Мы придумали экскурсию, в котором каждая точка — важный штрих к портрету современной и древней истории Баку. Величественная Площадь Государственного флага, устремлённые в небо Пламенные башни, ласкающий морским бризом Приморский бульвар, атмосферная Малая Венеция и первая в мире нефтяная качалка — вы увидите и узнаете город многогранным, многоликим, многозвучным.

Описание экскурсии

Катание на фуникулёре — подъём к Нагорному парку с красивыми видами на город. Мы расскажем, кто стал инициатором создания фуникулёра и почему он так важен для.

Нагорный парк — панорамная площадка с лучшим видом на Баку и Бакинскую бухту. Вы узнаете о значимых зданиях, которые увидите с высоты.

Площадь Государственного флага. Здесь — рассказы о важных исторических событиях времён независимости Азербайджана.

Пламенные башни — знаковый архитектурный ансамбль и современный символ столицы.

Приморский бульвар — прогулка по набережной, которой уже более 100 лет.

Малая Венеция — живописные водные каналы и мостики в центре города. Мы расскажем, как и почему в Баку появился этот уголок Италии.

Музей ковра (снаружи) — здание в форме свёрнутого ковра, посвящённое древнему искусству ковроткачества.

Центр Гейдара Алиева (снаружи) — архитектурный шедевр Захи Хадид.

Первая в мире нефтяная вышка. Мы поделимся историями о нефтяных королях, что добывали чёрное золото на бакинских землях.

Организационные детали