На берегу знаменитого озера Гёйгёль расположен государственный Гёйгёльский заповедник. В Гёйгёльском районе имеется около 30 исторических и архитектурных памятников искусства.
Красивая и разнообразная природа, богатая флора и фауна Гейгельского национального парка обязательно порадуют вас и оставят самые приятные впечатления.
Красивая и разнообразная природа, богатая флора и фауна Гейгельского национального парка обязательно порадуют вас и оставят самые приятные впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Немецкое историческое наследие и великолепный заповедник Центр района ранее именовался Еленендорф. Он был заложен немецкими колонистами 22 августа 1819 года на месте древнего села Ханлыглар, который впоследствии составил основу города Ханлар. Ныне Гёйгёльский район является иллюстрацией дружбы между азербайджанским и немецким народом. Здесь проделана большая работа по сохранению германского исторического наследия. Главной достопримечательностью Гёйгёльского района является одноименный заповедник, основанный еще в 1925 году, кстати, первый в Азербайджане. Его общая площадь составляет 7131 гектар. Вся территория Гёйгёльского заповедника поделена очень глубокими долинами, где протекают красивые, бурные реки. В заповеднике можно полюбоваться удивительно красивыми озерами, их здесь насчитывается около десяти (Маралгель, Гарагель, Зелигель, Аггель, Шамилгель и т. д.), самым известным из которых является, образованное в результате землетрясения в 1139 году, озеро Гёйгёль. Помимо охраны огромного количества различных растений в заповеднике, здесь еще охраняются и редкие, можно сказать, вымирающие виды животных. Среди обитателей этих лесов особо охраняются косуля, пятнистый олень, безоаровый козел, бурый медведь, зайцы, кабаны, кавказские олени и много других уникальных животных. Важная информация Точное время и детали программы согласовываются с гидом при бронировании.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Баку
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