Мы прогуляемся по Бакинскому бульвару и улочкам Ичери-шехер, где сохранились караван-сараи и старинные дворики. А затем отправимся к Каспию. С воды вы увидите Пламенные башни, набережную и вечерние огни города. Поговорим о прошлом, традициях и развитии Баку.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по древним улочкам Ичери-шехер, познакомимся с историей старого Баку, увидим атмосферные дворики, караван-сараи и Девичью башню, а также услышим городские легенды.
После прогулки по Старому городу направимся к Бакинскому бульвару и пройдёмся по Приморскому парку вдоль Каспийского моря. По пути нас ждут красивые панорамы города, современные архитектурные ансамбли, уютные аллеи и лучшие места для фотографий.
Затем отправимся на водную прогулку по Бакинской бухте. Вы увидите вечерний Баку, Пламенные башни, Приморский бульвар и огни города с необычного ракурса. Во время прогулки я расскажу интересные факты об истории Баку, Каспийского моря и развитии города.
Организационные детали
- Не рекомендуем водную прогулку людям с морской болезнью или серьёзными ограничениями по здоровью, связанными с длительной ходьбой и пребыванием на воде
- Отменим или перенесём прогулку в случае дождя, сильного ветра или шторма на Каспии, временных ограничений со стороны береговой охраны или портовых служб, технических причин, связанных с работой судна
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вахид — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
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