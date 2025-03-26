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Идея авторского тура привлекательна для людей, которые стремятся увидеть разнообразие культуры и достопримечательностей Азербайджана за ограниченный период времени.



Под руководством профессионального гида путешественники будут иметь возможность посетить 6 крупных городов страны и осмотреть все главные достопримечательности.



Этот тур позволит им максимально эффективно использовать свое время и получить максимум впечатлений от поездки.