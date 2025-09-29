На протяжении столетий Гянджа неоднократно подвергалась нападениям и разрушениям, порой весьма жестоким.
Этот город вдохновлял восточных поэтов, воспевавших его в своих стихах, и писателей, прославлявших его в литературе. Здесь жили и
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураГород Гянджа Мои студенческие годы прошли именно в Гяндже. Затем здесь же год армейской службы, во время которой я чуть ли не каждый день бегал в самоволку. Я изучил Гянджу вдоль и поперек и могу смело считать себя одним из лучших гидов по этому старинному городу. Я смогу рассказать вам о нём те факты, которые никто, кроме коренных жителей, рассказать не сможет и о которых вы нигде не прочитаете. О трудных годах, когда второй по величине и значимости город Азербайджана остался без газа и почти без света, и как в эти годы выкручивались его жители. В какой день в каждом году Гянджа полностью пустела и в ней не оставалось ни одного человека (при этом даже в дни армянских бомбёжек ни один гянджинец не покинул родной город). Вы услышите от меня рассказы об уникальных нравах, традициях и особенностях диалекта местных жителей. О том, как мы студентами пытались прорваться на закрытое в то время озеро Гёйгёль и каким смешным провалом всё это завершилось. Много-много всего интересного я поведаю вам во время экскурсии, но пока вернемся к её описанию. Как только мы въедем в Гянджу, вы почувствуете его особую атмосферу. Это стремительно развивающийся, второй по величине город Азербайджана, но при этом это город, который сумел сохранить свой неповторимый колорит. Всё в этом городе дышит стариной. В пригороде Гянджи мы посетим главную достопримечательность города – комплекс мавзолей Имам-заде. Затем мы вернёмся обратно в саму Гянджу и прогуляемся в знаменитый Ханский сад. Я обязательно расскажу вам, почему его главная аллея считается одной из красивейших в мире. Далее мы осмотрим все основные достопримечательности центральной части города: Джума мечеть (обязательно сфотографируемся на фоне огромнейших, древних чинаров), старинные бани «Чокек хамам», Караван сарай, Усыпальницу Джавадхана и конечно же знаменитый «Бутылочный дом». Кроме мечети, все остальные достопримечательности как правило бывают закрыты — в этом случае мы ограничимся только внешним осмотром. Бани «Чокек хамам» соединили подземным тоннелем с соседним отелем «Vego», и, выбрав этот отель для ночлега, вы сможете воспользоваться старинным хаммамом как его спа-зоной. Но, конечно же, я предложу вам несколько других интересных вариантов для размещения в этом городе. Гёйгёль и Маралгёль К великим озёрам мы отправимся через курортную зону Хаджикент. Озеро Гёйгёль — это настоящий водный шедевр природы, оно образовалось в результате сильного землетрясения, когда обрушившаяся скала перекрыла путь горной реке. В результате появилось целых восемь красивейших горных озёр. Гёйгёль считается самым красивым из них, и его часто называют жемчужиной природы Азербайджана. Говорят даже: «Если ты не видел Гёйгёль – ты не видел Азербайджан». И лишь только увидев это озеро, вы убедитесь, насколько эти слова верны. С начала весны и до конца лета окрестность Гёйгёль утопает в зелени, а с приходом осени загорается фейерверком ярких красок природы. От этого озера веет покоем, возле него хочется остаться, гулять и встречать рассветы на его берегу. Ещё совсем недавно проход к нему был строго-настрого закрыт. Вдоволь полюбовавшись красотой озера Гёйгёль, мы отправимся на ещё одно красивейшее озеро – Маралгёль. Признаться честно, второе озеро меня покорило даже больше, чем Гёйгёль. Уверен, десятки фотографий, которые вы сделаете на берегу этих живописных озёр, станут настоящей «жемчужиной» вашей личной фото-коллекции. На выезде из Гянджи сделаем остановку и посетим мавзолей Низами Гянджеви — один из красивейших мавзолеев Азербайджана, посвящённый нашему великому поэту. Важная информация:
- Баку с Гянджей соединяет новая скоростная магистраль, но путь не близкий — 365 километров и 4 часа 30 минут в пути (с остановкой — 5 часов).
- По вашему желанию тур можно продлить ещё на пару дней и посетить такие города, как Нафталан (с возможностью опробовать знаменитые на весь мир целебные нафталановые ванны) и Мингечевир – речной город Азербайджана. А с любителями побродить по горам и лесам мы можем отправиться к заброшенному албанскому храму и каменоломням в горах Дашкесана.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гянджа
- Мавзолей Имам-заде
- Ханский сад
- Джума-мечеть
- Старинные бани «Чокек хамам»
- Караван-сарай
- Усыпальница Джавадхана
- Бутылочный дом
- Озеро Гёйгёль
- Озеро Маралгёль
- Мавзолей Низами Гянджеви
Что включено
- Услуги гида
- Кутабы в Хаджыкенде и кофе с особой пенкой
- Бутилированная вода
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человека)
Что не входит в цену
- Транспорт ($120 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек)
- Проживание в отеле
- Питание
- Возможные аттракционы по пути
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
