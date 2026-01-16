5-и часовая индивидуальная экскурсия: от Старого до современного Баку

Эта экскурсия — лучший способ увидеть Баку за один день без суеты. Старый город, современные символы, панорамы и живые истории, а не сухие факты. Индивидуальный формат, комфортный маршрут и внимание к деталям.
Описание экскурсииОткройте для себя Баку во всей его красоте! Баку — город контрастов, где футуристическая архитектура соседствует с древними крепостями, а широкие проспекты плавно переходят в узкие улочки Старого города. Во время прогулки вы увидите современный облик столицы с Центром Гейдара Алиева, Пламенными башнями и панорамами Нагорного парка, откуда открывается впечатляющий вид на город и Каспийское море. Маршрут пройдёт вдоль Бакинского бульвара с его набережной и знаковыми музеями, а также затронет важные страницы истории — от первой нефтяной вышки до мечети Биби-Эйбат, одного из самых почитаемых мест Азербайджана. Особое место в экскурсии занимает Старый город — Ичери-Шехер. За крепостными стенами скрывается настоящий исторический лабиринт с дворцом Ширваншахов, Девичьей башней и древними караван-сараями. Здесь вы пройдёте по тихим дворикам, увидите старинные хаммамы, дома известных бакинцев, мечети и руины старых укреплений, а также узнаете легенды и истории, связанные с этим районом. Прогулка дополнится посещением атмосферных уголков, кинолокаций известных фильмов и мест, куда редко заглядывают туристы, но где особенно чувствуется подлинный дух Баку. Этот маршрут позволяет увидеть город целостно — как динамичную современную столицу и как древний восточный город с богатым прошлым, сохранивший свою уникальную атмосферу и характер.
Ежедневно в любое время
Что можно увидеть на экскурсии?
- Какие места вы увидите:
- Современный Баку:
- Культурный Центр Гейдар Алиева (осмотр без посещения)
- Пламенные башни (Flame Towers)
- Нагорный парк (Смотровая площадка)
- Дворец «Исмаилия»
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
- Бакинский Бульвар (Набережная)
- Губернаторский сад
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первая нефтяная вышка в мире
- Старый Город:
- Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
- Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
- Дом Рамазановых
- Дом-музей композитора Вагифа Мустафазаде
- Девичья Башня (осмотр без посещения)
- Дворец Исабека Гаджинского
- Мастерская художника Али Шамси
- Музей миниатюрной книги
- Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери, Цигель-цигель ай-лю-лю)
- Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть и т. д
- Старая стена от часовни Святого Варфоломея
- А также секретные локации (нетуристические места)
Что включено
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-Fi в машине
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музеи (если решите посетить)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место проживания гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на последних 30 из 277 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 янв 2026
Я под большим впечатлением от города и от экскурсии. Мне очень понравилось! Город настолько красивый и интересный, что захотелось вернуться и рассмотреть его подробнее. Наш гид Турал - настоящий профессионал, видно, что он любит свой город и дело которым занимается. Спасибо за отличную экскурсию, обязательно вернёмся❤️
V
Vlad
16 янв 2026
Благодарю за качественно проведенную экскурсию. Всё понравилось, рекомендуем.
И
Игор
16 янв 2026
Потрясающий город! Мы впечатлены архитектурой и очень гостеприимными людьми. Нашим гидом был Азик слушать его было невероятно интересно, а наша дочь была просто в восторге от того, как он фотографирует.
С
Светик
16 янв 2026
Всем советую такую экскурсию.
Азик оперативно с нами связался, сразу написал нужную информацию: что в аэропорту есть Wi-Fi, какое такси лучше вызвать, что можно снять деньги с банкомата прямо там, и
С
Станислав
15 янв 2026
Не сказать что понравилось было бы неправильно. Мы впечатлены по сей день этим удивительным городом. Мы не ожидали от Азербайджана такого. Европа стоит в стороне и курит. Обязательно еще вернемся и закажем другие экскурсии только у Арифа.
К
Клавдия
15 янв 2026
На мой взгляд эта экскурсия заслуживает самой высокой оценки.
Работа гида 10 из 10. Программа и маршрут составлены очень удобно. Никто не подгоняет, можно посидеть отдохнуть немного и полюбоваться старинным Баку. Насыщенно, но не скучно. Без банальных дат которыми обычно загружают туристов, только яркие события из истории страны.
Из этой экскурсии вы уйдете с хорошим настроением гарантированно.
Д
Дарья
15 янв 2026
Первое знакомство с Баку и смело могу рекомендовать данную программу. Экскурсия очень насыщенная. Мы в полном восторге.
В
Вика
15 янв 2026
Очень душевный гид. Азик спасибо тебе за подачу материала и за отношение к людям. Такой заботы в чужой стране и от совершенно незнакомого человека мы точно не ожидали. Искренне рекомендую этого гида всем. Профессионал своего дела и настоящий пример того каким должен быть гид и представитель своей страны.
А
Арсений
13 янв 2026
Прекрасная душевная экскурсия, оставила у нас положительные воспоминания! Нашим гидом был Сергей - эрудированный и очень харизматичный молодой человек. Сергей ненавязчиво и в спокойном темпе провел нас по всем основным
А
Александр
12 янв 2026
Был на январских праздниках в Баку на пару дней. Брали индивидуальную экскурсию Старый город и современный Баку. Экскурсия очень понравилась. 5 часов пролетели незаметно. Большое спасибо гиду Эмину за знакомство с городом! 🤝 Отличный гид, прекрасно знающий архитектуру и историю города! Все прошло очень познавательно и интересно. Всем рекомендую! 👍🏻
Е
Евгений
11 янв 2026
Очень понравилась экскурсия. Гид Маис забрал нас на комфортном авто и сразу начал рассказывать о предстоящей прогулке. Было очень интересно слушать и рассматривать достопримечательности. Больше всего впечатлила обзорная площадка и старый город, а также архитектура города. Стоит ещё отметить, что посещение ресторана, магазина ненавязчиво, что тоже плюс.
Короче говоря, эту экскурсию определенно стоит посетить.
М
Матвей
11 янв 2026
Побывали на экскурсии по городу и остались очень довольны. Экскурсия получилась насыщенной и интересной. По нашей просьбе заехали даже на базар, где гид помог купить продукты, так как мы остановились
С
Сергей
11 янв 2026
Потрясающий день в компании Азика.
Всем рекомендуем!
А
Анжелика
9 янв 2026
Мы путешествовали с экскурсоводом Азик и это было великолепно🤗. Экскурссия просто супер, мы увидели самые интересные места в Баку, всё было интересно и комфортно. Очень сильно рекомендую экскурссии у Азика, всё четко по делу и интересно. 👍
Н
Наталья
9 янв 2026
На следующий день после прилета решили ознакомиться с Баку с помощью профессионального гида. Им оказался Джавид - потрясающий экскурсовод, влюблённый в свой город, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Баку
