Вы познакомитесь с историей одного из древнейших городов Беларуси. Узнаете о его трагическом прошлом, увидите межвоенную польскую застройку, где жили чиновники. И через рассказы очевидцев перенесётесь в эпоху на рубеже 19–20 веков.
Описание экскурсии
Улица Леваневского. Вы рассмотрите польскую межвоенную архитектуру. Узнаете о том, каким был Брест позапрошлого столетия.
Улица Ленина. Я покажу вам улицу, где проходил совместный парад немецких и советских войск. Так, Западная Беларусь вернулась в состав СССР.
Улица Мицкевича. Вы увидите одну из древнейших улиц современного Бреста.
Улица Советская. Познакомитесь с памятником Тысячелетие Бреста и услышите трагическую историю Брестского гетто.
Вы узнаете, почему:
- в одном из древнейших городов Беларуси самые старые здания относятся к концу 19 и началу 20 века
- квартиры на стыке веков стоили как в Варшаве и Вильнюсе
- вход в жилые дома на пешеходной улице был всегда с другой стороны
Организационные детали
Если вы приехали на автомобиле, можем между локациями передвигаться на нём. В этом случае включим в маршрут железнодорожный вокзал — самое красивое и современное здание во всей Российской империи на момент его строительства.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Бресте
Я окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «музееведение». Два года я проработал в Брестском областном краеведческом музее, где водил экскурсии и участвовал в разработке «Ночи музеев». Работал в археологическом музее «Берестье», где также водил экскурсии. Аттестованный гид по Бресту и по дороге из Бреста в Беловежскую пущу. Люблю свой город, путешествия, литературу и белорусскую музыку.
