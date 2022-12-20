Тур-игра по барам Баку

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться

Колоритный Баку приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 4 необычных бара на нашей прогулке-игре.

Познакомитесь с новыми людьми, попробуете авторские напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце получите титул короля вечеринки.
Тур-игра по барам Баку
Тур-игра по барам Баку
Тур-игра по барам Баку
Тур-игра по барам Баку
Тур-игра по барам Баку
Тур-игра по барам Баку
Тур-игра по барам Баку
Тур-игра по барам Баку
Тур-игра по барам Баку
Тур-игра по барам Баку
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
10
фев
11
фев
17
фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете оценить напитки в колбах в баре-лаборатории. В следующем заведении мы попадем на концерт или стендап, а где-то будет караоке.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо познавательной части мы предложим вам выполнить задания (например, повторить барные трюки), за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали

  • Тур для вас проведёт один из гидов нашей большой и веселой команды
  • В стоимость включен welcome shot в каждом баре (всего 4). Остальные напитки по желанию и оплачиваются отдельно.
  • После тура мы пришлем вам ссылку с памятным фото-отчетом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в первом баре в центре Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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