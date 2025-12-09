Карабах — это древние города, горные ландшафты и новая жизнь. Вы побываете в Шуше и Ханкенди, увидите крепость, мечети и памятники, вспомните героев и трагические страницы истории. А водитель позаботится о вашем комфорте в дороге.

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Вы посетите:

Мемориал 1941–1945 гг.

Памятник Нана Баба

Здание парламента

Карабахский университет

Мечеть Юхары Говхар Ага

Дом-музей Натаван

Разрушенные бюсты известных деятелей

Шушинскую крепость

Мавзолей М. П. Вагифа

Плато Джидир Дюзю

Источник Иса Булагы

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Баку

13:00 — прибытие в Шушу

13:00–13:45 — обед или кофе-брейк

13:45–14:30 — Шушинская крепость

14:30–15:15 — плато Джидир Дюзю с панорамным видом

15:15–16:15 — архитектурное наследие Шуши: мечеть Юхары Говхар Ага, разрушенные бюсты деятелей

16:15–17:00 — культурные объекты: мавзолей М. П. Вагифа, дом-музей Натаван (внешний осмотр)

17:00–17:30 — источник Иса Булагы, короткая остановка перед выездом

17:30 — выезд из Шуши

22:30 — возвращение в Баку (возможна задержка)

Организационные детали

Поездка проходит на современном седане или внедорожнике с русскоязычным водителем из нашей команды. Он сопровождает группу и предоставляет базовую информацию о маршруте

За доплату вы можете забронировать услуги профессионального гида. Детали уточняйте в переписке

Можем организовать поездку для больших групп:

4–7 человек — минивэн (€440)

8–20 человек — Mercedes Sprinter (€580)

По традиции агентства после поездки мы угостим вас гранатовым вином — терпким символом изобилия этой земли

Важно

Для посещения Карабаха требуется специальное разрешение, оно оформляется за 1 рабочий день.

Предоставьте данные паспорта за 1 день до поездки, чтобы оформить пропуск.