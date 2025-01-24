Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Только двухдневный тур позволяет насладиться поездкой без спешки, с комфортом и настоящим погружением в атмосферу всех читать дальше шести регионов Азербайджана. Отправьтесь в двухдневное приключение, которое перенесет вас из горной Габалы в исторический Шеки. Тур сочетает в себе живописные виды, активный отдых и богатое культурное наследие.



Насыщенная программа, теплый прием и увлекательные рассказы о прошлом сделают это путешествие настоящим украшением вашего отдыха в Азербайджане. Шеки находится в 360 км от Баку — и это тяжелый маршрут на один день.Только двухдневный тур позволяет насладиться поездкой без спешки, с комфортом и настоящим погружением в атмосферу всех

Описание тура Первая остановка нашего маршрута — мавзолей Дири Баба, памятник духовной и архитектурной ценности Азербайджана. Это место, посвященное суфийскому шейху, выделяется своей уникальной восьмиугольной формой и замысловатой резьбой. Внутри мавзолея царит гармония: каллиграфические надписи и тонкие цветочные узоры подчеркивают умиротворенную атмосферу. В центре Шамахи, древней столицы Ширваншахов, находится Джума-мечеть — первый мусульманский храм Кавказа, построенный в 743 году. Это уникальное сооружение, созданное с применением антисейсмических технологий, демонстрирует мастерство архитекторов и является одним из главных символов исламской культуры в Азербайджане. На перевале Агсу вас ждут захватывающие виды, сочетающие в себе скалистые горы, густые леса и кристально чистую реку, протекающую внизу. Этот маршрут через хребет Лянгябиз — не только природное сокровище, но и важная историческая дорога, соединяющая ключевые города Азербайджана. Здесь вы ощутите гармонию природы и вдохнёте чистый горный воздух, создающий атмосферу умиротворения. Гойчай подарит вам мгновения тишины и красоты среди зелени и цветущих лугов. Родина гранатов - идеальное место, чтобы сделать паузу в путешествии, насладиться прогулкой и попробовать вкусные азербайджанские блюда, приготовленные специально для вас. Габала, богатая историей и природными достопримечательностями, поражает своей красотой. Туфандаг — одно из ключевых мест, где можно почувствовать величие горного ландшафта. Канатные дороги позволят вам увидеть потрясающие виды на гору Спящая красавица (Ятмыш Гезель), которая поднимается на две тысячи метров, и насладиться окружающей природой в полной мере. Дворец Шекинских ханов, построенный в XVIII веке, является ярким примером архитектурного мастерства. Особенность дворца — окна шебеке, которые создают волшебный световой эффект благодаря разноцветному стеклу. Это место, полное истории и красоты, погружает гостей в атмосферу богатой культурной традиции Шеки. Одной из ярких остановок нашего тура станет караван-сарай в Шеки, который когда-то принимал путешественников со всех уголков мира. Это место, связанное с историей Шелкового пути, сохранило дух древних времен. Исследуя его, вы ощутите атмосферу приключений и торговли, которая веками пронизывала эти стены. Шеки славится не только историческими памятниками, но и уютными магазинами, где вы сможете найти уникальные изделия местных мастеров. Шелковые шарфы, сувениры и изящная керамика откроют перед вами богатое наследие города. Завершите прогулку дегустацией шекинской халвы — лакомства, которое стало частью истории и культуры региона. Наш тур подарит вам возможность полюбоваться Шеки с высоты. На территории Шекинского парка, посвященного победе во Второй мировой войне, расположена смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на древний город. Главной достопримечательностью села Киш станет албанский храм, памятник раннего христианства и архитектуры Кавказской Албании. Это место, полное исторической значимости, окружено природной красотой и создает атмосферу умиротворения и восхищения. Озеро Нохур — это точка, где заканчивается ваше путешествие по Габале-Шеки и начинается полное расслабление. Окруженное зелеными лесами и горами, оно дарит гостям тишину и красоту природы. Неспешная прогулка вдоль берега помогут вам зарядиться энергией и оставить только самые теплые воспоминания об Азербайджане. Важная информация: При заказе тура, для оформления электронного ваучера просим так же отправить номер мобильного телефона (whatsapp, viber, telegram), и названия вашего отеля. Также можете заменить питание во время экскурсии на вегетарианское меню по предварительному предупреждению.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Билеты на канатную дорогу в Туфандаге - 19₼ (12$)

Входные билеты в музеи (Суфийский мавзолей, Дворец Шекинских Ханов, Храм Киш) - 27₼ (16$)

Обед в день 1

Обед в день 2

Проживание в отеле на 1 ночь Место начала и завершения? Azerbaijan Avenue 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 дней Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Важная информация При заказе тура, для оформления электронного ваучера просим так же отправить номер мобильного телефона (whatsapp, viber, telegram), и названия вашего отеля

Также можете заменить питание во время экскурсии на вегетарианское меню по предварительному предупреждению Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.