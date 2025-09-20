Мои заказы

Музей миниатюрной книги – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Музей миниатюрной книги» в Баку на русском языке, цены от €250, скидки до 45%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Индивидуальные выходные в Баку с ароматами пряностей и вин
На машине
2 дня
-
45%
1 отзыв
Погулять по Старому городу, приготовить и съесть азербайджанские блюда и продегустировать вина
Начало: Любое удобное вам время и место в Баку
20 сен в 10:00
4 окт в 10:00
€250€454 за всё до 6 чел.
Насыщенный тур / Азербайджан за 7 дней
7 дней
-
20%
Начало: Баку, по договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
23 сен в 09:00
28 сен в 09:00
$936$1170 за человека
Неделя в стране огней - Азербайджан
На машине
7 дней
-
7%
Начало: По договорённости
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$864.90$930 за всё до 7 чел.

Сколько стоит тур в Баку в сентябре 2025
