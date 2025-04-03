Все чудеса Азербайджана
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
$450 за экскурсию
Две жемчужины Азербайджана: Гянджа и озеро Гёйгёль (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$500 за экскурсию
Хыналыг - на самой вершине мира (тур на 3 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$750 за экскурсию
Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$500 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Историко-этнографический заповедник «Гала»»
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