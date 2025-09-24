читать дальше Увы, большинство таких «вечных огней», горевших тысячелетиями, были потушены человеком. Лишь одно пламя продолжает гореть — огонь горы Янардаг. Храмы оказались заброшенными и забытыми. О том, что случилось дальше, вы узнаете на этой интересной экскурсии.

Когда-то на территории Азербайджана пылало множество вечных огней, благодаря чему страна и получила своё имя — «Азербайджан», что переводится как «Страна огней». Эти огни почитались, и вокруг них возводились храмы.