На территории Гахского района расположен Государственный заповедник «Илису», площадь — 9,2 тыс га. 90% территории Илисунского заповедника, который строго охраняется, это леса среднегорного пояса. Здесь растут более 300 видов растений,

среди которых есть и лечебные. В горных лесах вводятся горные козлы, медведи, кабаны, волки, дикие кошки, шакалы, редкие птицы, в том числе и хищные. А для любителя половить рыбу, есть прекрасные места в Ганыг-Айричайской долине.

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Описание тура

Уникальный регион Гах

Гах — один из древнейших и самых привлекательных регионов Азербайджана. Каждый уголок этой страны уникален и интересен для туристов благодаря своим достопримечательностям.

Деревня Илису

Изюминкой Гахского района является деревня Илису, которая в свое время служила столицей султана Илису. Эта живописная деревня расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, всего в 12 километрах от города.

Природные красоты

Каждый год сюда приезжают множество туристов, чтобы насладиться нетронутой природой, великолепными лесами, целебными минеральными источниками и бурлящими реками. В окрестностях протекают две реки:

Гарачай (Черная река)

Агчай (Белая река)

Водопады Гаха

Если пройти немного дальше, можно увидеть великолепные водопады Гарачай. Также здесь находится водопад Рам-Рама, который считается самым высоким водопадом в Азербайджане.

Исторические находки

На территории Гахского района были обнаружены древнейшие артефакты, такие как кувшинные погребения, относящиеся к I веку до н. э. Эти находки дают возможность прикоснуться к истории бронзового периода.

Полезные советы для путешественников

Важно помнить, что для комфортного путешествия следует выбирать удобную одежду в зависимости от погоды и носить удобную обувь. Это поможет вам насладиться всеми красотами и достопримечательностями региона без лишних забот.