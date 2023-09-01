Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются.

Квест-игра

Задания продуманы так, что участники быстро знакомятся между собой, узнают барные трюки, делают много забавных фотографий, при этом успевая потанцевать и покуражиться. Не мешает даже языковой барьер, на тур приходят иностранцы. В финале самые активные участники получают призы, а вечеринка продолжается сама собой.

Важная информация: