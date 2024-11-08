Поездка к истокам «Страны Огней» и древнейшим местам обитания людей в Азербайджане: Янардаг, Атешгях, Гобустан и Грязевые вулканы

Поездка к истокам «Страны Огней» и древнейшим местам обитания людей в Азербайджане
Чтоб погрузиться в историю "Страны Огней" Вы должны точно отправиться в гору Янардаг который несёт в себе природный вечный огонь горящий с древнейших времён. Наряду с этим святилище зороастрийцев-огнепоклонников - Храм
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вечного огня Атешгях относящейся к экзотике Азербайджана. Гобустан - одна из колыбелей цивилизации где было обнаружено тысячи рисунков на 1000 скалах, древние жилища — пещеры и стоянки, курганы и примерно сотни тысяч предметов материальной культуры. Среди наскальных изображений можно увидеть диких животных обитавших здесь и силуэты мужчин и женщин которые относятся к 8 тысячелетию до н. э. (эпоха неолита). Грязевые вулканы Азербайджана схожи по своему строению с возвышенностями красной планеты что делает их более привлекательными для туристов.

5
5 отзывов
Поездка к истокам «Страны Огней» и древнейшим местам обитания людей в Азербайджане: Янардаг, Атешгях, Гобустан и Грязевые вулканы
Поездка к истокам «Страны Огней» и древнейшим местам обитания людей в Азербайджане: Янардаг, Атешгях, Гобустан и Грязевые вулканы
Поездка к истокам «Страны Огней» и древнейшим местам обитания людей в Азербайджане: Янардаг, Атешгях, Гобустан и Грязевые вулканы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Путешествие на гору Янардаг

Отправляясь в удивительное путешествие на гору Янардаг, вы сможете увидеть уникальное природное явление — горящую гору, которая уже тысячелетия создает завораживающее зрелище. Природный газ выходит на поверхность и загорается, олицетворяя собой Вечный огонь на горе Янардаг. В переводе с азербайджанского, Янардаг означает «Горящая гора». Это место не только поражает своим величием, но и погружает в богатое историческое наследие.

Историческое значение Янардага

В древности гора, окруженная множеством легенд и преданий, была священным местом для паломников, которые приходили сюда почитать священный огонь и проводить обряды. Атешгях — Храм вечного огня с древнейшей историей, где естественный газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается. На территории храма располагалось святилище зороастрийцев-огнепоклонников.

Гобустанский заповедник

Гобустанский государственный историко-художественный заповедник включает музей под открытым небом с коллекцией исторических экспонатов. В музее расположены наскальные изображения — петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер и скалах. Здесь также можно увидеть курганы и жилищные объекты, созданные в период мезолита.

Грязевые вулканы

Азербайджан славится своими грязевыми вулканами — 360 из 800 грязевых вулканов, насчитывающихся в мире, расположены именно здесь. Наиболее известные и посещаемые вулканы находятся рядом с городом Гобустан. Извержения грязевых вулканов часто сопровождаются взрывами газоконденсата, так как они расположены над нефтегазовыми месторождениями. Многие туристы приезжают сюда, чтобы воспользоваться целебными свойствами грязи, выходящей прямо из недр земли.

Мечеть Биби-Эйбат и первая нефтяная скважина

Следующей локацией вашего путешествия станет мечеть Биби-Эйбат и первая в мире нефтяная скважина, пробуренная в 1846 году в Баку. Скважина имеет глубину 21 метр и расположена недалеко от Биби-Эйбат.

Заключение

Чтобы погрузиться в историю "Страны Огней", обязательно посетите гору Янардаг, которая несет в себе природный вечный огонь, горящий с древнейших времен. Также не упустите возможность посетить святилище зороастрийцев-огнепоклонников — Храм вечного огня Атешгях, который является одной из экзотик Азербайджана. Гобустан — это одна из колыбелей цивилизации, где были обнаружены тысячи рисунков на скалах, древние жилища, курганы и множество предметов материальной культуры. Среди наскальных изображений можно увидеть диких животных и силуэты людей, относящиеся к 8 тысячелетию до н. э. (эпоха неолита). Грязевые вулканы Азербайджана привлекают туристов своим уникальным строением, напоминающим возвышенности красной планеты.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Янардаг
  • Атешгях
  • Гобустан
  • Грязевые вулканы
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Первая в мире нефтяная скважина
Что не входит в цену
  • Такси к грязевым вулканам не входит в стоимость тура
  • Входные билеты в Гобустан не включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Билеты в Янардаг и в Атешгях не входит в стоимость тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завершение: Место окончания экскурсии у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Чтоб погрузиться в историю «Страны Огней» Вы должны точно отправиться в гору Янардаг который несёт в себе природный вечный огонь горящий с древнейших времён
  • Наряду с этим святилище зороастрийцев-огнепоклонников - Храм вечного огня Атешгях относящейся к экзотике Азербайджана
  • Гобустан - одна из колыбелей цивилизации где было обнаружено тысячи рисунков на 1000 скалах, древние жилища - пещеры и стоянки, курганы и примерно сотни тысяч предметов материальной культуры. Среди наскальных изображений можно увидеть диких животных обитавших здесь и силуэты мужчин и женщин которые относятся к 8 тысячелетию до Н. Э. (эпоха неолита)
  • Грязевые вулканы Азербайджана схожи по своему строению с возвышенностями красной планеты что делает их более привлекательными для туристов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
О
8 ноя 2024
Насыщенная и прекрасна экскурсия! Спасибо нашему гиду Руфату!
В
1 ноя 2024
Отличная организация экскурсии, трансфер и гид Руфат - восторг! Руфат оказался очень приятным, контактным человеком, рассказал и показал всё подробно. Всегда был на связи, отвечал на все интересующие вопросы. Общее впечатление отличное, спасибо вам!)
Н
11 окт 2024
Экскурсия очень понравилась, насыщенный день получился, гид очень грамотный, гида звали Руфат, нам понравилось
Д
6 окт 2024
Великолепная по своей насыщенности и информативности экскурсия: был организован трансфер на очень удобном микроавтобусе, посетили все запланированные места. Огромное спасибо экскурсоводу Руфату за его заботу и подробную программу! Однозначно советуем к вашему вниманию.
С
8 сен 2024
Экскурсию проводил гид Октай.
Очень объемная по контенту экскурсия. К вечеру немного устали. Тем не менее позволяет за день ознакомиться с основными достопримечательностями. Очень впечатлили грязевые вулканы и горящая гора. При
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этом гид отвез нас на грязевые вулканы на своей машине и нам не пришлось дополнительно платить за трансфер.
Гид очень подробно рассказал о всех точках пути. В машине предложил воду и влажняе салфетки.

Входит в следующие категории Баку

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