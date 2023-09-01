Групповая экскурсия по барам Баку: Вечеринка, квест и новые знакомства
Популярный вид развлечений в Европе и Америке мы перевезли в Баку и превратили в веселый квест, где участники получают возможность побороться за корону Короля Вечеринки.
За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара, клуба или паба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече.
За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара, клуба или паба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются.
Квест-игра
Задания продуманы так, что участники быстро знакомятся между собой, узнают барные трюки, делают много забавных фотографий, при этом успевая потанцевать и покуражиться. Не мешает даже языковой барьер, на тур приходят иностранцы. В финале самые активные участники получают призы, а вечеринка продолжается сама собой.
Важная информация:
- Экскурсия для людей возрастом 18+.
- Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 4 бара/клуба
- 4 welcome shot'a
- Барные задания в формате игры-квеста
- Новые знакомства
- Фотоотчет
- Что не входит
- Доп. расходы в баре
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Первый бар. Гид заранее собщит какой именно барЗавершение: Финальный бар
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- 18+
- Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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