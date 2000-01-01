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Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан

5
6 отзывов
Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $60 за экскурсию

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Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан

Что вы увидите

  • В Ичери-шехер снималось много фильмов, но те, кто любит старое советское кино, сразу узнают места, где снимались фильмы «Бриллиантовая рука» и «Человек-Амфибия».
  • Девичья башня.
  • ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ- одна из самых известных и самых загадочных достопримечательностей Баку. Девичья башня, которая находится на территории крепости Ичери Шехер. Ее особенность заключается в том, что она не имеет себе равных не в одном восточном государстве.
  • Дворец ширваншахов.
  • Дворец Ширваншахов — один из крупнейших памятников азербайджанского зодчества, построенный правителями Ширвана при переносе столицы из Шемахи в Баку.
  • Дворцовый комплекс XV века в западной части Ичери шехер ныне является музеем-заповедником. В ансамбль дворца входит главное здание, мечеть с минаретом, усыпальница, мавзолей Сейида Йахья Бакуви, Диванхане, остатки мечети Кейгубада и бани. Несмотря на то, что в XVI веке дворец был разграблен и сокровища шахов были увезены из его залов, этот комплекс является одной из самых посещаемых достопримечательностей Баку.
  • Музей миниатюрных книг.
  • Музей миниатюрной книги, расположенный в Баку на территории Старого города — Ичеришехер, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как музей, имеющий самое большое число миниатюрных книг. Создатель музея Зарифа Салахова собирает эту уникальную коллекцию более 30 лет. Единственный в мире Музей миниатюрной книги начал функционировать 2 апреля 2002 года. Сегодня в музейной экспозиции собрано более 5600 книг, изданных в 66 странах мира.
  • Мечеть Мухаммеда.
  • Мечеть Мухаммеда (или Мечеть Сыныг-Гала) расположена в Ичери-Шехере — старом квартале Баку. Второе название связано с судьбой минарета этой мечети и переводится как «сломанная башня». В XVIII веке минарет был поврежден артиллерийским снарядом во время осады города русской эскадрой. По легенде, в тот же миг парусные суда, устроившие бомбардировку, были унесены в море сильным порывом ветра. Жители Баку сочли это знаком свыше и решили не восстанавливать минарет в память о мужественных защитниках крепости. С тех пор у мечети Мухаммеда появилось второе имя — Сыныг-Гала. Мечеть считается первым исламским сооружением на территории Азербайджана и отличается по стилю архитектуры от более поздних построек. В 2010 году при поддержке ЮНЕСКО здание мечети было полностью отреставрировано.
  • Бани в старом городе Баку.
  • Среди множества достопримечательностей и архитектурных построек Старого Баку можно выделить в отдельную группу — бани. Здесь функционировали такие бани как баня Гаджи Гаиба, бани Ага Микаила, баня Касум Бека и, конечно же, знаменитые бани ширваншахов.
  • Часовня Святого Апостола Варфоломея.
  • Часовня Святого Варфоломея, построена на месте его убийства в Баку. Содрали с него кожу жрецы культа огня, перед своей святыней. Сама часовня, была разрушена коммунистами в 1937 году. До сих пор у Девичей Башни можно видеть остатки храмового строения, которое по преданию заложил ученик Христа Апостол Варфоломей, если не ошибаюсь каждое 5 мая празднуются день Святого Варфоломея у стен Девичей Башни, на развалинах храма. Мощи его хранятся в Церкви жен мироносиц в Баку.
  • Средневековые карван-сараи.
  • Дом — как жилище человека, его семьи — понятие древнее. Чуть позже появилась необходимость принимать гостей в специально выделенных для этих целей помещениях. С развитием торговли, экономических связей возникла острая необходимость в строительстве гостевых домов, специально предназначенных для путников, торговцев, с помещениями для вьючных и тягловых животных. Так возникает институт каравансараев, ставший основой и образцом для постоялых дворов Евразии и Запада.
Старый город 🏙️ в своих зданиях и руинах скрывает многовековую историю 📖. Археологические раскопки, проведенные здесь, нашли гробницы Бронзового века.
Ичери-Шехер, в простонародье Крепость, или Старый город — старинный жилой квартал, историко-архитектурный заповедник в столице Азербайджана, городе Баку.
Старый город Баку, именуемый Ичери-Шехером, является главным историческим районом столицы ⭐️ Азербайджана, где сосредоточены её главные достопримечательности 🏛️. Этот участок окружён величественной крепостной стеной, заботливо оберегающей уникальные архитектурные памятники, давно ставшие важнейшим культурным достоянием всей страны.
Территория Ичери-Шехера насчитывает 221 тысячу кв. м, где помимо прогуливающихся по узким улочкам туристов живут обычные семьи простых местных жителей. Здесь всё буквально пропитано духом старины, и царящая атмосфера полностью соответствует статусу этого места, словно магнитом притягивая многочисленных гостей азербайджанской столицы. В 1977 году Ичери-Шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ичери-Шехер стал первым объектом из Азербайджана, включенным в Список Всемирного наследия.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид-экскурсовод
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в музеи.
Начало
🚩 ваш отель, апартаменты.
Место завершения
🏁 У вашего отеля,апартаменты.
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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Анар Р.
Анар Р.
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6 отзывов оставили туристы

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