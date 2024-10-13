Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта

Индивидуальный тур в Гах из Баку: путешествие в исторический регион Азербайджана
На территории Гахского района расположен Государственный заповедник «Илису», площадь — 9,2 тыс га. 90% территории Илисунского заповедника, который строго охраняется, это леса среднегорного пояса. Здесь растут более 300 видов растений,
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среди которых есть и лечебные.

В горных лесах вводятся горные козлы, медведи, кабаны, волки, дикие кошки, шакалы, редкие птицы, в том числе и хищные. А для любителя половить рыбу, есть прекрасные места в Ганыг-Айричайской долине.

Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Уникальный регион Гах

Гах — один из древнейших и самых привлекательных регионов Азербайджана. Каждый уголок этой страны уникален и интересен для туристов благодаря своим достопримечательностям.

Деревня Илису

Изюминкой Гахского района является деревня Илису, которая в свое время служила столицей султана Илису. Эта живописная деревня расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, всего в 12 километрах от города.

Природные красоты

Каждый год сюда приезжают множество туристов, чтобы насладиться нетронутой природой, великолепными лесами, целебными минеральными источниками и бурлящими реками. В окрестностях протекают две реки:

  • Гарачай (Черная река)
  • Агчай (Белая река)

Водопады Гаха

Если пройти немного дальше, можно увидеть великолепные водопады Гарачай. Также здесь находится водопад Рам-Рама, который считается самым высоким водопадом в Азербайджане.

Исторические находки

На территории Гахского района были обнаружены древнейшие артефакты, такие как кувшинные погребения, относящиеся к I веку до н. э. Эти находки дают возможность прикоснуться к истории бронзового периода.

Полезные советы для путешественников

Важно помнить, что для комфортного путешествия следует выбирать удобную одежду в зависимости от погоды и носить удобную обувь. Это поможет вам насладиться всеми красотами и достопримечательностями региона без лишних забот.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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