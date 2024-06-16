Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Отправляемся любоваться природой и историческим наследием Азербайджана.
Всего за 3 дня мы успеем посетить живописное озеро Гёйгёль, погулять по Шеки и посетить Дворец шекинских ханов, узнать историю Албанской церкви в селе Киш и очароваться красотами с высоты канатной дороги в горнолыжном комплексе «Туфандаг». При желании заедем в Шемаху и Гянджу.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00
Описание тура
Организационные детали
Количество дней в туре может быть увеличено.
Проживание. Не входит в стоимость, но мы посоветуем комфортные отели.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
1 день
К озеру Гёйгёль
Встретим вас в Баку и направимся к озеру Гёйгёль. В переводе с азербайджанского название водоёма означает «синее озеро». Его окрестности производят неизгладимое впечатление: пейзажи напоминают Швейцарию. Здесь мы погуляем и насладимся тишиной. Также у вас будет возможность перекусить.
После этого переместимся в город Мингечаур, где переночуем.
2 день
Дворец шекинских ханов и село Киш
Утром выезжаем в Шеки, чтобы посетить знаменитую резиденцию шекинских ханов. Дворец известен своими витражами. Любоваться ими можно бесконечно долго, но нас ждёт интересное поселение Киш. Здесь вы увидите Албанскую церковь начала нашей эры. На обед рекомендуем полакомиться местной кухней. За дополнительную плату желающие смогут принять участие в кулинарном мастер-классе и продегустировать домашние вина.
Сегодня переночуем в Кише.
3 день
Габала: горнолыжный комплекс «Туфандаг»
Завершим наше небольшое путешествие в Габалинском районе. Посетим горнолыжный комплекс «Туфандаг», где вы сможете прокатиться по канатной дороге и подняться до горных вершин.
После обеда нас ждёт обратный путь в Баку. По дороге при желании сможем заехать в Шемаху и осмотреть мавзолей Дири Баба, расположенный в скале.
Количество участников может быть увеличено. В этом случае цена обговаривается индивидуально
Возможно увеличение продолжительности тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивидуально
Завершение: Баку, время зависит от времени возвращения в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салех — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 140 туристов
Доброго времени уважаемые гости! Деятельность гидов и экскурсоводов - это прежде всего живое позитивное общение. Имею высшее образование. Дипломированный специалист по вопросам безопасности и конфликтологии, эксперт по вопросам межличностных коммуникаций читать дальше
и экстремальной психологии. Очень люблю свою Родину и готов поделиться с Вами этим позитивом. Сделайте свой отдых в Баку незабываемым. Моя основная аудитория - это порядочные и позитивные люди, желательно старше 40-лет.