Описание тура

Немецкое историческое наследие и великолепный заповедник Центр района ранее именовался Еленендорф. Он был заложен немецкими колонистами 22 августа 1819 года на месте древнего села Ханлыглар, который впоследствии составил основу города Ханлар. Ныне Гёйгёльский район является иллюстрацией дружбы между азербайджанским и немецким народом. Здесь проделана большая работа по сохранению германского исторического наследия. Главной достопримечательностью Гёйгёльского района является одноименный заповедник, основанный еще в 1925 году, кстати, первый в Азербайджане. Его общая площадь составляет 7131 гектар. Вся территория Гёйгёльского заповедника поделена очень глубокими долинами, где протекают красивые, бурные реки. В заповеднике можно полюбоваться удивительно красивыми озерами, их здесь насчитывается около десяти (Маралгель, Гарагель, Зелигель, Аггель, Шамилгель и т. д.), самым известным из которых является, образованное в результате землетрясения в 1139 году, озеро Гёйгёль. Помимо охраны огромного количества различных растений в заповеднике, здесь еще охраняются и редкие, можно сказать, вымирающие виды животных. Среди обитателей этих лесов особо охраняются косуля, пятнистый олень, безоаровый козел, бурый медведь, зайцы, кабаны, кавказские олени и много других уникальных животных. Важная информация Точное время и детали программы согласовываются с гидом при бронировании.