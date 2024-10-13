Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Индивидуальный тур в Гах из Баку: путешествие в исторический регион Азербайджана
На территории Гахского района расположен Государственный заповедник «Илису», площадь — 9,2 тыс га. 90% территории Илисунского заповедника, который строго охраняется, это леса среднегорного пояса. Здесь растут более 300 видов растений, читать дальше
среди которых есть и лечебные.
В горных лесах вводятся горные козлы, медведи, кабаны, волки, дикие кошки, шакалы, редкие птицы, в том числе и хищные. А для любителя половить рыбу, есть прекрасные места в Ганыг-Айричайской долине.
Гах — один из древнейших и самых привлекательных регионов Азербайджана. Каждый уголок этой страны уникален и интересен для туристов благодаря своим достопримечательностям.
Деревня Илису
Изюминкой Гахского района является деревня Илису, которая в свое время служила столицей султана Илису. Эта живописная деревня расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, всего в 12 километрах от города.
Природные красоты
Каждый год сюда приезжают множество туристов, чтобы насладиться нетронутой природой, великолепными лесами, целебными минеральными источниками и бурлящими реками. В окрестностях протекают две реки:
Гарачай (Черная река)
Агчай (Белая река)
Водопады Гаха
Если пройти немного дальше, можно увидеть великолепные водопады Гарачай. Также здесь находится водопад Рам-Рама, который считается самым высоким водопадом в Азербайджане.
Исторические находки
На территории Гахского района были обнаружены древнейшие артефакты, такие как кувшинные погребения, относящиеся к I веку до н. э. Эти находки дают возможность прикоснуться к истории бронзового периода.
Полезные советы для путешественников
Важно помнить, что для комфортного путешествия следует выбирать удобную одежду в зависимости от погоды и носить удобную обувь. Это поможет вам насладиться всеми красотами и достопримечательностями региона без лишних забот.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.