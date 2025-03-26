Идея авторского тура привлекательна для людей, которые стремятся увидеть разнообразие культуры и достопримечательностей Азербайджана за ограниченный период времени.
Под руководством профессионального гида путешественники будут иметь возможность посетить 6 крупных городов страны и осмотреть все главные достопримечательности.
Этот тур позволит им максимально эффективно использовать свое время и получить максимум впечатлений от поездки.
Под руководством профессионального гида путешественники будут иметь возможность посетить 6 крупных городов страны и осмотреть все главные достопримечательности.
Этот тур позволит им максимально эффективно использовать свое время и получить максимум впечатлений от поездки.
Описание тураЧто вас ждёт?
- Экскурсия начинается с посещения мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы побываем в старейшей мечети Азербайджана — Джума-мечети (VIII-IX века) в городе Шемаха (город-родина Шамаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
- По пути в село Лагич мы сделаем остановку и пройдёмся по подвесному мосту над бурной горной рекой. Сам Лагич располагается в 180 километрах на северо-западе от Баку на высоте 1300 метров над уровнем моря. Это старинный центр кустарного производства медной посуды и чеканки. Построенный по принципу квартальной застройки, он представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения.
- По прибытии в Лагич мы пообедаем в одном из ресторанов, либо в гостях у местного жителя — на ваш выбор. Затем мы прогуляемся по Лагичу, посетим плавильные печи и мастерские, сохранившиеся до наших дней, подземную баню и старинную мечеть. В многочисленных магазинах и мастерских вам будет предложен огромный ассортимент местной продукции на любой вкус — от маленьких шкатулок до самоваров ручной работы.
- В деревне с интересным названием «Вандам» мы посетим водопад «Семь красавиц», который состоит из семи каскадов. Мы можем пообедать в ресторане рядом с водопадом, либо по прибытии в Габалу. В городе функционирует большое количество ресторанов и кафе. Некоторые из них предлагают насладиться разнообразными блюдами прямо на лоне природы — в лесу либо у реки.
- Далее мы отправимся в город Габала: здесь мы совершим авто-экскурсию по городу и посетим зимне-летний комплекс «Туфандаг». Здесь вас ждёт прогулка на канатной дороге на высоте 1251-2000 метров над уровнем моря. Подъём над лесами и горными ущельями к вершине, откуда вам откроются красивейшие виды, подарит массу положительных эмоций. В зимний сезон здесь можно прокатиться по настоящей лыжной трассе.
- Далее мы продолжим свое путешествие в деревню Нидж, где проживает особая этническая группа среди азербайджанских национальностей — удины, которые считаются потомками кавказских албанцев. Здесь находится один из самых древних памятников христианства в Азербайджане — Удинский храм Святого Елисея. Затем мы попадем в Шеки, где и переночуем, — один из древнейших городов Азербайджана. Он был основан в VIII веке до н. э. Город известен впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками. О древности города Шеки свидетельствуют многочисленные памятники истории, расположенные по всему Шекинскому району.
- Жемчужиной Шеки является двухэтажный Ханский дворец XVIII века, построенный без единого гвоздя. Фасад здания расписан рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также геометрическими и растительными узорами. По центру располагается огромное окно-витраж из разноцветной стеклянной мозаики.
- Также вы побываете в ашагы (нижний) и юхары (верхний) караван-сараях. Обычно караван-сараи строили в виде замков с одними воротами, закрытие которых, в случае опасности, превращало их в неприступную крепость.
- Средневековые бани. Сохранившийся в Шеки подземный хамам (баня) был построен в XIX в. Находится он в полуподвале, из-за чего получил своё название «подземный». Долгое время он был заброшен и сейчас реконструируется.
- В Шеки мы пообедаем особым местным блюдом пити — это насыщенный суп, который лучше всего готовят именно в этом регионе. Готовится он в глиняных горшочках, которые должны томиться в печи не менее 8 часов. Далее нас ждёт дегустация медовой шекинской пахлавы и возможность ее приобретения в местных семейных кондитерских.
- Также мы побываем в христианской церкви в деревне Киш. Предполагается, что храм основал апостол Елисей, принесший в Албанию христианство (Кавказская Албания — государство, существовавшее на территории Азербайджана с l века до н. э. по V век).
- Далее мы отправимся в город Гах, здесь снимался фильм «Не бойся, я с тобой». Посетим Башню «Сумух Гала». Затем продолжим путь в Илису, где пересядем на другой вид транспорта и поднимемся к вершине горы, где нас ждёт великолепный водопад. После этого отправимся в Баку.
Ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири Баба
- Джума-мечеть
- Город Шемаха
- Село Лагич
- Подвесной мост
- Плавильные печи и мастерские
- Подземная баня и старинная мечеть
- Деревня Вандам
- Водопад «Семь красавиц»
- Город Габала
- Зимне-летний комплекс «Туфандаг»
- Удинский храм Святого Елисея
- Город Шеки
- Ханский дворец
- Ашагы (нижний) и юхары (верхний) караван-сараи
- Средневековые бани
- Христианская церковь в деревне Киш
- Город Гах
- Башня «Сумух Гала»
- Село Илису
Что включено
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-fi в машине
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания туриста
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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