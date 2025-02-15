Это природно-историко-кулинарная экскурсия по югу Азербайджана на 2 дня. Я познакомлю вас, помимо исторических памятников разных эпох нашей страны, с нашим фольклором, традициями и обычаями. Расскажу о том, что ни одна
Описание тура
Откройте для себя удивительный мир!
Приглашаем вас в двухдневный тур, который позволит вам погрузиться в культуру и природу нашей страны. Это уникальная возможность познакомиться с богатым наследием, разнообразием этносов и кулинарными традициями.
Что вас ждет в туре?
- Захватывающие природные ландшафты: водопады и горные озера.
- Уникальная архитектура и исторические памятники.
- Разнообразие культур: 72 национальности и 4000 различных блюд, включая 356 видов долмы.
Маршрут нашего путешествия
В ходе тура мы посетим:
- Баку, включая спальные, промышленные и академические районы.
- Окрестности: Гобустан, грязевые вулканы и горящую гору.
- Храм огнепоклонников и целебные горячие источники.
- Музей долгожителей, где мы узнаем о секретах долголетия.
Встречи с традициями
Мы также посетим одно из самых древних племен нашей страны, где вам предложат домашнюю выпечку, национальные блюда и ароматный самоварный чай. Каждый вечер, после насыщенного дня, мы будем заходить в уютные ресторанчики, где я поделюсь с вами кулинарными тайнами, которые хранят наши долгожители.
Важно знать
Детали тура и маршрут дня согласовываются с гидом, и у вас есть возможность продлить экскурсию на несколько дней. Не упустите шанс узнать больше о нашей стране и ее культуре!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от продолжительности тура:
- Главные достопримечательности Баку
- Города:
- Масаллы
- Ленкорань
- Лерик
- Горящая вода
- Водопад
- Водохранилище
- Гирканский заповедник
- Музей долгожителей
- Два перевала
- Талышские горы
- Гобустан
- Грязевые вулканы
- Горящая гора
- Храм огнепоклонников и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Билеты в музеи.
Что не входит в цену
- Питание и личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Баку
скидка
30%
3 дня
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
700$490 за всё до 4 чел.
скидка
20%
8 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
1205$964 за человека
скидка
10%
5 дней
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
226$204 за человека