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Антиэкскурсия по барам Баку

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться
Колоритный Баку приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 4 атмосферных бара на нашей прогулке-игре.

Познакомитесь с новыми людьми, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля вечеринки.
4.8
30 отзывов
Антиэкскурсия по барам Баку
Антиэкскурсия по барам Баку
Антиэкскурсия по барам Баку

Описание экскурсии

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдёт барная прогулка

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали

Программу для вас проведёт один из гидов нашей большой и весёлой команды.

В стоимость включено:

  • Посещение 4 баров/клубов
  • Приветственный шот в каждом баре
  • Гид-ведущий
  • Барная игра
  • Призы для победителей
  • Фото на память

в субботу в 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€31
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Finnegan’s
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4238 туристов
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссёра. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдёте нигде!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Мне очень понравилась экскурсия. Приехала в Баку с мамой, захотелось разбавить культурную программу) в 9 вечера Лина, наш гид, встретила нас в баре. Лина очень приятный собеседник, знает много языков,
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веселая, быстро отвечает на сообщения. Народу было много, аж 16 человек, все с разных стран. Я была единственная русскоговорящая. Английский знаю немного, Лина переводила, что было непонятно. В каждом баре были различные игры, чтобы подружиться и лучше узнать друг друга!) было очень весело! Мы прошлись по разным заведениям, мне было интересно. Спасибо большое за хорошие воспоминания и чудесное время!
Хочу отметить, что город очень безопасный, всё достойно и культурно проходило. Единственный минус - что часто курят в заведениях. Учтите это. Но после нескольких шотов, эта особенность Баку как-то замыливается) всем добра! 🤗

Мне очень понравилась экскурсия. Приехала в Баку с мамой, захотелось разбавить культурную программу) в 9 вечера
Мне очень понравилась экскурсия. Приехала в Баку с мамой, захотелось разбавить культурную программу) в 9 вечера
Мне очень понравилась экскурсия. Приехала в Баку с мамой, захотелось разбавить культурную программу) в 9 вечера
Мне очень понравилась экскурсия. Приехала в Баку с мамой, захотелось разбавить культурную программу) в 9 вечера
Мне очень понравилась экскурсия. Приехала в Баку с мамой, захотелось разбавить культурную программу) в 9 вечера
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Маруся
отлично проели время, погуляли по барам и клубам. оторвались в последнем клубе по полной. поиграли в игру с ребятами. была интернациональная компания
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А
Гид Лина просто огонь. Все было на высшем уровне. Она очень чуткая, внимательная. Я была одна русскоговорящая в команде, но она так нас вовлекла в процесс, что чувствовала себя супер комфортно и с другими туристами сконнектилась
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Н
Спасибо большое ребятам за отличный вечер и весёлую атмосферу. Отлично и необычно отметила и свой День рождения и Хэллоуин. Айсель, Хафиз и Даша вы супер! Рекомендую к посещению, особенно, если вы один/ одна и желаете ознакомиться с ночной жизнью в Баку.
Спасибо большое ребятам за отличный вечер и весёлую атмосферу. Отлично и необычно отметила и свой День
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Марина
Для меня что-то новое и интересное. Узнать Баку с другой стороны с бонусом, знакомства с другими людьми. Замечательно провели время. Лине большое спасибо!
Для меня что-то новое и интересное. Узнать Баку с другой стороны с бонусом, знакомства с другими
Для меня что-то новое и интересное. Узнать Баку с другой стороны с бонусом, знакомства с другими
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В
Здравствуйте!
Экскурсию нам провели Айсель и Хафиз.
Веселые и добрые ребята)
Мы были своей большой компанией и возникло чувство,что ребята наши давние друзья!
Настолько с ними комфортно!
Смеялись до слез!
Очень рекомендую!
Здравствуйте!
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