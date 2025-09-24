Когда-то на территории Азербайджана пылало множество вечных огней, благодаря чему страна и получила своё имя — «Азербайджан», что переводится как «Страна огней». Эти огни почитались, и вокруг них возводились храмы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииХрам Атешгях Земля, богатая нефтью и газом, сама порождает пламя, вырывающееся из глубин. Люди заключили этот огонь в каменные стены, назвав это место «Домом огня». Ещё до нашей эры, в эпоху Манны и Мидии, здесь находился зороастрийский храм. Позже местные жители приняли ислам, и храм временно потерял своё прежнее значение. Тогда в стране стала активно развиваться торговля, и сюда начали тянуться караваны из Индии, распространяя славу храма с вечным огнём далеко за пределы страны. Во время нашей экскурсии вы узнаете продолжение истории этого уникального храма. Я также расскажу вам о связях этого места с известными фамилиями, такими как Романовы, Нобели, Фаберже, Дюма и Менделеев. Вас ждут интересные рассказы и возможность увидеть один из самых древних храмов в истории человечества. Нефтяные промыслы Наш маршрут пройдет через нефтяные месторождения и плавно качающиеся нефтяные вышки, которые некогда уничтожили вечные огни Апшеронского полуострова. Мы проследуем через нефтяной поселок Бинагади и село Балаханы, воспетые Есениным в своих стихах. Горящая гора Янардаг Раньше огонь вспыхивал повсеместно на этих землях, именно поэтому Азербайджан получил название «Страна огней». Но спустя тысячелетия люди поняли, что горящие огни указывают на наличие нефти и газа под землёй. На месте вечных огней стали появляться нефтяные вышки, и все они погасли навсегда. «Горящая гора» оказалась удачливой: она располагалась вдали от нефтяных месторождений и смогла сохраниться до наших дней. В завершение нашего путешествия мы с вами насладимся видом этого вечного пламени. Крепость Рамана (по желанию за доп. плату) Если у нас будет достаточно времени и желания, мы можем немного отклониться от маршрута и посетить одну из самых интересных достопримечательностей Апшерона — старинную крепость Рамана. Здесь переплетаются следы первобытных людей, древних зороастрийцев, пропавшего римского легиона и современных апшеронских жителей. Смельчаки смогут подняться на вершину крепости, пройдя по нескольким ветхим деревянным перекрытиям. Да, это немного страшно! Зато мы увидим, как выглядят апшеронские крепости без реставрации. Тем, кто не решится на подъём, предложат прогулку вдоль крепостных стен. И с вершины крепости, и с её стен открывается потрясающий вид на Бакинские нефтяные промыслы. Важная информация:
- Не забудьте одеться по погоде: летом наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и шапки.
- Надевайте удобную обувь.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм огня Атешгях
- Горящая гора Янардаг
- Нефтяные промыслы Апшерона
- Крепость Рамана (за доп. плату)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человека)
- Входные билеты
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Транспорт ($70 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек)
- Обед
- Посещение крепости Рамана - $10/чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Не забудьте одеться по погоде: летом наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и шапки
- Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
50%
Индивидуальная
до 15 чел.
Бакинский Санторини, крепость Рамана и храм огня
Откройте для себя атмосферу Азербайджана: храм огня Атешгях, крепость Рамана и улицы Балаханы ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от €95
€190 за всё до 15 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия из Баку: Янардаг, розовое озеро и горы
Увидеть разноцветную палитру Азербайджана и необычные природные явления
Начало: У вашего отеля в центре Баку или на улице Шовкет А...
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от €150
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Индивидуальная экскурсия: Огненные следы Шелкового пути в Баку
Откройте для себя древние тайны Азербайджана, следуя по огненным следам Шелкового пути в Баку
Начало: У вашего отеля
29 сен в 11:00
30 сен в 11:00
от €280 за всё до 18 чел.