Отправиться в путешествие по земле истории и возрождения
Карабах — это древние города, горные ландшафты и новая жизнь.
Вы побываете в Шуше и Ханкенди, увидите крепость, мечети и памятники, вспомните героев и трагические страницы истории. А водитель позаботится о вашем комфорте в дороге.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Вы посетите:
Мемориал 1941–1945 гг.
Памятник Нана Баба
Здание парламента
Карабахский университет
Мечеть Юхары Говхар Ага
Дом-музей Натаван
Разрушенные бюсты известных деятелей
Шушинскую крепость
Мавзолей М. П. Вагифа
Плато Джидир Дюзю
Источник Иса Булагы
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Баку 13:00 — прибытие в Шушу 13:00–13:45 — обед или кофе-брейк 13:45–14:30 — Шушинская крепость 14:30–15:15 — плато Джидир Дюзю с панорамным видом 15:15–16:15 — архитектурное наследие Шуши: мечеть Юхары Говхар Ага, разрушенные бюсты деятелей 16:15–17:00 — культурные объекты: мавзолей М. П. Вагифа, дом-музей Натаван (внешний осмотр) 17:00–17:30 — источник Иса Булагы, короткая остановка перед выездом 17:30 — выезд из Шуши 22:30 — возвращение в Баку (возможна задержка)
Организационные детали
Поездка проходит на современном седане или внедорожнике с русскоязычным водителем из нашей команды. Он сопровождает группу и предоставляет базовую информацию о маршруте
За доплату вы можете забронировать услуги профессионального гида. Детали уточняйте в переписке
Можем организовать поездку для больших групп: 4–7 человек — минивэн (€440) 8–20 человек — Mercedes Sprinter (€580)
По традиции агентства после поездки мы угостим вас гранатовым вином — терпким символом изобилия этой земли
Важно
Для посещения Карабаха требуется специальное разрешение, оно оформляется за 1 рабочий день. Предоставьте данные паспорта за 1 день до поездки, чтобы оформить пропуск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Баку
Мы — туристическое агентство из Азербайджана. Организуем экскурсии и туры по Баку и другим уголкам страны с душой и вниманием к деталям. Показываем настоящую атмосферу мест, уникальные локации и истории, которые вы не найдёте в обычных путеводителях. С нами путешествовать легко, интересно и безопасно!