Старый город 🏙️ в своих зданиях и руинах скрывает многовековую историю 📖. Археологические раскопки, проведенные здесь, нашли гробницы Бронзового века.

Ичери-Шехер, в простонародье Крепость, или Старый город — старинный жилой квартал, историко-архитектурный заповедник в столице Азербайджана, городе Баку.

Старый город Баку, именуемый Ичери-Шехером, является главным историческим районом столицы ⭐️ Азербайджана, где сосредоточены её главные достопримечательности 🏛️. Этот участок окружён величественной крепостной стеной, заботливо оберегающей уникальные архитектурные памятники, давно ставшие важнейшим культурным достоянием всей страны.

Территория Ичери-Шехера насчитывает 221 тысячу кв. м, где помимо прогуливающихся по узким улочкам туристов живут обычные семьи простых местных жителей. Здесь всё буквально пропитано духом старины, и царящая атмосфера полностью соответствует статусу этого места, словно магнитом притягивая многочисленных гостей азербайджанской столицы. В 1977 году Ичери-Шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ичери-Шехер стал первым объектом из Азербайджана, включенным в Список Всемирного наследия.