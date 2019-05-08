4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с самыми красивыми и знаковыми местами в центре столицы Азербайджана

Салех
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Салех – ваш гид
Гостеприимный Баку прекрасен в любое время суток: днем, когда улицы города залиты жарким солнцем, и вечером, когда все здания мерцают и переливаются миллионами разноцветных огней.

В любое время я провезу вас по центру города, покажу самые яркие достопримечательности современного Баку, расскажу их историю и помогу окунуться в атмосферу и кипящую жизнь города.
От 66 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку

Что вас ожидает

  • Обзорная площадка Нагорного парка – самая высокая точка Баку. Здесь вы сможете насладиться роскошной панорамой города и сделать несколько отличных кадров. С площадки хорошо просматриваются главные достопримечательности Баку: самый высокий флагшток в мире, Старый город-крепость (Ичери Шехер), здание филармонии, а также Бакинский кристальный зал, известный поклонникам «Евровидения».
  • Вы узнаете любопытные факты из истории города во время прогулки по набережной-бульвару, который на 10 километров растянулся вдоль бакинской бухты. Широкая прогулочная зона бульвара утопает в зелени среди цветников и фонтанов, а у края набережной можно увидеть единственную рабочую нефтяную качалку в черте города.
  • Особое внимание мы уделим современному Культурному центру имени Гейдара Алиева, который в 2007 году спроектировала Заха Хадид, архитектор с мировым именем.
  • Проезжая по центру города, вы сможете рассмотреть интересные здания и сооружения Баку: парашютную вышку 1930-х годов, комплекс «Малая Венеция» с каналами и гондолами, Международный центр мугама (азербайджанской традиционной музыки) и Музей ковра.
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Салех
Салех
Доброго времени уважаемые гости! Деятельность гидов и экскурсоводов - это прежде всего живое позитивное общение. Имею высшее образование. Дипломированный специалист по вопросам безопасности и конфликтологии, эксперт по вопросам межличностных коммуникаций и экстремальной психологии. Очень люблю свою Родину и готов поделиться с Вами этим позитивом. Сделайте свой отдых в Баку незабываемым. Моя основная аудитория - это зрелые люди старше 30-ти. Провожу индивидуальные экскурсии по 2-3 человека
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нина
8 мая 2019
Салех - самый лучший гид! Он знает и любит свой город, очень интересно рассказывает о Баку и о Азербайджане, не только факты, но и разные истории, составляет маршрут достопримечательностей так, чтобы было максимально удобно. Плюс он очень приятный собеседник и добрый, порядочный человек, всегда готовый помочь во всем и подсказать каждую мелочь, дать совет. Спасибо большое и за экскурсию, и за помощь во всем! Обязательно еще раз приеду в страну огней!))
9 марта 2019
Были Баку 8 марта 2019 года, экскурсовод Салех. Экскурсия очень понравилась посмотрели и старый город , и новый Баку, было всё отлично
16 октября 2018
Уважаемый Салех! Хочу выразить вам свою благодарность за экскурсию. За то что вы сразу ответили согласием на мой вопрос: а могли бы вы провести ее ночью?
Дело в том, что у меня был ночной транзитный рейс с пересадкой в Баку с 4-часовым ожиданием, и Салех согласился провести экскурсию в это время.
Увидеть прекрасный город в компании человека превосходно владеющего темой, русским языком, человека, который любит свой город и рад показать гостям всё самое красивое в нём- это, очевидно, лучшая альтернатива в данном ситуации.
В завершение нашей прогулки, Салех предложил съездить к Янардагу (горящей горе), расположенной в 27 км от Баку. И это было прекрасно! Азербайджан- страна огней! И увидеть горящую гору ночью- это настоящий подарок!
Рада знакомству с Салехом и с городом, в который теперь непременно хочется вернуться на несколько дней, погулять там и отведать многообразные и вкусные блюда азербайджанской кухни.
10 мая 2018
Экскурсия была заявлена как "Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку" но современный (в моем понимании) Баку был представлен очень скромно! Но зато экскурсия по ИчериШехер была просто великолепна! В качестве экскурсии по старому городу рекомендую друзьям обязательно. Отдельное спасибо гиду - Салех, очень приятный и грамотный в общени мужчина, экскурсовод тоже отличный...но, хотелось бы больше современного Баку.

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