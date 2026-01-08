Это путешествие проведёт вас через величественные горы, таинственные каньоны и густые леса, где природа сохранила свою первозданную красоту.
Древние тропы, захватывающие панорамные виды, чистейший воздух и ощущение полной свободы ждут каждого, кто готов к приключениям.
Вас ждёт знакомство с самобытной культурой, гостеприимство местных жителей и настоящая аутентичная атмосфера. Этот тур — шанс отдохнуть от суеты и ощутить гармонию с природой!
Описание экскурсии
В программе:
- Горы Хызы. Живописные холмы с уникальными разноцветными склонами, напоминающими марсианские пейзажи. Это место поражает своей природной красотой и контрастами красных, желтых и зеленых оттенков горных пород;
- Гора Бешбармаг. Священная гора, окутанная легендами, известна своим величественным видом и считается местом силы. Выделяется своей уникальной формой, напоминающей гигантскую ладонь с вытянутыми пальцами. Ежегодно сюда приезжают паломники и путешественники, чтобы насладиться завораживающими видами и ощутить особую энергетику;
- Лес Гечраш. Один из самых густых и живописных лесов региона, наполненный свежим воздухом и вековыми деревьями. Здесь можно насладиться тишиной природы, отдохнуть в тени раскидистых буков и насладиться пением птиц;
- Гудьялчайский каньон. Впечатляющее природное ущелье с крутыми скалами и бурлящей рекой. Это место идеально подходит для любителей приключений, живописных пейзажей и красивых фото;
Хыналыг. Одно из самых высокогорных и древних селений в регионе, сохранившее уникальную культуру и язык. Здесь местные жители веками живут в гармонии с природой, сохраняя традиционный уклад жизни. ВАЖНО! Формат маршрута зависит от выбранной опции при бронировании (оба маршрута включают локации, описанные выше):.
- Маршрут, включающий посещение Орлиного пика Одна из самых высоких точек маршрута с потрясающим панорамным видом на горные хребты и долины. Здесь можно почувствовать себя настоящим покорителем вершин и насладиться захватывающими дух пейзажами • Маршрут, включающий посещение розового озера Масазыр Озеро ограждено для сохранения экосистемы, но для туристов предусмотрены удобные обзорные точки, откуда открывается отличный вид и можно сделать красивые снимки Важная информация:.
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter.
- В группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Хызы
- Гора Бешбармаг
- Лес Гечраш
- Гудьялчайский каньон
- Орлиный пик
- Хыналыг
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортный транспорт
Что не входит в цену
- Обед (15-20 манат)
- Внедорожник до селения Хыналыг (30 манат) с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Сахил, возле Макдоналдса
Завершение: Станция метро Сахил
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
С
Сергей
8 янв 2026
Все было супер. Так же был прекрасных экскурсовод Марат. Отдельный респект ему. Ну и вишенка на торте это сногсшибательнве виды гор. Это стоит увидеть
Е
Елизавета
7 янв 2026
Экскурсия в целом понравилась. У нас был гид Мурад, очень интересно и подробно обо всем рассказывал. Лес в зимнее время, конечно, не такой красочный как хотелось, но это уже зависит только от времени года. Особенно понравились локации с карамельными горами и Хыналыг. Виды невероятные. Обеды так себе, это единственное, что совсем не впечатлило. Гида очень рекомендую, локации тоже
М
Мария
5 янв 2026
Все отлично
Р
Роман
5 янв 2026
Очень насыщенный был день, шикарные виды и невероятно классная гид Эмилия.
Дорога до Хыналыга это вообще что-то нереальное, куча эмоций (отчасти благодаря тому, что поездка на старой-доброй Ниве).
Эмилия это самый классный гид, который у нас был. Энергичная, интересно рассказывает. Короче всё очень круто
С
София
27 дек 2025
Экскурсия вышла просто супер. Отличные места и гид рассказывал очень круто. Вернусь по возможности еще раз.
К
Кира
24 дек 2025
С таким удовольствием пишу отзыв. Экскурсия вышла на славу, таких красивых мест я еще в жизни не видела. Гид просто космос, рассказывал и показывал все от и до. Огромное спасибо и большой респект!!!!
С
Совелий
23 дек 2025
Очень классная экскурсия, денег своих стоит однозначно. О гиде хочется сказать много, но скажу одно- КРУТОЙ! Прекрасная природа и места прям с супер энергией. Спасибо.
А
Алекс
22 дек 2025
Длинная дорога,но это того стоит,спасибо Эмилии - самому лучшему гиду!
Всё было хорошо организовано,комфортная и не скучная атмосфера👍👍
особенно понравились горы в Хызы👌
А
Анна
21 дек 2025
Классная поездка! 😍 Горы Хызы вообще как другая планета, фотки получились огонь. Гид всё рассказывал интересно, без занудства, было легко и комфортно. Устали, но это приятная усталость. Однозначно рекомендую!
В
Вадим
20 дек 2025
Хороший вариант для выезда из города на целый день. Природа впечатляет, маршрут насыщенный, но не утомительный. Гид опытный) Экскурсия оправдала ожидания.
К
Константин
19 дек 2025
Поездка понравилась. Много красивых мест, особенно каньон и Хыналыг. Виды отличные, есть время спокойно посмотреть и сделать фото. Организация без накладок, всё чётко по времени. Можно рекомендовать.
К
Ксения
18 дек 2025
Тур в Хыналыг оставил самые приятные впечатления. Дорога через горы была очень живописной, а само село поразило своей атмосферой. Это место действительно уникальное и совсем не похоже на привычные туристические
А
Анна
18 дек 2025
Идеальный день на природе. Много фоток, эмоций, приключений. Удобный микроавтобус, достаточно времени на фото и перекус.
З
Зинаида
17 дек 2025
Просто супер экскурсия! Горы, каньоны, лес - всё идеально для фото 📸. Гид классный, рассказывает интересно и на русском, и на английском.
Ю
Юлия
16 дек 2025
Понравился маршрут. Всё продумано: удобный микроавтобус, гид на двух языках, время для фото и отдыха. Обед можно взять в местных кафе, добавляет колорита. Рекомендую.
