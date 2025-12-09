Как центр нефтяного бума стал современной столицей
Мы придумали экскурсию, в котором каждая точка — важный штрих к портрету современной и древней истории Баку.
Величественная Площадь Государственного флага, устремлённые в небо Пламенные башни, ласкающий морским бризом Приморский бульвар, атмосферная Малая Венеция и первая в мире нефтяная качалка — вы увидите и узнаете город многогранным, многоликим, многозвучным.
Описание экскурсии
Катание на фуникулёре — подъём к Нагорному парку с красивыми видами на город. Мы расскажем, кто стал инициатором создания фуникулёра и почему он так важен для.
Нагорный парк — панорамная площадка с лучшим видом на Баку и Бакинскую бухту. Вы узнаете о значимых зданиях, которые увидите с высоты.
Площадь Государственного флага. Здесь — рассказы о важных исторических событиях времён независимости Азербайджана.
Пламенные башни — знаковый архитектурный ансамбль и современный символ столицы.
Приморский бульвар — прогулка по набережной, которой уже более 100 лет.
Малая Венеция — живописные водные каналы и мостики в центре города. Мы расскажем, как и почему в Баку появился этот уголок Италии.
Музей ковра (снаружи) — здание в форме свёрнутого ковра, посвящённое древнему искусству ковроткачества.
Центр Гейдара Алиева (снаружи) — архитектурный шедевр Захи Хадид.
Первая в мире нефтяная вышка. Мы поделимся историями о нефтяных королях, что добывали чёрное золото на бакинских землях.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (детское кресло по запросу), бутилированная вода
Дополнительные расходы: билет фуникулёр — 1 манат (меньше €1) за чел., обед и сувениры — по желанию
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
