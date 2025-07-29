А Андрей Экскурсия "Прогулка по Старому городу" с Эльмиром очень понравилась! Интересно, красиво и легко слушать. Узнали много про историю Баку, гуляли по старинным улочкам, заходили в дворики, хамамы и музеи. Понравилась Девичья башня, дворец Ширваншахов и место, где снимали "Бриллиантовую руку". Спасибо Эльмиру — всё было очень интересно и увлекательно!

Е Евгений читать дальше день экскурсии мы задержались минут на 20 из-за пробок в городе. Мурат терпеливо нас дождался, был приветлив, вежлив и дружелюбен. Экскурсия была полна интересных фактов, даже наша 8-летняя дочь слушала с удовольствием! Было видно, что молодой человек хорошо знает город и любит его. Он детально отвечал на все наши вопросы и учитывал пожелания. В конце экскурсии мы поинтересовались есть ли в Баку православные церкви и Мурат нас отвел к одной из них! Спасибо большое Мурату за индивидуальный подход и увлекательное путешествие по старому Баку. Однозначно рекомендуем нашего гида! В конце июня мы брали индивидуальную экскурсию по старому городу. Наш гид Мурат заранее связался с нами по телефону, уточнил место и время встречи, предложил помощь с вызовом такси. В

Д Даниела Очень понравилась экскурсия и гид Турал. Огромное спасибо, всем рекомендую.

О Ольга Очень симпатичный юноша Маис провел нам прекрасную экскурсию по старому городу. Он явно очень любит и своое дело, и свой город

И Инна Большое спасибо за прекрасную экскурсия по старому Баку! Терлан замечательный, увлеченный и профессиональный гид! Полностью погрузились в атмосферу прекрасного, удивительного города! Узнали много нового и интересного!

L Lara Собираясь в Баку я ответственно подошла к выбору гида и не ошиблась! Мы благодарны Туралу за экскурсию по старому городу. Он профессионал. Экскурсия прошла в комфортном темпе, дружественной обстановке, он ответил на 100500 наших вопросов, рассказал много интересных и даже уникальных фактов. Расставались как друзья! От души рекомендуем. Баку и Старый год OneLove.

Е Евгения Все было замечательно. Баку очень красив, c удовольствием прогулялись и узнали много нового.

В Владислав Все отлично!

А Анна Небольшая по продолжительности экскурсия, нисколько не утомила.

Экскурсовод Турал очень приятный и эрудированный человек.

Наша компания из 4 человек бывала в Баку уже не первый раз, но мы узнали много интересной и новой информации.

Большое спасибо. Желание вернуться еще раз и узнать больше об этой замечательной стране - только увеличилось!

Е Евгения Потрясающий экскурсовод Орхан Метхиев. Динамичная, не скучная подача информации, с юмором, очень советую!