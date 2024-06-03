Экскурсии по барам Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Баку на русском языке, цены от €30, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-игра по барам Баку
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
4 часа
20 отзывов
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга, ведь мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самое крутое»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
3330 за человека
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
«Вы посетите 2 бара в самом сердце Баку, услышите рассказы о виноделии и попробуете 5-6 сортов вин от азербайджанских винных заводов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250 за человека
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
7 отзывов
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
Начало: Finnegans pub
«Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются»
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Тур-игра по барам Баку
    Гуляли по барам вместе с Дашей. Была веселая не принужденная обстановка в международной компании. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Тур-игра по барам Баку
    Компания собралась веселая, приятная! Гид Дарья, все рассказала, показала, повеселила) без нее конечно мы бы не попали в половину мест из-за неосведомленности, т. к. барчики скрытые и сам не найдешь, но потрясающие по содержанию!
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Тур-игра по барам Баку
    Уже не первый раз прихожу на Тур по барам! Это возможность познакомиться с самыми разными людьми, поговорить на разных языках, повеселиться и погулять по центру города! Тур всегда проходит очень ярко и весело!
  • О
    Ольга
    14 апреля 2024
    Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
    Экскурсия проходит в двух уютных барах в центре Баку. Emin – профессиональный винный гид и приятный собеседник, рассказал об истории
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    виноделия, местных сортах, правильной подачи вина. Т к экскурсия проходит в индивидуальном формате и побеседовать можно не только о вине, но и о быте местных жителей, традициях, в общем провести время в приятной компании и погрузиться в культуру Азербайджана.

    Экскурсия проходит в двух уютных барах в центре Баку. Emin – профессиональный винный гид и приятный
  • е
    елена
    11 апреля 2024
    Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
    По факту это не организованная дегустация, где ты в одном месте пробуешь разные вина и делаешь полный обзор для себя.
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    Это поход по несколькими винным барам с последующей оплатой за вино тому бара по чеку сверху стоимости денустации. За идею ребятам 5. Гениально как делать деньги из ничего)))) Но были в том же баре на следующий день и бармен нам показал гораздо более богатые и ароматные вина. То есть знаний в вине хотелось бы больше. Как собеседники- не плохо. Как идея замечательно. Но над реализацией можно еще поработать над качеством и договариваться о более маленьком обьеме чем просто бокал на двоих, для того чтоб попробовать больше. С нашей насмотреностью и напробованностью в винах есть ощущение- «не понятно за что я плачу»

  • М
    Мария
    31 марта 2024
    Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
    Были в компании с колумбийцем, англичанином и индусами) интересный опыт, нам понравилось, после программы остались вместе потусить)
  • В
    Виктория
    21 февраля 2024
    Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
    Поездка в Баку — мой себе подарок на день рождения. Праздновать юбилей в одиночестве я точно не хотела. Поэтому отправилась
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    покорять бары столицы Азербайджана в одноименном туре. В компании совершенно незнакомых мне людей. Что вылилось в довольно интересное приключение. Ребята попались веселые и общительные. Прекрасный гид Лина провела нас по самым классным заведениям. Начиная от камерных баров и заканчивая клубами с лучшими диджеями города. Нас угощали вкусными напитками. Мы играли в игры. И, конечно, танцевали. Это 17 февраля я точно запомню. Good experience! Highly recommend!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бары и ночная жизнь»

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  2. Самое главное
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  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 250 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Бары и ночная жизнь», 29 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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