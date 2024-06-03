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Это поход по несколькими винным барам с последующей оплатой за вино тому бара по чеку сверху стоимости денустации. За идею ребятам 5. Гениально как делать деньги из ничего)))) Но были в том же баре на следующий день и бармен нам показал гораздо более богатые и ароматные вина. То есть знаний в вине хотелось бы больше. Как собеседники- не плохо. Как идея замечательно. Но над реализацией можно еще поработать над качеством и договариваться о более маленьком обьеме чем просто бокал на двоих, для того чтоб попробовать больше. С нашей насмотреностью и напробованностью в винах есть ощущение- «не понятно за что я плачу»