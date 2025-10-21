Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.
Выпить и получить приз
Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!
Кому подойдёт барная прогулка
Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!
Организационные детали
Программу для вас проведёт один из гидов нашей большой и весёлой команды.
В стоимость включено:
Посещение 4 баров/клубов
Приветственный шот в каждом баре
Гид-ведущий
Барная игра
Призы для победителей
Фото на память
в субботу в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€31
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Finnegan’s
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4238 туристов
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссёра. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдёте нигде!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
2
2
1
1
–
Екатерина
Мне очень понравилась экскурсия. Приехала в Баку с мамой, захотелось разбавить культурную программу) в 9 вечера Лина, наш гид, встретила нас в баре. Лина очень приятный собеседник, знает много языков, читать дальшеуменьшить
веселая, быстро отвечает на сообщения. Народу было много, аж 16 человек, все с разных стран. Я была единственная русскоговорящая. Английский знаю немного, Лина переводила, что было непонятно. В каждом баре были различные игры, чтобы подружиться и лучше узнать друг друга!) было очень весело! Мы прошлись по разным заведениям, мне было интересно. Спасибо большое за хорошие воспоминания и чудесное время! Хочу отметить, что город очень безопасный, всё достойно и культурно проходило. Единственный минус - что часто курят в заведениях. Учтите это. Но после нескольких шотов, эта особенность Баку как-то замыливается) всем добра! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Маруся
отлично проели время, погуляли по барам и клубам. оторвались в последнем клубе по полной. поиграли в игру с ребятами. была интернациональная компания
Вам был полезен этот отзыв?
А
Аида
Гид Лина просто огонь. Все было на высшем уровне. Она очень чуткая, внимательная. Я была одна русскоговорящая в команде, но она так нас вовлекла в процесс, что чувствовала себя супер комфортно и с другими туристами сконнектилась
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Назира
Спасибо большое ребятам за отличный вечер и весёлую атмосферу. Отлично и необычно отметила и свой День рождения и Хэллоуин. Айсель, Хафиз и Даша вы супер! Рекомендую к посещению, особенно, если вы один/ одна и желаете ознакомиться с ночной жизнью в Баку.
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Для меня что-то новое и интересное. Узнать Баку с другой стороны с бонусом, знакомства с другими людьми. Замечательно провели время. Лине большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вероника
Здравствуйте! Экскурсию нам провели Айсель и Хафиз. Веселые и добрые ребята) Мы были своей большой компанией и возникло чувство,что ребята наши давние друзья! Настолько с ними комфортно! Смеялись до слез! Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Антиэкскурсия по барам Баку»