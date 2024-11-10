читать дальше

оговорено, что прогулки проводит команда гидов). Для путешественников, которые первый раз в городе - обзорная экскурсия вещь необходимая. Кямран оказался очень приятным молодым человеком и интересным собеседником, из интеллигентной семьи, с прекрасным знанием русского языка и истории города Баку. Несколько часов пролетели незаметно в интересной беседе. Главное для такой экскурсии - удобная обувь (об этом по-моему написано в описании). Также хотела уточнить, что немаловажно, если после подтверждения даты и времени экскурсии у вас случается форс-мажор (как было у меня), то по договоренности с Амиром начало и дату экскурсии можно перенести на новое удобное время. Главное не переносить ее на позднее время (позже 18:00), так как некоторые достопримечательности могут уже закрыться для посетителей. Огромный плюс, если экскурсия получается индивидуальная - то гостя могут встретить/подождать у отеля. Рекомендую эту обзорную экскурсию.