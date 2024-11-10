Красивые виды и панорамы Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Баку на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
На машине
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Завтра в 08:00
4 янв в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Земля и небо Баку
Пешая
3 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 223 за всё до 2 чел.
Двухдневный тур в Шеки: история, природа и культура Азербайджана
На автобусе
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Двухдневный тур в Шеки: история, природа и культура Азербайджана
Посетить 6 регионов и познакомиться с богатым наследием страны (проживание в отеле включено)
Начало: На проспекте Азербайджана
«Вы подниметесь по канатной дороге и откроете впечатляющие панорамы горных массивов с высоты почти 2000 м»
Расписание: ежедневно в 08:00
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    10 ноября 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    Откровенно, не особо впечатлил маршрут. Спас его гид. Прекрасный рассказчик, спокойный, интеллигентный. Глубоко любит свое дело.
  • А
    Алина
    27 октября 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    Замечательная экскурсия 😍 каждая локация оставила крутые положительные эмоции: от кормления милых альпак в горах до посещения огромной винодельни с
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    завершающей дегустацией вина их собственного производства. Благодарим Джавида зато, что так украсил наш отпуск своим присутствием и сопровождением в качестве гида 🙏😌

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  • А
    Алёна
    11 июня 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и мы еще увидели цветение
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    маков, останавливались для фото, а ферма альпак - это отдельная любовь! Азербайджан в целом строение просто прекрасен, остались после поездки в восторге от страны и самой экскурсии, захотелось вернуться снова и увидеть другие красивые места страны.

    Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло иЭкскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло иЭкскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло иЭкскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло иЭкскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Земля и небо Баку
    Отличная экскурсия. Всё понравилось.
  • М
    Михаил
    7 января 2024
    Земля и небо Баку
    Лала потрясающий знаток и рассказчик.
  • D
    Dina
    12 сентября 2018
    Земля и небо Баку
    Была на обзорной экскурсии в начале сентября. Прогулку проводил не сам Амир, а гид Кямран (в описании экскурсии изначально было
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    оговорено, что прогулки проводит команда гидов). Для путешественников, которые первый раз в городе - обзорная экскурсия вещь необходимая. Кямран оказался очень приятным молодым человеком и интересным собеседником, из интеллигентной семьи, с прекрасным знанием русского языка и истории города Баку. Несколько часов пролетели незаметно в интересной беседе. Главное для такой экскурсии - удобная обувь (об этом по-моему написано в описании). Также хотела уточнить, что немаловажно, если после подтверждения даты и времени экскурсии у вас случается форс-мажор (как было у меня), то по договоренности с Амиром начало и дату экскурсии можно перенести на новое удобное время. Главное не переносить ее на позднее время (позже 18:00), так как некоторые достопримечательности могут уже закрыться для посетителей. Огромный плюс, если экскурсия получается индивидуальная - то гостя могут встретить/подождать у отеля. Рекомендую эту обзорную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Панорамы»

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Сколько стоит экскурсия по Баку в декабре 2024
Сейчас в Баку в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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