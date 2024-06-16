Встретим вас в Баку и направимся к озеру Гёйгёль. В переводе с азербайджанского название водоёма означает «синее озеро». Его окрестности производят неизгладимое впечатление: пейзажи напоминают Швейцарию. Здесь мы погуляем и насладимся тишиной. Также у вас будет возможность перекусить.

После этого переместимся в город Мингечаур, где переночуем.