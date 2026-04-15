Вы познакомитесь с историей одного из древнейших городов Беларуси. Узнаете о его трагическом прошлом, увидите межвоенную польскую застройку, где жили чиновники. И через рассказы очевидцев перенесётесь в эпоху на рубеже 19–20 веков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Улица Леваневского. Вы рассмотрите польскую межвоенную архитектуру. Узнаете о том, каким был Брест позапрошлого столетия.

Улица Ленина. Я покажу вам улицу, где проходил совместный парад немецких и советских войск. Так, Западная Беларусь вернулась в состав СССР.

Улица Мицкевича. Вы увидите одну из древнейших улиц современного Бреста.

Улица Советская. Познакомитесь с памятником Тысячелетие Бреста и услышите трагическую историю Брестского гетто.

Вы узнаете, почему:

в одном из древнейших городов Беларуси самые старые здания относятся к концу 19 и началу 20 века

квартиры на стыке веков стоили как в Варшаве и Вильнюсе

вход в жилые дома на пешеходной улице был всегда с другой стороны

Организационные детали

Если вы приехали на автомобиле, можем между локациями передвигаться на нём. В этом случае включим в маршрут железнодорожный вокзал — самое красивое и современное здание во всей Российской империи на момент его строительства.