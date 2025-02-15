Это природно-историко-кулинарная экскурсия по югу Азербайджана на 2 дня. Я познакомлю вас, помимо исторических памятников разных эпох нашей страны, с нашим фольклором, традициями и обычаями. Расскажу о том, что ни одна

традиция или обычаи не придуманы, все имеет свое значение. А также Вас ждёт знакомство с десятью «врачами», которых вы все знаете, но не придаете им значения и не пользуетесь их услугами. Они вас везде будут сопровождать и самое интересное за них не надо платить. Эти «врачи» вас омолаживают и пополняют энергией для жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.)

Описание тура

Откройте для себя удивительный мир!

Приглашаем вас в двухдневный тур, который позволит вам погрузиться в культуру и природу нашей страны. Это уникальная возможность познакомиться с богатым наследием, разнообразием этносов и кулинарными традициями.

Что вас ждет в туре?

Захватывающие природные ландшафты: водопады и горные озера.

Уникальная архитектура и исторические памятники.

Разнообразие культур: 72 национальности и 4000 различных блюд, включая 356 видов долмы.

Маршрут нашего путешествия

В ходе тура мы посетим:

Баку, включая спальные, промышленные и академические районы.

Окрестности: Гобустан, грязевые вулканы и горящую гору.

Храм огнепоклонников и целебные горячие источники.

Музей долгожителей, где мы узнаем о секретах долголетия.

Встречи с традициями

Мы также посетим одно из самых древних племен нашей страны, где вам предложат домашнюю выпечку, национальные блюда и ароматный самоварный чай. Каждый вечер, после насыщенного дня, мы будем заходить в уютные ресторанчики, где я поделюсь с вами кулинарными тайнами, которые хранят наши долгожители.

Важно знать

Детали тура и маршрут дня согласовываются с гидом, и у вас есть возможность продлить экскурсию на несколько дней. Не упустите шанс узнать больше о нашей стране и ее культуре!