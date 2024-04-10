Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня

Двухдневная экскурсия из Баку: Габала и Шеки - наследие Великого Шелкового Пути
Приглашаю вас в путешествие по Великому шелковому пути к жемчужине Азербайджана — Шеки.

Наш маршрут будет пролегать через город Габала — это один из древнейших городов Азербайджана, расположенный посреди живописных гор на севере страны.

В Шеки вы обязательно увидите Дворец Шекинских ханов, старинный караван-сарай, древнюю албанскую церковь. Вы услышите много интересных историй и занимательных фактов.
5
2 отзыва
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Габала и ее окрестности
  • Шеки
  • Дворец Шекинских ханов
  • Древняя албанская церковь
  • Старинный караван-сарай
  • Деревенька Киш

Описание тура

К Жемчужине Азербайджана

Шеки — город, сохранивший традиции Великого Шёлкового Пути. Здесь до сих пор производят шёлк по древней технологии и готовят отменные сладости. Дворец шекинских ханов — предмет восторга и источник вдохновения для посетителей со всего мира. Путь до Шеки неблизкий — 3-4 часа, но я не дам вам заскучать. В дороге я кратко познакомлю вас с прошлой и современной жизнью Азербайджана, расскажу о тех местах, которые мы будем проезжать. Если захотите, сделаем остановки для чая — я угощаю. И, конечно, весь маршрут нас будут сопровождать прекрасные пейзажи этой страны. Эта экскурсия — сочетание древней истории и изящной архитектуры, сочных блюд и колоритной жизни азербайджанцев. Вы услышите любопытные факты о достопримечательностях Шеки и деревушки Киш, сделаете самые яркие и атмосферные снимки на фоне пестрых витражей и раскроете вкусы Азербайджана в кафе и ресторанах, которым больше сотни лет! Швейцария на Кавказе и Дворец Шекинских ханов Скажу Вам сразу о том что, чтобы добираться культурный столицы Азербайджана город Шеки надо будет проехать через город Габала (Швейцария на Кавказе). Здесь мы сможем заночевать. В этом небольшом населенном пункте, который в советское время имел статус поселка, проживает всего 14 тысяч человек. Однако культурных, исторических и природных достопримечательностей здесь столько, что ежегодно улицы Габалы становятся многолюдными за счет непрерывно прибывающих туристов. Город находится на высоте около 800 метров над уровнем моря, благодаря чему имеет идеальный климат для путешествий в жаркое летнее время В Шеки вы насладитесь спокойной атмосферой этого города, а еще полюбуетесь его историческим наследием. Главная достопримечательность — очаровательный. Дворец Шекинских ханов, украшенный венецианскими стеклами. Я объясню, как построили два этажа без единого гвоздя и какими товарами Шеки покорил итальянцев. В Ханском доме вы рассмотрите росписи и разгадаете, к чему отсылают их символы. После мы посетим старинный караван-сарай, сохранивший атмосферу средних веков. Вы узнаете, откуда здесь взялась люстра — подарок Папы Римского. А после мы отправимся в деревеньку Киш, где вы сможете понаблюдать за сельской жизнью азербайджанцев. Я покажу вам древнюю албанскую церковь, возведению в 1 веке, и расскажу о религиозном разнообразии нашей страны, и многие другие интересные истории об этом изысканным городом.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Габала и ее окрестности
  • Шеки
  • Дворец Шекинских ханов
  • Древняя албанская церковь
  • Старинный караван-сарай
  • Деревенька Киш
Что включено
  • Free wi-fi
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По указанию клиента
Завершение: Гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Можете связаться по WhatsApp
  • Viber
  • Teleqram
  • İnstaqram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
10 апр 2024
Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила история про древнее село Киш, где жители были исполинского роста
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2,2-2,5 метра! Дворец хана в Шеки очень красивый, сохранилось 85 процентов оригинальной отделки убранства дворца! Посетили Караван-сарай в Шеки, озеро Нохур-Гёль и водопад "Семь красавиц"! Недаром брали тур на 2 дня, чтобы все успеть! Наш гид, он же водитель Камандар показал нам не только те места, которые были заявлены в программе тура - на обратном пути мы заехали в высокогорное село Лагич! Очень живописная и экстримальная дорога туда, но наш водитель - большой профессионал, поэтому нам было спокойно. Перед возвращением в Баку мы сделали остановку "пощекотать нервы" - пройти по подвесному мосту, соединяющему два скалистых берега! А ночевали в Шеки в отличном гостевом доме, где нас радушно приняла хозяйка, завтрак был отличный, особенно впечатлило пять видов варенья к чаю: из мандаринов, лепестков роз, грецкого ореха, алычи и малины!
Очень рекомендую данный тур! Посмотрите Азербайджан с другой стороны, его историю, увидите много доброжелательных людей!
Елена, Николай, Наталья.
Химки, Московская область

А
11 сен 2023

Тур входит в следующие категории Баку

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