1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
33€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
«Вы посетите 2 бара в самом сердце Баку, услышите рассказы о виноделии и попробуете 5-6 сортов вин от азербайджанских винных заводов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€250 за человека
Групповая
3.5 часа
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
Начало: Finnegans pub
«Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются»
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Гуляли по барам вместе с Дашей. Была веселая не принужденная обстановка в международной компании. Спасибо!
- ДДарья12 мая 2024Компания собралась веселая, приятная! Гид Дарья, все рассказала, показала, повеселила) без нее конечно мы бы не попали в половину мест из-за неосведомленности, т. к. барчики скрытые и сам не найдешь, но потрясающие по содержанию!
- ЮЮлия12 мая 2024Уже не первый раз прихожу на Тур по барам! Это возможность познакомиться с самыми разными людьми, поговорить на разных языках, повеселиться и погулять по центру города! Тур всегда проходит очень ярко и весело!
- ООльга14 апреля 2024Экскурсия проходит в двух уютных барах в центре Баку. Emin – профессиональный винный гид и приятный собеседник, рассказал об истории
- еелена11 апреля 2024По факту это не организованная дегустация, где ты в одном месте пробуешь разные вина и делаешь полный обзор для себя.
- ММария31 марта 2024Были в компании с колумбийцем, англичанином и индусами) интересный опыт, нам понравилось, после программы остались вместе потусить)
- ВВиктория21 февраля 2024Поездка в Баку — мой себе подарок на день рождения. Праздновать юбилей в одиночестве я точно не хотела. Поэтому отправилась
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бары и ночная жизнь»
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