Добро пожаловать в город ветров! Мы сделаем всё, чтобы ваше первое знакомство с ним прошло гладко. Встретим у аэропорта, поможем с багажом, а затем покажем главное в Баку. Вы увидите здания эпохи нефтяного бума, Пламенные башни, мечеть Биби-Эйбат, центр Гейдара Алиева. Полюбуетесь панорамой со смотровой Нагорного парка. Окунётесь в историю города и его современность.
Описание трансфер
Водитель и гид встретит вас в аэропорту с табличкой, а затем:
- Вы проедете вдоль набережной, по проспекту Нефтяников и поразитесь разнообразием архитектуры.
- Оцените визитные карточки города ветров — Пламенные башни и площадь Флага.
- Увидите Кристалл Холл, где проходило Евровидение-2012, и культурный центр Гейдара Алиева — известный на весь мир шедевр Захи Хадид.
- Посетите легендарный некрополь, первую в мире нефтяную вышку, Белый город, парк у музея братьев Нобель и мечеть Биби-Эйбат — важное паломническое место для всех мусульман.
- А кульминацией станет смотровая площадка Нагорного парка, откуда открывается панорама великолепной бакинской бухты.
Вы узнаете:
- самое важное для тех, кто впервые в городе: где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями.
- о ресторанах и кафе, которые популярны у местных, и, конечно, о национальных блюдах.
- любопытные факты о достопримечательностях по пути.
- об основных вехах в истории Азербайджана, экономике, политике, религии, архитектуре, местных традициях.
- о жизни и развитии Баку в период первого нефтяного бума.
Организационные детали
- Поедем на Mercedes Viano, Hyundai H-1 или Mercedes Vito (от 1 до 6 человек) или на Mercedes Sprinter (вмещает от 16 до 20 пассажиров). При необходимости предоставим детское кресло.
- Пожалуйста, заранее сообщите свои ФИО, время прилёта и номер рейса.
- Все локации осматриваются из окна автобуса. Будут остановки с посещением некрополя, первой в мире нефтяной вышки, Белого города и парка у музея братьев Нобель (сам музей посещать не будем), мечети Биби-Эйбат, Нагорного парка. У центра Гейдара Алиева остановимся для фотосессии, внутрь заходить не будем.
- С вами будет гид и водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 869 туристов
Я лицензированный гид-экскурсовод в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA (Deutsche Presse-Agentur) в Азербайджане. Два высших образования (в Азербайджане
Входит в следующие категории Баку
