальной точкой станет одно из самых узнаваемых зданий Баку, спроектированное в 2007 году легендарной Захой Хадид. Это не просто архитектурное чудо, но и культурный символ современного Азербайджана.