Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами

Групповая экскурсия по барам Баку: Вечеринка, квест и новые знакомства

Описание
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Ответы на вопросы
Популярный вид развлечений в Европе и Америке мы перевезли в Баку и превратили в веселый квест, где участники получают возможность побороться за корону Короля Вечеринки.

За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара, клуба или паба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече.
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Тур по барам Баку в формате игры-квеста с welcome шотами
Ближайшие даты:
1
сен
9
сен
22
сен
29
сен
30
сен
6
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7
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются.

Квест-игра

Задания продуманы так, что участники быстро знакомятся между собой, узнают барные трюки, делают много забавных фотографий, при этом успевая потанцевать и покуражиться. Не мешает даже языковой барьер, на тур приходят иностранцы. В финале самые активные участники получают призы, а вечеринка продолжается сама собой.

Важная информация:

  • Экскурсия для людей возрастом 18+.
  • Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4 бара/клуба
  • 4 welcome shot'a
  • Барные задания в формате игры-квеста
  • Новые знакомства
  • Фотоотчет
Что не входит
  • Доп. расходы в баре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первый бар. Гид заранее собщит какой именно бар
Завершение: Финальный бар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • 18+
  • Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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