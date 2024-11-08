Чтоб погрузиться в историю "Страны Огней" Вы должны точно отправиться в гору Янардаг который несёт в себе природный вечный огонь горящий с древнейших времён. Наряду с этим святилище зороастрийцев-огнепоклонников - Храм

вечного огня Атешгях относящейся к экзотике Азербайджана. Гобустан - одна из колыбелей цивилизации где было обнаружено тысячи рисунков на 1000 скалах, древние жилища — пещеры и стоянки, курганы и примерно сотни тысяч предметов материальной культуры. Среди наскальных изображений можно увидеть диких животных обитавших здесь и силуэты мужчин и женщин которые относятся к 8 тысячелетию до н. э. (эпоха неолита). Грязевые вулканы Азербайджана схожи по своему строению с возвышенностями красной планеты что делает их более привлекательными для туристов.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание экскурсии

Путешествие на гору Янардаг

Отправляясь в удивительное путешествие на гору Янардаг, вы сможете увидеть уникальное природное явление — горящую гору, которая уже тысячелетия создает завораживающее зрелище. Природный газ выходит на поверхность и загорается, олицетворяя собой Вечный огонь на горе Янардаг. В переводе с азербайджанского, Янардаг означает «Горящая гора». Это место не только поражает своим величием, но и погружает в богатое историческое наследие.

Историческое значение Янардага

В древности гора, окруженная множеством легенд и преданий, была священным местом для паломников, которые приходили сюда почитать священный огонь и проводить обряды. Атешгях — Храм вечного огня с древнейшей историей, где естественный газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается. На территории храма располагалось святилище зороастрийцев-огнепоклонников.

Гобустанский заповедник

Гобустанский государственный историко-художественный заповедник включает музей под открытым небом с коллекцией исторических экспонатов. В музее расположены наскальные изображения — петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер и скалах. Здесь также можно увидеть курганы и жилищные объекты, созданные в период мезолита.

Грязевые вулканы

Азербайджан славится своими грязевыми вулканами — 360 из 800 грязевых вулканов, насчитывающихся в мире, расположены именно здесь. Наиболее известные и посещаемые вулканы находятся рядом с городом Гобустан. Извержения грязевых вулканов часто сопровождаются взрывами газоконденсата, так как они расположены над нефтегазовыми месторождениями. Многие туристы приезжают сюда, чтобы воспользоваться целебными свойствами грязи, выходящей прямо из недр земли.

Мечеть Биби-Эйбат и первая нефтяная скважина

Следующей локацией вашего путешествия станет мечеть Биби-Эйбат и первая в мире нефтяная скважина, пробуренная в 1846 году в Баку. Скважина имеет глубину 21 метр и расположена недалеко от Биби-Эйбат.

Заключение

Чтобы погрузиться в историю "Страны Огней", обязательно посетите гору Янардаг, которая несет в себе природный вечный огонь, горящий с древнейших времен. Также не упустите возможность посетить святилище зороастрийцев-огнепоклонников — Храм вечного огня Атешгях, который является одной из экзотик Азербайджана. Гобустан — это одна из колыбелей цивилизации, где были обнаружены тысячи рисунков на скалах, древние жилища, курганы и множество предметов материальной культуры. Среди наскальных изображений можно увидеть диких животных и силуэты людей, относящиеся к 8 тысячелетию до н. э. (эпоха неолита). Грязевые вулканы Азербайджана привлекают туристов своим уникальным строением, напоминающим возвышенности красной планеты.