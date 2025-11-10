Откройте Баку таким, каким его видят сами бакинцы — без шаблонов и туристических штампов. Вас ждут 8 знаковых локаций, живые городские истории и тёплый приём от опытного гида. Это не просто обзорная экскурсия, а настоящее погружение в атмосферу столицы.
Команда заботливых местных проводников сделает ваше знакомство с городом комфортным, интересным и по-настоящему запоминающимся.
Команда заботливых местных проводников сделает ваше знакомство с городом комфортным, интересным и по-настоящему запоминающимся.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на насыщенное знакомство с Баку — городом контрастов, огней, легенд и современной архитектуры. Вы посетите 8 ключевых локаций, в том числе:
- Нагорный парк с панорамами на Каспий, Пламенеющие башни и центр города;
- мечеть Биби-Эйбат — яркий образец исламской архитектуры;
- место, где в 1846 году заработала первая в мире нефтяная скважина;
- Белый город и Белый бульвар — пример того, как индустриальное прошлое превратилось в стильное настоящее;
- Центр Гейдара Алиева — архитектурный символ нового Баку;
- колоритный Зелёный базар с восточными вкусами и ароматами;
- Пешеходная прогулка по центральным улицам столицы;
- Старый город с дворцами, мечетями и знаменитой Девичьей башней, и конечно места где снимали фильм "Бриллиантовая рука" Гид расскажет живые истории о людях, культуре и жизни Баку — без сухих фактов и стандартных маршрутов. И конечно сделает Вам фото глазами Бакинца с уникальных ракурсов посещаемых мест. Сделайте этот день не забываемым! Это наша миссия! Важная информация: Заберём вас по месту проживания в Баку. По окончании отвезём обратно или, по вашему усмотрению, в точку в черте Баку. Комфортабельный автомобиль, услуги гида, свободно владеющего русским языком, вода и Wi-Fi включены в стоимость. Экскурсию проведут гиды из нашей команды. По окончании экскурсии можно (по вашему желанию) сделать остановку на обед в одном из ресторанов или кафе (питание оплачивается вами по меню).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный трансфер (включены вода и Wi-Fi)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку
Завершение: Баку, или в любую точку в среде города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Заберём вас по месту проживания в Баку. По окончании отвезём обратно или, по вашему усмотрению, в точку в черте Баку
- Комфортабельный автомобиль, услуги гида, свободно владеющего русским языком, вода и Wi-Fi включены в стоимость
- Экскурсию проведут гиды из нашей команды
- По окончании экскурсии можно (по вашему желанию) сделать остановку на обед в одном из ресторанов или кафе (питание оплачивается вами по меню)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
55%
Индивидуальная
до 19 чел.
От Огненной горы до Гобустана
Путешествие по знаковым местам Апшерона: древние стоянки, культ огня и розовое озеро. Узнайте историю мечети Биби-Эйбат и первобытных племён
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
от €129
€285 за всё до 19 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: У метро Ичеришехер (самый центр города)
16 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€144
€240 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 18 чел.
Индивидуальная экскурсия: Огненные следы Шелкового пути в Баку
Откройте для себя древние тайны Азербайджана, следуя по огненным следам Шелкового пути в Баку
Начало: У вашего отеля
18 ноя в 11:00
19 ноя в 11:00
от €252
€280 за всё до 18 чел.