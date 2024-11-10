8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Завтра в 08:00
4 янв в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от €223 за всё до 2 чел.
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Двухдневный тур в Шеки: история, природа и культура Азербайджана
Посетить 6 регионов и познакомиться с богатым наследием страны (проживание в отеле включено)
Начало: На проспекте Азербайджана
«Вы подниметесь по канатной дороге и откроете впечатляющие панорамы горных массивов с высоты почти 2000 м»
Расписание: ежедневно в 08:00
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
€180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей10 ноября 2024Откровенно, не особо впечатлил маршрут. Спас его гид. Прекрасный рассказчик, спокойный, интеллигентный. Глубоко любит свое дело.
- ААлина27 октября 2024Замечательная экскурсия 😍 каждая локация оставила крутые положительные эмоции: от кормления милых альпак в горах до посещения огромной винодельни с
- ААлёна11 июня 2024Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и мы еще увидели цветение
- ЕЕлена27 апреля 2024Отличная экскурсия. Всё понравилось.
- ММихаил7 января 2024Лала потрясающий знаток и рассказчик.
- DDina12 сентября 2018Была на обзорной экскурсии в начале сентября. Прогулку проводил не сам Амир, а гид Кямран (в описании экскурсии изначально было
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Панорамы»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в декабре 2024
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