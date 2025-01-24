Шеки находится в 360 км от Баку — и это тяжелый маршрут на один день.
Только двухдневный тур позволяет насладиться поездкой без спешки, с комфортом и настоящим погружением в атмосферу всех
Только двухдневный тур позволяет насладиться поездкой без спешки, с комфортом и настоящим погружением в атмосферу всех
Описание тураПервая остановка нашего маршрута — мавзолей Дири Баба, памятник духовной и архитектурной ценности Азербайджана. Это место, посвященное суфийскому шейху, выделяется своей уникальной восьмиугольной формой и замысловатой резьбой. Внутри мавзолея царит гармония: каллиграфические надписи и тонкие цветочные узоры подчеркивают умиротворенную атмосферу. В центре Шамахи, древней столицы Ширваншахов, находится Джума-мечеть — первый мусульманский храм Кавказа, построенный в 743 году. Это уникальное сооружение, созданное с применением антисейсмических технологий, демонстрирует мастерство архитекторов и является одним из главных символов исламской культуры в Азербайджане. На перевале Агсу вас ждут захватывающие виды, сочетающие в себе скалистые горы, густые леса и кристально чистую реку, протекающую внизу. Этот маршрут через хребет Лянгябиз — не только природное сокровище, но и важная историческая дорога, соединяющая ключевые города Азербайджана. Здесь вы ощутите гармонию природы и вдохнёте чистый горный воздух, создающий атмосферу умиротворения. Гойчай подарит вам мгновения тишины и красоты среди зелени и цветущих лугов. Родина гранатов - идеальное место, чтобы сделать паузу в путешествии, насладиться прогулкой и попробовать вкусные азербайджанские блюда, приготовленные специально для вас. Габала, богатая историей и природными достопримечательностями, поражает своей красотой. Туфандаг — одно из ключевых мест, где можно почувствовать величие горного ландшафта. Канатные дороги позволят вам увидеть потрясающие виды на гору Спящая красавица (Ятмыш Гезель), которая поднимается на две тысячи метров, и насладиться окружающей природой в полной мере. Дворец Шекинских ханов, построенный в XVIII веке, является ярким примером архитектурного мастерства. Особенность дворца — окна шебеке, которые создают волшебный световой эффект благодаря разноцветному стеклу. Это место, полное истории и красоты, погружает гостей в атмосферу богатой культурной традиции Шеки. Одной из ярких остановок нашего тура станет караван-сарай в Шеки, который когда-то принимал путешественников со всех уголков мира. Это место, связанное с историей Шелкового пути, сохранило дух древних времен. Исследуя его, вы ощутите атмосферу приключений и торговли, которая веками пронизывала эти стены. Шеки славится не только историческими памятниками, но и уютными магазинами, где вы сможете найти уникальные изделия местных мастеров. Шелковые шарфы, сувениры и изящная керамика откроют перед вами богатое наследие города. Завершите прогулку дегустацией шекинской халвы — лакомства, которое стало частью истории и культуры региона. Наш тур подарит вам возможность полюбоваться Шеки с высоты. На территории Шекинского парка, посвященного победе во Второй мировой войне, расположена смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на древний город. Главной достопримечательностью села Киш станет албанский храм, памятник раннего христианства и архитектуры Кавказской Албании. Это место, полное исторической значимости, окружено природной красотой и создает атмосферу умиротворения и восхищения. Озеро Нохур — это точка, где заканчивается ваше путешествие по Габале-Шеки и начинается полное расслабление. Окруженное зелеными лесами и горами, оно дарит гостям тишину и красоту природы. Неспешная прогулка вдоль берега помогут вам зарядиться энергией и оставить только самые теплые воспоминания об Азербайджане. Важная информация: При заказе тура, для оформления электронного ваучера просим так же отправить номер мобильного телефона (whatsapp, viber, telegram), и названия вашего отеля. Также можете заменить питание во время экскурсии на вегетарианское меню по предварительному предупреждению.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу в Туфандаге - 19₼ (12$)
- Входные билеты в музеи (Суфийский мавзолей, Дворец Шекинских Ханов, Храм Киш) - 27₼ (16$)
- Обед в день 1
- Обед в день 2
- Проживание в отеле на 1 ночь
Место начала и завершения?
Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- При заказе тура, для оформления электронного ваучера просим так же отправить номер мобильного телефона (whatsapp, viber, telegram), и названия вашего отеля
- Также можете заменить питание во время экскурсии на вегетарианское меню по предварительному предупреждению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Богдан
24 янв 2025
Недавно побывали на двухдневном туре в Габале и Шеки — остались очень довольны!
В первый день поехали в Габалу. Очень понравились горы и зелёные просторы. Катались на канатной дороге, с которой
В первый день поехали в Габалу. Очень понравились горы и зелёные просторы. Катались на канатной дороге, с которой
Тур входит в следующие категории Баку
Похожие туры из Баку
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 17:00
11 ноя в 09:00
$360 за всё до 17 чел.
-
10%
Индивидуальная поездка в древний Шеки: выходные в краю, где сплелись прошлые эпохи
Посетить родину Шамаханской царицы, увидеть ханский дворец без гвоздей и албанскую церковь
Начало: Ваш отель в Баку, 9:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€270
€300 за всё до 4 чел.
-
5%
Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$294.50
$310 за всё до 16 чел.