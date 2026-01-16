5-и часовая индивидуальная экскурсия: от Старого до современного Баку

О Ольга Я под большим впечатлением от города и от экскурсии. Мне очень понравилось! Город настолько красивый и интересный, что захотелось вернуться и рассмотреть его подробнее. Наш гид Турал - настоящий профессионал, видно, что он любит свой город и дело которым занимается. Спасибо за отличную экскурсию, обязательно вернёмся❤️

V Vlad Благодарю за качественно проведенную экскурсию. Всё понравилось, рекомендуем.

И Игор Потрясающий город! Мы впечатлены архитектурой и очень гостеприимными людьми. Нашим гидом был Азик слушать его было невероятно интересно, а наша дочь была просто в восторге от того, как он фотографирует.

Сохранили его номер на будущее. Всем рекомендуем!

С Светик

Азик оперативно с нами связался, сразу написал нужную информацию: что в аэропорту есть Wi-Fi, какое такси лучше вызвать, что можно снять деньги с банкомата прямо там, и читать дальше что карта Мир работает аллилуйя.

Через пару дней встретились, и ещё по телефонному разговору было ощущение, что мы давно знакомы.

Экскурсия прошла на ура, как мы и ожидали. Особенно понравился Старый город очень атмосферно.

Советую Азика как проводника по Баку. И обязательно попросите его сделать вам фотографии он фоткает профессионально, будет что вспомнить. Всем советую такую экскурсию.

С Станислав Не сказать что понравилось было бы неправильно. Мы впечатлены по сей день этим удивительным городом. Мы не ожидали от Азербайджана такого. Европа стоит в стороне и курит. Обязательно еще вернемся и закажем другие экскурсии только у Арифа.

К Клавдия На мой взгляд эта экскурсия заслуживает самой высокой оценки.

Работа гида 10 из 10. Программа и маршрут составлены очень удобно. Никто не подгоняет, можно посидеть отдохнуть немного и полюбоваться старинным Баку. Насыщенно, но не скучно. Без банальных дат которыми обычно загружают туристов, только яркие события из истории страны.

Из этой экскурсии вы уйдете с хорошим настроением гарантированно.

Д Дарья Первое знакомство с Баку и смело могу рекомендовать данную программу. Экскурсия очень насыщенная. Мы в полном восторге.

В Вика Очень душевный гид. Азик спасибо тебе за подачу материала и за отношение к людям. Такой заботы в чужой стране и от совершенно незнакомого человека мы точно не ожидали. Искренне рекомендую этого гида всем. Профессионал своего дела и настоящий пример того каким должен быть гид и представитель своей страны.

А Арсений читать дальше жемчужинам Баку, увлекательно рассказал про каждую из них, и при этом спланировал маршрут и рассказ так, чтобы экскурсия была интересна и самым маленьким участникам нашей группы (с нами был 3-летний ребенок, который, как и взрослые, остался доволен):)

Спасибо Вам огромное за проведенную экскурсию! Прекрасная душевная экскурсия, оставила у нас положительные воспоминания! Нашим гидом был Сергей - эрудированный и очень харизматичный молодой человек. Сергей ненавязчиво и в спокойном темпе провел нас по всем основным

А Александр Был на январских праздниках в Баку на пару дней. Брали индивидуальную экскурсию Старый город и современный Баку. Экскурсия очень понравилась. 5 часов пролетели незаметно. Большое спасибо гиду Эмину за знакомство с городом! 🤝 Отличный гид, прекрасно знающий архитектуру и историю города! Все прошло очень познавательно и интересно. Всем рекомендую! 👍🏻

Е Евгений Очень понравилась экскурсия. Гид Маис забрал нас на комфортном авто и сразу начал рассказывать о предстоящей прогулке. Было очень интересно слушать и рассматривать достопримечательности. Больше всего впечатлила обзорная площадка и старый город, а также архитектура города. Стоит ещё отметить, что посещение ресторана, магазина ненавязчиво, что тоже плюс.

Короче говоря, эту экскурсию определенно стоит посетить.

М Матвей читать дальше в апартаментах. Маршрут продуман до мелочей — если бы ходили сами, точно бы заблудились.

Огромная благодарность нашему гиду Айзеку. Очень эрудированный, умеет поддержать разговор на самые разные темы. Отдельная благодарность организаторам за такой подход. Мы остались в восторге. Побывали на экскурсии по городу и остались очень довольны. Экскурсия получилась насыщенной и интересной. По нашей просьбе заехали даже на базар, где гид помог купить продукты, так как мы остановились

С Сергей Потрясающий день в компании Азика.

Всем рекомендуем!

А Анжелика Мы путешествовали с экскурсоводом Азик и это было великолепно🤗. Экскурссия просто супер, мы увидели самые интересные места в Баку, всё было интересно и комфортно. Очень сильно рекомендую экскурссии у Азика, всё четко по делу и интересно. 👍