Мы прогуляемся по Бакинскому бульвару и улочкам Ичери-шехер, где сохранились караван-сараи и старинные дворики. А затем отправимся к Каспию. С воды вы увидите Пламенные башни, набережную и вечерние огни города. Поговорим о прошлом, традициях и развитии Баку.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по древним улочкам Ичери-шехер, познакомимся с историей старого Баку, увидим атмосферные дворики, караван-сараи и Девичью башню, а также услышим городские легенды.

После прогулки по Старому городу направимся к Бакинскому бульвару и пройдёмся по Приморскому парку вдоль Каспийского моря. По пути нас ждут красивые панорамы города, современные архитектурные ансамбли, уютные аллеи и лучшие места для фотографий.

Затем отправимся на водную прогулку по Бакинской бухте. Вы увидите вечерний Баку, Пламенные башни, Приморский бульвар и огни города с необычного ракурса. Во время прогулки я расскажу интересные факты об истории Баку, Каспийского моря и развитии города.

Организационные детали