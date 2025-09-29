читать дальше распространяли своё учение выдающиеся религиозные деятели Востока. Всё это нашло отражение в облике города и его архитектурном наследии.



Приезжая сюда из динамично развивающегося Баку, вы мгновенно ощутите контраст между двумя городами и поймёте, что Гянджа — более восточный город. Узенькие старинные улочки, древние здания, дома из красного кирпича вызовут у вас восхищение. А посещение природного сокровища страны — озера Гёйгёль — усилит ваши впечатления.

На протяжении столетий Гянджа неоднократно подвергалась нападениям и разрушениям, порой весьма жестоким.Этот город вдохновлял восточных поэтов, воспевавших его в своих стихах, и писателей, прославлявших его в литературе. Здесь жили и