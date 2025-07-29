Старый город — историческое сердце Баку, окруженное крепостными стенами, который вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы погуляем по каменным улочкам с сувенирными лавками и уютными кафе, очаруемся бакинскими двориками, узнаем
Мы погуляем по каменным улочкам с сувенирными лавками и уютными кафе, очаруемся бакинскими двориками, узнаем
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
- Парные ворота и стены Старого города (XII век), внутренняя крепостная стена. Как они образовались.
- Комплекс Дворца Ширваншахов, который строился на протяжении 3-х веков (XIII-XVI века).
- Караван-Сараи: Мултани (XIV в), Бухара (XV в), Маленький (XII в), Двухэтажный (XVII в).
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила (XVIII в), действующая до сих пор, баня Касум-Бека (XVIII), которая называлась сладкой баней, так как хозяин угощал посетителей чаем со сладким, и т. д.
- Дом Рамазановых, история нефтепромышленника, дворянина, мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова.
- Девичья Башня (XII в), которая занесена в всемирное материальное наследие Юнеско и являющейся одним из важнейших архитектурных сооружений страны.
- Музей миниатюрной книги, 2014-м году, который был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг соответствующих размеру 3x3 дюйма.
- «Бриллиантовая Рука» — улицы где снимался культовый фильм (Черт Побери!; Цигель, цигель ай лю лю.).
- Мечети старого города: Шахская мечеть (XV в), мечеть Мухаммеда (XI в), Джума мечеть (XIV в), Сеид Яхья Муртуза (XVII в) и т. д.
- Руины старой стены от часовни Святого Апостола Варфоломея, где в I веке н. э. проповедовал христианство и принял мученическую смерть. Важная информация: Экскурсия пешеходная. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Все наши гиды русскоговорящие. Девичья башня открыта для посещения с 09:00 до 17:30, а дворец Ширваншахов с 10:00 до 19:00 ежедневно (посещение данных достопримечательностей продлит экскурсию на 1,5 часа). При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида. Экскурсию можно начать (и) или завершить в аэропорту. Цену уточняйте у гида.
Ежедневно по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парные ворота и стены Старого города
- Мастерская художника Али Шамси
- Дворец Ширваншахов (вход по желанию)
- Средневековые караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
- Дом Рамазановых
- Девичья Башня (вход по желанию)
- Музей миниатюрной книги
- Улицы, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери, Цигель, цигель ай лю-лю)
- Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть, мечеть Сеид Яхья Муртуза и т. д
- Руины старой стены от часовни Святого Апостола Варфоломея
Что включено
- Услуги гида
- Доступ к интернету через wi-fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты во дворец Ширваншахов (9$) и в Девичью башню (9$)
Место начала и завершения?
Парные ворота старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Здравствуйте! Со мной можно связаться по номеру: +994774455522 (Турал)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
29 июл 2025
Экскурсия "Прогулка по Старому городу" с Эльмиром очень понравилась! Интересно, красиво и легко слушать. Узнали много про историю Баку, гуляли по старинным улочкам, заходили в дворики, хамамы и музеи. Понравилась Девичья башня, дворец Ширваншахов и место, где снимали "Бриллиантовую руку". Спасибо Эльмиру — всё было очень интересно и увлекательно!
Е
Евгений
11 июл 2025
В конце июня мы брали индивидуальную экскурсию по старому городу. Наш гид Мурат заранее связался с нами по телефону, уточнил место и время встречи, предложил помощь с вызовом такси. В
Д
Даниела
30 мая 2025
Очень понравилась экскурсия и гид Турал. Огромное спасибо, всем рекомендую.
О
Ольга
8 мая 2025
Очень симпатичный юноша Маис провел нам прекрасную экскурсию по старому городу. Он явно очень любит и своое дело, и свой город
С
Светлана
29 апр 2025
И
Инна
17 апр 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсия по старому Баку! Терлан замечательный, увлеченный и профессиональный гид! Полностью погрузились в атмосферу прекрасного, удивительного города! Узнали много нового и интересного!
L
Lara
2 апр 2025
Собираясь в Баку я ответственно подошла к выбору гида и не ошиблась! Мы благодарны Туралу за экскурсию по старому городу. Он профессионал. Экскурсия прошла в комфортном темпе, дружественной обстановке, он ответил на 100500 наших вопросов, рассказал много интересных и даже уникальных фактов. Расставались как друзья! От души рекомендуем. Баку и Старый год OneLove.
Е
Евгения
5 фев 2025
Все было замечательно. Баку очень красив, c удовольствием прогулялись и узнали много нового.
В
Владислав
8 янв 2025
Все отлично!
А
Анна
6 янв 2025
Небольшая по продолжительности экскурсия, нисколько не утомила.
Экскурсовод Турал очень приятный и эрудированный человек.
Наша компания из 4 человек бывала в Баку уже не первый раз, но мы узнали много интересной и новой информации.
Большое спасибо. Желание вернуться еще раз и узнать больше об этой замечательной стране - только увеличилось!
Экскурсовод Турал очень приятный и эрудированный человек.
Наша компания из 4 человек бывала в Баку уже не первый раз, но мы узнали много интересной и новой информации.
Большое спасибо. Желание вернуться еще раз и узнать больше об этой замечательной стране - только увеличилось!
Е
Евгения
3 янв 2025
Потрясающий экскурсовод Орхан Метхиев. Динамичная, не скучная подача информации, с юмором, очень советую!
Д
Дмитрий
3 янв 2025
Турал провел очень интересную экскурсию!
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
70%
Мини-группа
до 10 чел.
Старый город Баку: история и узкие улочки
Откройте для себя сердце Баку! Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, прогуливаясь по узким улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: У памятника Сабира
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€7
€23 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
Начало: У Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от €77 за всё до 6 чел.