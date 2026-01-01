Истории, цвета и виды Азербайджана: персональный экспресс-тур по городам и природным локациям
Увидеть розовое озеро и горящую гору, заглянуть в ремесленный Лагич и побывать в «Малой Венеции»
Начало: Баку, точное место и время - по договорённости
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€485 за всё до 3 чел.
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
28 янв в 08:00
3 фев в 08:00
$707 за всё до 2 чел.
Нетривиальный маршрут по Азербайджану: комфорт-тур с рыбалкой и водной прогулкой
Исследовать столицу, увидеть карамельные горы, посетить Йодовое озеро и живописные водопады
Начало: Аэропорт Баку, 10:00
«Вы прогуляетесь по старинным кварталам столицы, увидите Каспий с катера, попробуете блюда национальной кухни и вина»
26 янв в 10:00
29 янв в 10:00
€650 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Баку в январе 2026
Сейчас в Баку в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 485 до 707.
Водные туры в Баку на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026